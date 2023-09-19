Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:20

«Мыслей об отставке главного тренера не было». Интервью генменеджера «Витязя»

Генменеджер «Витязя» признался, что мыслей об отставке Завьялова нет
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов.
Александр Завьялов.
Фото ХК «Витязь»
Telegram Дзен
Игорь Варицкий — об усилении и доверии.

«Витязь» стал худшей командой КХЛ на старте сезона, набрав два очка в семи матчах. Шансы подмосковной команды перед игрой с «Ак Барсом» были невелики, но «Витязь» отыгрался с 1:3 и чуть было не увез победу из Казани. Хозяева все-таки добыли два очка в овертайме, но «Витязю» этот матч можно занести в актив. Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал после матча в интервью «СЭ» о готовящемся усилении команды и доверии к главному тренеру Александру Завьялову.

— Игра против «Ак Барса» внушила оптимизм?

— Такие матчи добавляют оптимизма, конечно. Надеюсь, ребята будут верить в себя, всегда говорил, что психология в спорте — на первом месте. В хоккей играют не фамилии, а живые люди. Как только наши игроки поверят в себя еще больше, все будет хорошо.

Фото ХК «Витязь»

— Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

— Наверное, в концовке сказалась усталость — все-таки тяжелый матч вытащили. Через это тоже надо проходить. У нас квалифицированный тренерский штаб, разберет все ошибки.

— В СМИ уже появлялись слухи о скорой отставке главного тренера «Витязя» Александра Завьялова. Как можете их прокомментировать?

— У руководства клуба таких мыслей не было. Мы верим в наш тренерский штаб. Это наша общая ответственность — меня, тренеров, игроков.

Кирилл Рассказов. «Нас считали отработанным материалом. Были обозлены». Форвард «Витязя» — о прорывном сезоне

— У Завьялова не было опыта работы главным тренером в КХЛ. Не было опасений перед тем, когда назначали его?

— Все помощники когда-то становятся главными. Нужно набивать шишки, мы все ему помогаем. Александр Васильевич — квалифицированный специалист.

— Будете ли усиливать состав в ближайшее время?

— Мы работаем в этом направлении. Сейчас в команде много травмированных, отсюда и перестановки. Еще на предсезонке получили травму ведущие игроки — Уилсон, Ежов, рассыпались тройки нападения. Поэтому требуется какое-то время на построение новых сочетаний, налаживание взаимодействий. В ближайшее время ребята должны вернуться в строй. Без трех ключевых игроков (включая получившего недавно травму Владимира Галузина) нам, конечно, тяжело. Но это хороший шанс для молодых ребят. Надеюсь, что достучимся до них. Матч с «Ак Барсом» — показатель того, кто чего стоит.

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов.
Александр Завьялов.
Фото ХК «Витязь»

— В какую линию планируется усиление?

— И в атаку, и в оборону. Пока идут переговоры.

— Когда вернутся в строй травмированные игроки?

— Не буду загадывать. Ждем их в ближайшее время.

— Барак сегодня набрал свое первое очко в КХЛ, до этого семь матчей не мог отличиться. Как проходит его адаптация?

— В контрольных матчах у Барака была хорошая связка с Уилсоном, ему было бы легче адаптироваться в таком сочетании. Травма Уилсона немного выбила его из колеи. У Барака было много моментов, сегодня наконец-то прорвало. Работоспособный, моторный, не боится силовой борьбы, вгрызается в каждый эпизод — как настоящий канадец. Надеюсь, эта шайба придаст ему уверенности.

— Прошлый сезон был прорывным для Станислава Ярового, в этом пока все складывается не так удачно. Это синдром второго сезона?

— Против него уже начали играть по-другому. Пришлось долго с ним разговаривать. Ему тоже очень помогает Уилсон, их даже в раздевалке посадили рядом, чтобы Стас и язык подучил, и нюансам определенным научился.

— У Дорожко тоже второй сезон не получается.

— Не стал бы его винить. Мы все неудачно начали сезон. Особых претензий к вратарской линии у нас нет.

Тайлер Граовац, Скотт Уилсон, Игорь Головков. Идут к плей-офф с минимальным бюджетом. Сколько получают игроки «Витязя»?

— Не опускались руки у вас после такого старта?

— Нет, конечно. Уверен, что правильные действия, честный труд принесут свои плоды. Примеров команд, которые переломили неудачный сезон, достаточно.

— Много молодых игроков, подписанных из ВХЛ, — это новый курс «Витязя»?

— У нас ограниченный бюджет, мы работаем в его рамках с учетом сократившегося лимита на легионеров.

— В пол зарплат-то укладываетесь?

— Надеюсь, что да.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Обсудить
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Тилль Линдеманн из Rammstein мог выступить на Олимпиаде в Москве
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Амур 7 3 4 7
9 Барыс 7 2 5 7
10 Сибирь 7 3 4 7
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
Результаты / календарь
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
19.09 12:00
Амур – Куньлунь РС
 1 : 2 Б
Все результаты / календарь
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб КХЛ много лет был аутсайдером, а сейчас стремится в лидеры. Как ему это удалось?