«Мыслей об отставке главного тренера не было». Интервью генменеджера «Витязя»

Игорь Варицкий — об усилении и доверии.

«Витязь» стал худшей командой КХЛ на старте сезона, набрав два очка в семи матчах. Шансы подмосковной команды перед игрой с «Ак Барсом» были невелики, но «Витязь» отыгрался с 1:3 и чуть было не увез победу из Казани. Хозяева все-таки добыли два очка в овертайме, но «Витязю» этот матч можно занести в актив. Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал после матча в интервью «СЭ» о готовящемся усилении команды и доверии к главному тренеру Александру Завьялову.

— Игра против «Ак Барса» внушила оптимизм?

— Такие матчи добавляют оптимизма, конечно. Надеюсь, ребята будут верить в себя, всегда говорил, что психология в спорте — на первом месте. В хоккей играют не фамилии, а живые люди. Как только наши игроки поверят в себя еще больше, все будет хорошо.

Фото ХК «Витязь»

— Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

— Наверное, в концовке сказалась усталость — все-таки тяжелый матч вытащили. Через это тоже надо проходить. У нас квалифицированный тренерский штаб, разберет все ошибки.

— В СМИ уже появлялись слухи о скорой отставке главного тренера «Витязя» Александра Завьялова. Как можете их прокомментировать?

— У руководства клуба таких мыслей не было. Мы верим в наш тренерский штаб. Это наша общая ответственность — меня, тренеров, игроков.

— У Завьялова не было опыта работы главным тренером в КХЛ. Не было опасений перед тем, когда назначали его?

— Все помощники когда-то становятся главными. Нужно набивать шишки, мы все ему помогаем. Александр Васильевич — квалифицированный специалист.

— Будете ли усиливать состав в ближайшее время?

— Мы работаем в этом направлении. Сейчас в команде много травмированных, отсюда и перестановки. Еще на предсезонке получили травму ведущие игроки — Уилсон, Ежов, рассыпались тройки нападения. Поэтому требуется какое-то время на построение новых сочетаний, налаживание взаимодействий. В ближайшее время ребята должны вернуться в строй. Без трех ключевых игроков (включая получившего недавно травму Владимира Галузина) нам, конечно, тяжело. Но это хороший шанс для молодых ребят. Надеюсь, что достучимся до них. Матч с «Ак Барсом» — показатель того, кто чего стоит.

Александр Завьялов. Фото ХК «Витязь»

— В какую линию планируется усиление?

— И в атаку, и в оборону. Пока идут переговоры.

— Когда вернутся в строй травмированные игроки?

— Не буду загадывать. Ждем их в ближайшее время.

— Барак сегодня набрал свое первое очко в КХЛ, до этого семь матчей не мог отличиться. Как проходит его адаптация?

— В контрольных матчах у Барака была хорошая связка с Уилсоном, ему было бы легче адаптироваться в таком сочетании. Травма Уилсона немного выбила его из колеи. У Барака было много моментов, сегодня наконец-то прорвало. Работоспособный, моторный, не боится силовой борьбы, вгрызается в каждый эпизод — как настоящий канадец. Надеюсь, эта шайба придаст ему уверенности.

— Прошлый сезон был прорывным для Станислава Ярового, в этом пока все складывается не так удачно. Это синдром второго сезона?

— Против него уже начали играть по-другому. Пришлось долго с ним разговаривать. Ему тоже очень помогает Уилсон, их даже в раздевалке посадили рядом, чтобы Стас и язык подучил, и нюансам определенным научился.

— У Дорожко тоже второй сезон не получается.

— Не стал бы его винить. Мы все неудачно начали сезон. Особых претензий к вратарской линии у нас нет.

— Не опускались руки у вас после такого старта?

— Нет, конечно. Уверен, что правильные действия, честный труд принесут свои плоды. Примеров команд, которые переломили неудачный сезон, достаточно.

— Много молодых игроков, подписанных из ВХЛ, — это новый курс «Витязя»?

— У нас ограниченный бюджет, мы работаем в его рамках с учетом сократившегося лимита на легионеров.

— В пол зарплат-то укладываетесь?

— Надеюсь, что да.