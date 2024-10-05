Провал Набокова, феерия Ковальчука, легендарный Зубов. Рейтинг новичков СКА из НХЛ

Составили рейтинг переходов бывших энхаэловцев в клуб из Санкт-Петербурга.

Переход Тони Деанджело в СКА — самая обсуждаемая новость конца сентября. Армейцы подписали экс-защитника «Каролины», тем самым еще серьезнее усилили состав. За лето Роман Ротенберг привез из НХЛ двух высококлассных хоккеистов. До Деанджело в Санкт-Петербурге высадился обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов.

За кахаэловский период СКА подписывал разных энхаэловцев. Часть из них приживались в клубе и становились звездами лиги, а переходы некоторых разочаровывали. «СЭ» составил рейтинг хоккеистов, которые за годы в КХЛ переезжали в Санкт-Петербург из НХЛ.

15. Евгений Набоков

Возвращение одного из самых успешных российских вратарей воспринималось как грандиозная новость. СКА, помимо Евгения Набокова, серьезно усилился перед сезоном-2010/11. Но главным трансферным шагом, разумеется, стал приезд топ-голкипера, который не договорился по условиям в НХЛ. Армейцы предложили Набокову щедрый контракт — около шести миллионов долларов в год.

Все ждали, что, вернувшись в Россию, Евгений останется на уровне, который показывал в последний сезон за «Шаркс». Однако возвращение элитного вратаря в Россию обернулось грандиозным провалом. Набоков проиграл конкуренцию Якубу Штепанеку и выдал кошмарную статистику, отражая 88,8% бросков за игру. В СКА вратарь задержался только до середины декабря. После чего расторг контракт по «семейным обстоятельствам», вернулся в НХЛ и провел еще четыре сезона за океаном.

Алексей Поникаровский. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

14. Алексей Поникаровский

Алексей Поникаровский перешел в СКА вслед за недавним партнером по «Нью-Джерси» Ильей Ковальчуком. Выступая за «Торонто», украинский нападающий набирал по 40+ очков за сезон. Но в Россию габаритный форвард приехал на другую роль. Состав армейцев был традиционно плотно укомплектован. Главный тренер Вячеслав Быков определил Поникаровского в нижние звенья. Неудивительно, что, проводя на льду в среднем по 11 минут за матч, Алексей не радовал результативностью. Полезность падала от сезона к сезону. В КХЛ Поникаровский приезжал на высокую зарплату — 1,6 млн долларов в год. Однако на роль чеккера в нижние звенья намного выгоднее было бы пригласить другого хоккеиста из КХЛ, а не затевать возвращение форварда из НХЛ.

13. Лео Комаров

Русский финн Лео Комаров прочно ассоциируется у российских болельщиков с московским «Динамо». Но когда карьера форварда в НХЛ завершилась, он перешел в СКА, предложивший более выгодные условия. Комаров прилетел в Санкт-Петербург уже по ходу сезона-2021/22, но большой пользы команде Романа Ротенберга не принес. Скромные 6 (4+2) очков финн набрал за 18 матчей регулярки, еще 3 (1+2) балла добавил за 16 игр плей-офф. От эмоционального вампира из Суоми Роман Ротенберг явно ожидал большего.

12. Оскар Фантенберг

Фантенберг никогда не считался звездой НХЛ. В Северной Америке защитник не задержался дольше чем на три сезона, меняя команды каждый год. Российский зритель помнил Оскара по сезону-2016/17 в «Сочи». В составе южан Фантенберг впервые на взрослом уровне набрал 20+ очков. Но, приехав в СКА из НХЛ, не стал доминирующим защитником, как когда-то его соотечественник Патрик Херсли. Оскар отыграл за армейцев два сезона, а затем вернулся в родной чемпионат. Сейчас Фантенбергу 32 года и он капитанит в шведском «Линчепинге».

