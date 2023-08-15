«Брал шайбу, оббегал пятерых и забивал». Интервью белорусского новичка «Авангарда»

Игорь Мартынов — о детстве и переходе в новый клуб.

Нападающий Игорь Мартынов — один из самых интересных представителей нового поколения белорусских хоккеистов. В прошлом сезоне 24-летний вингер запомнился высокой скоростью, классными забегами и несколькими голами в меньшинстве, играя за минское «Динамо» Крэйга Вудкрофта. А минувшей весной игру форварда высоко оценил «Авангард», который сумел забрать его из столицы Белоруссии с помощью успешного оффершита.

В большом интервью «СЭ» он рассказал о реакции на предложение из Омска, стиле обновленного «Авангарда», работе с Крэйгом Вудкрофтом и развитии белорусского хоккея.

Тренеры пытаются привить «Авангарду» агрессивный хоккей

— Вы второй год подряд готовитесь к сезону в Сочи. Есть мнение, что здесь тяжело работать из-за большого количества отвлекающих факторов.

— Круто, что здесь так тепло. Приехали сюда, чтобы получить еще немного витамина D. Но все равно мы профессионалы, которые должны правильно готовиться к каждому матчу и выходить играть только на победу. Нужно убирать в сторону отвлекающие факторы и курортное настроение. В команде не должно быть расхлябанности.

— Тренеры не рискуют проводить «землю» на улице при таком солнце?

— У нас перед играми самостоятельная разминка. Кто-то может выйти на улицу поиграть с мячиком, кто-то из-за духоты остается разминаться во дворце. В «Авангарде» все профессионалы, которые делают так, как хотят и считают нужным. Но перед матчем с «Сочи» мы до раскатки разминались на улице, когда было не так жарко.

— К морю удалось сходить?

— К морю ходил только в первый день после прилета вместе с женой. А так у нас очень плотное расписание и не так много времени на восстановление. Приезжаем с игры, кушаем и восстанавливаемся.

— Андрей Назаров в прошлом году запрещал игрокам «Сочи» передвигаться на самокатах.

— Очень интересно. Но у нас таких ограничений нет. В прошлом году мы с «Динамо» жили в другом отеле и ездили на игры на самокатах.

— Вы уже провели первый матч за «Авангард» в Омске, когда играли против фарм-клуба. Что было внутри, когда увидели почти полную арену?

— Это вообще круто! Хештег «лучшие болельщики». На самом деле так и есть. Классно, когда ты выходишь на лед и видишь столько людей на товарищеской игре. Это реально невероятно! Когда тебя так гонят вперед, то хочется выигрывать ради таких болельщиков и хочется, чтобы они всегда уходили домой с позитивным настроением.

Даже сейчас мы играем в Сочи, а люди кричат «Авангард», когда мы становимся на синюю линию. Нас постоянно здесь ждут после игр. В Омске люди реально любят хоккей.

— Небанальную форму обсуждали внутри команды?

— Форма на самом деле необычная. Очень красивая, с изюминкой. Первый раз играю в таком нестандартном комплекте. В Омске стараются вносить какой-то креатив. Это круто.

— У СКА часть состава, которая играла за сборную, до сих пор проводит время на Красной Поляне и катается на яхте. Вам удалось отдохнуть после большого турне сборных России и Белоруссии?

— Мы закончили тур 15 мая в Минске. Потом были некоторые дела, которые по ходу сезона никак не решишь. Затем полетели отдохнуть с женой на 10 дней, а после начал потихоньку готовиться к сезону. Но об отдыхе тоже не забывал.

Если подойти загруженным к регулярке, то ничего хорошего из этого не выйдет. С учетом предсезонки сыграл за «Динамо» в прошлом году где-то 72 матча. Там и длительные перелеты наложились, и тяжелые игры со СКА в плей-офф. Усталость действительно накопилась. Но старался отдыхать и выезжать за город.

— «Авангард» по первым двум матчам на Sochi Hockey Open показался достаточно бегущей командой. Легкие ноги — следствие легких сборов?

— Я бы не сказал, что у «Авангарда» легкие сборы. Да, мы много времени уделяем тактике. Но у нас все взаимосвязано. Мы очень много катаемся и проводим времени в зале. Думаю, просто в команде собрались ребята, которые хорошо катаются и бегут.

Все видят, что нам стараются прививать агрессивный хоккей. Может быть, в матче с «Сочи» нам не получилось это показать в полной мере. Но это была всего лишь первая игра с командой КХЛ. Наверное, если бы реализовали свои моменты и повели 1:0, то получился бы совсем другой результат. А мы начали играть в такой академический хоккей, разыгрывать шайбу до последнего. Со СКА же уже было заметно, что мы прибиваем соперника, играем агрессивно и показываем тот хоккей, который от нас требуют тренеры.

Фото ХК «Авангард»

— В матче со СКА чувствовался градус из-за первой встречи «Авангарда» с Толчинским и Грицюком?

