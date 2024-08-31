«Радулова не надо держать в узде». Интервью главного тренера «Локомотива»

Игорь Никитин — о проигранном финале и новичках.

«Локомотив» давно считается одной из самых сбалансированных и цельных команд КХЛ, но пока ярославцы так и не добрались до Кубка Гагарина. В минувшем сезоне они вышли в финал, но проиграли «Металлургу». Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения в финале, новичках команды Александре Радулове и Байроне Фрейзе и уходе Сергея Андронова в СКА.

Не смогли заставить «Металлург» играть так, как нам хотелось

— Какие уроки вы извлекли из поражения в финале Кубка Гагарина?

— К такому результату привел целый комплекс проблем. Мы оказались недостаточно готовы функционально и в самый важный момент находились не на пике формы. Возможно, физиологически на команде сказался двухмесячный кубковый марафон. Уже с первого раунда плей-офф нам надо было играть по полной. Но это не определяющий фактор, а только одна из составляющих нашей неудачи в финале. Другая причина — длинный перерыв между раундами.

— Он выбил команду из тонуса?

— Не в этом дело. Нам очень долго рассказывали, какие мы большие фавориты. Но нынешний «Локомотив» - еще не та команда, которая эти ожидания может спокойно переварить. Мы не смогли заставить «Металлург» играть так, как нам хотелось. Создать проблемы сопернику и поставить его в неудобное положение не удалось. Надо отдать должное Магнитогорску. Но мы прекрасно понимаем, где сами недоработали.

— Вы же отказались от бега во время предсезонной подготовки?

— Еще перед прошлым чемпионатом. По ходу короткой предсезонки нет времени на адаптацию после беговой подготовки. Оно необходимо, чтобы потом плодотворно работать на льду. В беге нет ничего плохого. Но теперь мы вынуждены концентрироваться на ледовых занятиях. На площадке игрока можно нагрузить так, что ему не потребуется делать что-то в зале и на стадионе.

— На что обращаете внимание в плане игровых деталей, учитывая неудачу в серии с «Металлургом»?

— Обращать внимание на игровые нюансы можно, если у тебя есть стержень. Это самый главный вывод, сделанный после того поражения. Мы сразу донесли до ребят, что если кто-то из вас довольствуется выходом в финал, то придется тяжело на следующий год. Неудача — это стимул. Вы пока ничего не достигли. Вот таким был наш посыл. Когда внутри есть стержень и горит огонь, то можно говорить и об игровых элементах, и о желании развиваться.

Андрей Разин и Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Ваша команда часто была застегнута на все пуговицы, и ей немного не хватало раскрепощенности. Радулов в этом плане поможет?

— Когда вы его спросите, чего он хочет, то каким будет ответ?

— Побеждать.

— Правильно, выиграть Кубок Гагарина. Одно другому не мешает. Но для завоевания титула нужен баланс. Как сыграл «Металлург», когда было надо?

— Закрылся.

— Но не потому, что так решил, — просто команда умела действовать и в такой манере. «Металлург» это делал по ходу сезона, когда было нужно.

— Вы это умеете лучше всех, но теперь надо слегка раскрыться.

— Да, это мы прекрасно осознаем.

— Вы много раз раньше говорили про психологию, желание «почиститься» и прочие нематериальные вещи. Сейчас есть уверенность, что в этих моментах не придется начинать с нуля?

— Если бы у меня она была, то я об этом говорил бы сразу после проигранного финала. Типа парни взяли и закусились. Но раз им удалось дойти до такой стадии, то они уже почистились и у них есть благодатная почва для роста. Но за ней тоже надо следить — это уже тренерская работа. Абсолютно любой человек имеет слабости. Исключений нет. За все время моего пребывания в «Локомотиве» человек десять в составе мы поменяли. Те, кто остался, и пришедшая молодежь, и опытные игроки, которых взяли со стороны, — с ними можно идти в бой. Я не скажу, что мне теперь стало проще. Просто было нужно время, чтобы во всем разобраться. Потом я понял, что когда очень часто меняются главные тренеры — у девяти ребят из команды их было 12, — то игрок перестает перестраиваться и начинает подстраиваться. И раз мы видим, что у кого-то ничего не идет, то меняем людей.

Александр Радулов. Фото Павел Неелов, ХК «Локомотив»

Радулову надо дать возможность быть собой

— Энергетика Радулова может быть как созидательной, так и разрушающей силой. Понимаете, как его можно направлять?

— У меня есть практический опыт работы с Саней в ЦСКА. Разные ситуации с ним у нас случались. Но мне самому интересно с такими людьми работать. Лучше сгореть, чем тлеть все время. Мы уверены, что справимся с этой ситуацией. Радулов всегда был и остается спортсменом. Моя личная задача не заключается в том, чтобы его держать в узде. Этого с ним делать не надо. Необходимо дать возможность Сане быть самим собой. Главное, чтобы он помогал команде, а она — ему.

— Не было желания вместо Байрона Фрейза подписать более разностороннего и созидательного центрфорварда?