Илья Федотов и Алекс Гальченюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11. Алекс Гальченюк

Алекс Гальченюк высадился в КХЛ вынужденно после скандала с полицией в США. Не произойди той самой аварии, после которой хоккеист начал оскорблять сотрудников правопорядка, он вполне мог вернуться в НХЛ — контракт с «Аризоной» был расторгнут уже после скандала. В итоге Гальченюк подписался с армейцами, но не задержался в клубе дольше одного сезона. Этим объясняется низкая позиция американца в нашем рейтинге. Четвертое место среди бомбардиров СКА в регулярке не гарантировало форварду спокойного будущего. Тем более зарплата Алекса должна была вырасти с 50 до 100 миллионов рублей. По итогу Роман Ротенберг пристроил форварда, в котором разочаровался, в «Амур», готовый платить большие деньги статусным хоккеистам.

10. Наиль Якупов

Возвращение первого номера драфта-2012 рассматривалось как очередная попытка перезапустить карьеру. Летом 2018 года состав СКА заметно поредел: ушли Ковальчук, Шипачев, Торесен и Широков. Возглавил команду Илья Воробьев. Первый сезон Якупов может занести в актив. За 47 матчей Наиль настрелял 23 шайбы — лучший результат армейцев. Экс-форварда «Колорадо» выпускали в тройке с Павлом Дацюком. Все бы ничего, но на второй год Якупов регрессировал. Результативность снизилась, хотя игровое время осталось прежним. Спад Наиля наложился на чистку армейцами платежки. Некоторые игроки пошли на понижение контрактов, а Якупова отправили в «Витязь», откуда он перебрался в «Амур», а дальше — в «Авангард».

Денис Гребешков. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

9. Денис Гребешков

Гребешков возвращался в Россию крепким защитником, который в силу разных причин покинул НХЛ. В сезоне-2009/10 Дениса обменяли из «Эдмонтона» в «Нэшвилл», а летом он подписал контракт с армейцами. Первый год в СКА сложился удачно: лучший по очкам среди защитников, лучший по полезности в команде. Такой игры и ждали от бывшего энхаэловца. Трудности начались на второй год, когда петербуржцами руководил Милош Ржига. Как признавался в интервью сам Денис, ему не получилось убедить тренера, что он нужен команде. На третий год Гребешкова обменяли в «Югру», а еще через два сезона защитник завершил карьеру.

8. Сергей Брылин

Брылин выиграл с «Нью-Джерси» три Кубка Стэнли, но, в отличие от других российских звезд НХЛ, не был выдающимся бомбардиром. Форварда ценили за другие качества: характер, умение вести борьбу и сдерживать лидеров соперника. В СКА нападающий перешел в первый год создания КХЛ. И честно отработал в Санкт-Петербурге три сезона. Не блистал результативностью, но и не выпадал из состава. Злую шутку с Брылиным могли сыграть только завышенные ожидания. Принято считать, что даже средний хоккеист из НХЛ в России обязательно должен стать звездой. Но все, кто знал, какого стиля хоккеист Сергей, понимали: требовать от него 50+ очков не стоит.

7. Петр Пруха

Пруха никогда не считался суперзвездой НХЛ. Даже проводя классные сезоны за «Рейнджерс», чех оставался в тени соотечественников — Яромира Ягра и Мартина Страки. Однако приезд легионера такого уровня в КХЛ воспринимался как сильный переход. Все понимали, что Петр отправляется в Россию, чтобы заработать в конце насыщенной карьеры. Однако приглашение чешского форварда получилось удачным. Сезон-2011/12 Пруха закончил третьим бомбардиром СКА после партнеров по грозной тройке — Торесена и Мортенсена. Следующий чемпионат получился неполным из-за травмы, однако за 37 матчей нападающий успел забросить 14 шайб и держал график 0,5 очка за матч. Этот сезон стал для Прухи последним в карьере.