— Я не играл с этими ребятами в одной команде. Просто настраивался на каждую смену. Нет соперника, на которого готовишься как-то по-особенному. Хотя в Минске мы пересекались три года подряд против СКА в плей-офф. С ними всегда интересно играть. Очень хорошо понимаю, как они действуют.

Шел к оффершиту в Минске не один год

— Как отреагировали на оффершит от «Авангарда»?

— Я очень ждал этого. Шел к этому и прогрессировал в Минске не один год. В итоге меня заметили. Очень рад оказаться в такой команде. «Авангард» каждый год ставит высокие задачи. Буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина в Омске. Для всех спортсменов важно выиграть какой-то титул. На данный момент моя цель — это чемпионство.

— То, что за вас заплатили серьезные деньги, как-то давит?

— Буду делать все, что от меня зависит. Я нападающий, и я очень хочу помогать команде результативно. Как бы то ни было, нападающий всегда ценится голами.

— Прошлогодний «Авангард» умел и любил играть позиционно. Новая команда будет более вертикальной?

— Думаю, под такой стиль и подбирали игроков. У «Авангарда» действительно очень много скоростных ребят. Но я бы не сказал, что у нас одни бегущие игроки и нет креатива в команде. Уже сейчас видно, что мы хорошо играем в зоне атаки и разыгрываем приличные комбинации. Самое главное — реализации и игра в зоне обороны.

Да, для меня в плане тактики есть много похожих моментов. Но есть и много новых деталей: построение в средней зоне и так далее. Не скажу, что мне нужно много времени, чтобы перестроиться. Но необходим определенный период, чтобы в голове все это дошло до автоматизма.

— Вас задевают слова о том, что «Авангард» стал более прямолинейным? Многие считают, что без усиления эта команда будет бороться только за попадание в плей-офф.

— Скажу так: время покажет. Оно все расставит на свои места. Если кто-то не уверен в нас, то это их мнение. Мы просто настраиваемся на победу в каждой игре. А кто нас хоронит?

— Журналисты, комментаторы, сторонние болельщики. Общее мнение — этому «Авангарду» будет тяжело.

— Повторюсь, время все покажет. У нас хороший сплоченный коллектив. Убежден, что победы добываются именно коллективом. Когда играешь друг за друга, когда ложишься под шайбу, когда выполняешь тренерскую установку, когда ставишь свое плечо к плечу партнера, то все получается.

— Какие впечатления от работы с Александром Свитовым?

— Только положительные. Он очень круто подсказывает. Надеюсь, что он передаст нам еще больше своего опыта. Все-таки он, как и Михаил Грабовский, поиграл в таких серьезных клубах.

— Успели понять, что за город Омск?

— Хороший город, крутая арена, отличные люди. Меня все устраивает. Вообще с нетерпением жду начала сезона и первой домашней игры. Хочется поскорее увидеть ее битком на официальном матче.

Многие молодые белорусы, которые прошли через Вудкрофта, сейчас играют в топ-клубах

— Один из генеральных менеджеров КХЛ в анонимном опросе «СЭ» назвал вас самым быстрым игроком лиги. Кого вы можете выделить?

— Ваньку Телегина. Если он разгонится, то его вообще не остановить. Плюс могу выделить наших молодых ребят. Если брать соперников, то выделяется Сергей Гончарук. А из белорусов Ванька Дроздов — очень резвый парень.

— Такая скорость — приобретенный или врожденный навык?

— Я с детства быстро бегал. Раньше по детям просто брал шайбу за воротами, оббегал пятерых и забивал. Всегда набирал много очков. В школе начинал заниматься за старший год, а потом перешел к ровесникам. Попал к Владимиру Владимировичу Потапову, под руководством которого мы пять раз становились чемпионами страны по 1999 году.

— Сейчас многие белорусские юниоры еще до выпуска из школы стараются уезжать в Россию.

— Меня тоже хотели забрать в «Форвард» из Санкт-Петербурга. Но, думаю, сделал правильно, что посовещался с отцом и остался дома в Гомеле. Потом в 15 лет меня снова отправили играть за старший год, а чуть позже в Белоруссии появился институт cборной, которая играла в Экстралиге и дала толчок многим ребятам.

В тот год, когда сборная появилась на клубном уровне, мы с командой 1998 года выиграли ЮЧМ в дивизионе А и вышли в элиту. В федерации молодцы, что приняли решение собрать игроков одного года и наигрывать их к международным турнирам. Тем более на базе в Раубичах все было под рукой: арена, школа, питание, персонал, медицинский штаб — все было на высшем уровне.

— Вы ведь пересекались вместе с Кравцом, когда он работал в сборной Белоруссии?

— Да, мы уже работали с Михаилом Григорьевичем перед чемпионатом мира в Риге. В той команде еще работал наш тренер по физподготовке Алексей Селиверстов. У нас были очень хорошие сборы, мне давали играть. Однако из-за травмы я не доехал до ЧМ. Но не знаю, насколько этот факт повлиял на мой переезд в Омск.