— Этот переход состоялся из-за комплекса причин. Во-первых, на рынке ограниченный выбор. Десяти сильных кандидатов перед тобой на любой вкус нет. Во-вторых, я считаю, что у нас в команде достаточно креативных игроков. Имею в виду талантливую молодежь, которая к нам подтянулась. Она должна получить шанс. Но эти ребята будут играть только на позициях, где нет легионеров.

— Можно сказать, что в игровом плане Фрейз — апгрейд ушедшего в СКА Андронова?

— Можно и так рассуждать. Но потеря Сереги стала серьезной. Он был важной частью нашей команды. Даже по концовкам нескольких матчей на турнире в Омске было понятно, что значит его отсутствие. Умение играть в таких ситуациях не приходит сразу. Это процесс, который нам еще предстоит пройти. Например, сразу после разговора с вами будет собрание по этому поводу. Мы разберем моменты и объясним ребятам, что надо делать в следующий раз. Фрейз умеет играть на вбрасываниях и в ключевые моменты, но ему нужно время для адаптации. У него есть и лидерские качества. Он всегда был капитаном. Я по этому поводу разговаривал с Саней Елесиным. Когда он ездил в Северную Америку, то пересекался с Байроном и отзывался о нем как настоящем лидере. У такого игрока наша молодежь может многому научиться на живом примере.

— В Омске «Локомотив» провел несколько ярких матчей. Команда может более интересно и раскованно выглядеть в атаке, чем раньше?

— Никто не собирается зажимать ребят. Мне повезло работать в командах, где всегда стояла задача дать высокий результат. Не по желанию, а очень жестко и безальтернативно. Первое место — и все! Когда в этой обстановке постоянно находишься, то получается как в любой семье, в которой существуют определенные жизненные установки. Бабушка с дедушкой и родители в тебя многое вкладывают, а ты это все впитываешь. Такие ценности становятся приоритетом в дальнейшем.

Понятно, что финал мы проиграли, не сумев забить нужного количества голов. Этот аспект нами тоже внимательно разбирался. Но ведь до серии с «Металлургом» в данном компоненте все было нормально. Снова дело в совокупности факторов, а не только в технических решениях. Например, психоэмоциональная составляющая. Очень важна уверенность в себе. Над выявленными проблемами мы много работаем. Это не дежурные слова. Сейчас только за счет двухстороннего хоккея реально добиться результата.

— Может Сурин в свои 18 лет играть важную роль в команде, или мы его пока переоцениваем?

— У меня был такой опыт с Кириллом Капризовым в ЦСКА. В достаточно юном возрасте он уже был важной частью команды. Наверное, тогда Кирилл еще не играл самую решающую роль, но приносил много пользы. Почему бы Егору не стать важной частью нашей команды сейчас? У него для этого есть все качества. Главное — спортивная составляющая. Этому не научишь. Он по-хорошему наглый спортсмен.

— Вы давали Капризову дозированное время, а в «Миннесоте» он сразу начал играть по 20 минут.

— У нас с Кириллом не все сразу пошло гладко. Он приехал из Уфы, где у него была немного другая роль. Не забывайте, каким мощным тогда в кадровом плане выглядел ЦСКА. В «Салавате» он с Умарком играл в одном звене, а у нас, образно говоря, и послать было некого. Настолько серьезная подобралась команда. Капризов — спортивный и одновременно умный парень. От появления каких-то трудностей он только сильнее становился, их преодолевая. Мы с ним долго разговаривали, и я объяснял, что в НХЛ от него будут требовать то же самое. Только намного жестче. С Кириллом удалось найти консенсус — он и пользу команде приносил, и на личной результативности это не сказывалось.

Андрей Козырев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересно было бы поработать с Козыревым

— От кого из других тренеров вы бы что-то хотели для себя взять?

— Сразу скажу, что у нас хорошие отношения с Андрюхой Козыревым. Мы с ним друзья.

— Пока непонятно, кто и что у вас друг от друга берет.

— Интересно было бы вместе с ним поработать. У нас раньше имелась такая возможность. Однако Андрюха был занят в одной организации. Я всегда стараюсь учиться и брать интересное у моих коллег. Почему нет?

— Неужели «Локомотив» будет чем-то похож на нынешнюю «Северсталь»?!

— Мы сейчас сидели и смотрели нарезку эпизодов из матчей «Северстали».

— Серьезно?

— Абсолютно.

— Вы могли повлиять на ситуацию с отъездом Сергея Мурашова в Северную Америку?

— Кардинально — нет, причем по очень простой причине. Сторона хоккеиста хотела одно, клуб — другое. Это их дело. Для тренера уход Мурашова выглядит потерей, но как хоккеиста я его понимаю. Он хочет играть. У нас с ним совершенно нормальные отношения, и мы разговаривали на тему отъезда.

— «Локомотив» делает Григоренко солидное предложение, что-то не получается, стороны не договариваются, а потом Михаил подписывается на гораздо меньшие деньги в СКА. У всех возникают вопросы, а у вас?

— Я это знаю не только по ситуации с Григоренко, поскольку в такой реальности живу давно. Вопрос должен быть адресован не ко мне или даже другой команде, а непосредственно к лиге. Это сто процентов.

— Мы все хотим, чтобы конкуренция в лиге росла.

— К нам пришел Саня Радулов, и я сказал, что он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово. Это тоже стимул.