Йори Лехтеря. Фото Global Look Press

6. Йори Лехтеря

В отличие от Прухи, Лехтеря приехал в Санкт-Петербург адаптированным к российским реалиям. Йори успел засветиться в КХЛ, когда играл на ведущих ролях в «Сибири», после чего попробовал построить карьеру в НХЛ. Это получилось с переменным успехом. Финн перешел в СКА в праймовом возрасте и выдал сильный сезон, став третьим бомбардиром команды после Владимира Ткачева и Андрея Кузьменко. Новый контракт форварду не предложили, и летом Лехтеря перешел в «Спартак». Красно-белые от сделки только выиграли: финн два года подряд становился лучшим бомбардиром команды.

5. Максим Афиногенов

Подписание Афиногенова — мощный имиджевый ход армейцев. Нападающий не стал звездой первой величины в НХЛ, но считался очень талантливым игроком, который способен на многое. Скорости Безумного Макса завидовали почти все хоккеисты. Подписав контракт в КХЛ, форвард автоматически стал лицом лиги. Известная реклама «С метра — легко» вовсе осталась мемом, на всю жизнь связанным с Афиногеновым. Хотя по-настоящему классным у Максима получился только первый сезон в СКА.

Как и ожидалось, раскрыться в полной мере форварду помешали проблемы со здоровьем. Из этого вытекали скромные 23 и 26 матчей в следующих сезонах. Настоящее перерождение Афиногенова случилось позднее в «Витязе», где конкуренция за места в топ-6 была гораздо ниже, чем в укомплектованном СКА.

Сергей Зубов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

4. Сергей Зубов

Возвращение такой глыбы, как Сергей Зубов, — уникальное событие для недавно созданной КХЛ. Один из сильнейших российских защитников всех времен, который совсем недавно зажигал в «Далласе», подписал контракт со СКА. Жаль, что здоровье позволило провести только один сезон. Один, зато какой! Ветеран набрал больше всех очков среди защитников в КХЛ. Опередил и Кевина Даллмэна, и Мартина Штрбака, и Илью Никулина. Сергей держал в планах еще один год в форме СКА, но помешали проблемы с тазобедренным суставом. Сезон-2010/11 Зубов полностью пропустил, а весной 2011-го объявил о завершении карьеры.

3. Вячеслав Войнов

Войнову пришлось вернуться в Россию не по спортивным причинам. После семейного скандала защитник получил негласный бан в НХЛ. Не жалеющий денег СКА в то время стремился возвращать из Северной Америки российских звезд. Войнов оказался в их числе. Вместе с армейцами обладатель Кубка Стэнли выиграл Кубок Гагарина и показывал приличную результативность. Раскрыться еще ярче помешали травмы и пропущенный год. Возвращение Войнова из НХЛ получилось для СКА успешным, хотя не покидает ощущение, что весь свой потенциал талантливый защитник после НХЛ так и не раскрыл.

Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2. Павел Дацюк

По значимости для КХЛ Дацюка можно поставить в один ряд с Зубовым. Приезд хоккеиста такого масштаба вызвал настоящее помешательство. Можно с уверенностью сказать: болельщики в те годы действительно «ходили на Дацюка». Павел получил капитанскую нашивку и отыграл в СКА три сезона. По результативности Волшебник уступал Ковальчуку, Гусеву, Шипачеву, но эстетическое удовольствие от игры такого мастера перекрывало статистику. С армейцами Павел выиграл Кубок Гагарина.

Илья Ковальчук. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

1. Илья Ковальчук

Илья Ковальчук — самый успешный трансфер СКА в кахаэловской эпохе. Возможно, и за все время существования клуба. Ковальчук стал одной из главных звезд лиги и дважды привез в Санкт-Петербург Кубок Гагарина. Добавим к этому титул MVP-плей-офф, суперрезультативную игру и мощнейший хайп вокруг Ковальчука. Масштабную спецоперацию по возвращению Ильи в Россию руководство СКА затеяло не зря.