— Есть мнение, что многим молодым белорусам очень сильно помог коронавирус в сезоне-2019/20, когда эпидемия регулярно выкашивала лидеров «Динамо». Тот же Шарангович попер вверх именно в это время.

— Я начал играть за «Динамо» еще до ковида. Но в тот коронавирусный сезон у меня была серьезная травма, поэтому я вышел играть только в декабре. Думаю, это вообще самый тяжелый сезон в моей карьере. Спасибо жене, что помогала мне. Было очень тяжело психологически сидеть дома и понимать, что твои ребята играют, а ты ничего не можешь сделать. В итоге работал, работал и оказался в «Авангарде».

Но если говорить в целом про молодых белорусов и про того же Шарана, то было видно, что Егор достоин НХЛ. После АХЛ он приехал в «Динамо», и ему дали роль и время, чтобы показать себя. Через уверенность он раскрылся еще больше, и его заметили в «Нью-Джерси». Вообще, Минск действительно дает очень много шансов молодым игрокам. Там очень хорошо работают с ними: обучают катанию, дают играть в спецбригадах. Думаю, поэтому белорусские ребята и прогрессируют в «Динамо».

— Белорусские коллеги считают, что прогресс Шаранговича и других парней связан с работой Михаила Грабовского, который был ассистентом Вудкрофта.

— Михаил Юрьевич дал большой толчок всем. Это человек с большим опытом. Он поиграл в НХЛ и знает очень многое. Мы оставались после тренировок с нападающими и вместе работали с ним над броском. Причем он давал упражнения, которые должны помочь именно в конкретных игровых ситуациях. Грабовский уже многое дал белорусскому хоккею.

— Что вам дал Крэйг Вудкрофт за четыре года работы в «Динамо»?

— Ему тоже хочется сказать большое спасибо. В прошлом сезоне он давал мне хорошее игровое время и место в спецбригаде меньшинства, где у меня получалось забивать. При Крэйге у нас было агрессивное меньшинство. В психологическом плане он дал мне дух победителя. Вудкрофт прививал, что мы должны выходить на каждый матч и хотеть выиграть.

Мы три сезона подряд попадали в первом раунде плей-офф на СКА. Скажу так: если бы мы поднимались в таблице выше шестого места, то спокойно бы прошли первый раунд хотя бы в одном из сезонов.

— Вудкрофт больше психолог или тренер? Многие в Минске называют его обманщиком.

— Нет, он хороший тренер, который уделяет очень много времени деталям. С ним мы смотрели много видео. У Крэйга постоянно шел такой процесс обучения. Вы сами видите, что многие молодые ребята, которые прошли через него, сейчас играют в топ-клубах КХЛ. Может быть, у него не все получалось в плей-офф. Но все в «Динамо» хотели наконец-то пройти первый раунд.

Фото ХК «Авангард»

Белорусский хоккей прогрессирует

— Есть ощущение, что белорусский хоккей на подъеме? Если в девяностых и нулевых больше смотрели в сторону Казахстана, то теперь голова российских клубов развернута в сторону Белоруссии.

— Считаю, что в Белоруссии выбрали правильный вектор развития молодых игроков. Федерация хоккея очень много работает и создает правильные проекты. Достаточно посмотреть, что на последнем драфте НХЛ было выбрано сразу пять белорусов. Думаю, сейчас можно сказать, что наш хоккей прогрессирует. То, что столько людей играет в топ-клубах КХЛ, — это тоже важный показатель.

ФХБ — молодцы, что уделяют время развитию молодежи. Опять же, можно привести в пример институт сборной. Да, сейчас нет международных турниров. Но ребята играют со сборной России и получают хороший опыт.

— Чего вам в свое время не хватило, чтобы попасть на драфт, когда играли в WHL за «Викторию»?

— Честно, не знаю. Наверное, не хватило очков и голов, чтобы на меня обратили внимание. Когда уезжаешь в таком возрасте так далеко, где на всю команду всего два легионера, то очень тяжело ментально находиться в коллективе. Очень хотелось, чтобы рядом был тот, кто поможет тебе.

Но мне понравилось, что в Канаде нас здорово обучали: говорили, как нужно ставить клюшку и коньки, как правильно подкатиться к сопернику, как сыграть в той или иной ситуации. В этом плане все было очень круто. На том этапе решение поехать в WHL было правильным. В тот момент все зависело от меня. Если не попал на драфт, то значит, чего-то не хватило и нужно было больше работать. Все, что ни делается, — к лучшему. Никто не знает, как сложится его карьера. Может, через два года мне выпадет шанс сыграть в НХЛ?

— Пример Шаранговича вдохновляет?

— Конечно! Парень был выбран в нижних раундах, но играет в НХЛ. Сейчас он перешел в другую команду, где его видят в топ-6. Только показывай, доказывай и играй. Вот тебе шанс.

— Кто должен заходить в НХЛ следующим из белорусов?

— Не знаю, много кто. Хочется, чтобы все добрались до НХЛ. Думаю, Леша Протас проведет следующий сезон полноценно в «Вашингтоне». По крайней мере, я надеюсь на это.