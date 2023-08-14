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Сегодня, 22:30

Федотов — на полтора года без хоккея. Когда закончатся его испытания?

ИИХФ дисквалифицировала вратаря Ивана Федотова на 4 месяца
Михаил Скрыль
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ИИХФ дисквалифицировала российского голкипера на четыре месяца за нарушение контракта с командой КХЛ.

ЦСКА споткнулся на собственной самоуверенности в том, что дело Ивана Федотова мирно решится в пользу армейского клуба. Двухлетний контракт признан ИИХФ недействительным. Федерация выдвинула санкции в отношении клуба, наложив запрет на международные трансферы, и хоккеиста, дисквалифицировав голкипера до конца года. Президенту москвичей Игорю Есмантовичу придется серьезно задуматься, чтобы закрыть вратарскую линию. Меньше чем за три недели до старта регулярки действующий чемпион остался без первого номера.

Иван Федотов. ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за подписанный контракт. Вратарь остался без хоккея еще на несколько месяцев

Федотов — самый несчастный персонаж драмы, которая тянется с прошлого лета. Последний официальный матч голкипер отыграл 30 апреля 2022 года. В сумасшедшей финальной серии против «Металлурга» ЦСКА оформил камбэк с 1-3 и забрал Кубок Гагарина. После чемпионских гуляний Иван на год выпал из большого спорта. Вместо желанного отъезда в «Филадельфию» Федотов отдавал долг родине, проходя срочную службу в ВМФ. Параллельно, как позже рассказывал сам вратарь, удавалось поддерживать физическую форму и тренироваться на льду. Однако за практику сошел только турнир среди вооруженных подразделений.

Категоричное решение ИИХФ продлило изоляцию Федотова на четыре месяца. Возобновить карьеру получится только с 1 января. С завершением службы Иван разнообразит тренировочный процесс, но до конца года останется без официальных матчей. Это несомненно ударит по психологии вратаря. Пережив тяготы армии, Федотов хотел поскорее вернуться на лед, но до 31 декабря сможет только тренироваться.

Прошлым летом Федотов был близок к отъезду в НХЛ в статусе лучшего вратаря КХЛ и первого номера олимпийской сборной России, составленной из хоккеистов, выступающих в Европе. Во «Флайерз» Ивана ждала конкуренция с нестабильным Картером Хартом. Праймовый Федотов вполне мог подвинуть не созревших для НХЛ шведов — Самуэля Эрссона и Феликса Сандстрема. Вместо этого российского вратаря поджидала череда испытаний. Все помнят кадры, как Ивана буквально с улицы после тренировки забрали в армию. Год Федотов изучал азы морского флота. Не закончились неприятности даже после службы.

Иван Федотов. Отслуживший Федотов будет играть в ЦСКА? НХЛ еще побьется за русского вратаря

Как бы ни сложилось возвращение голкипера, выход в официальном матче — за любую команду в любой лиге — уже станет первой маленькой победой. Ивану хочется пожелать только сил и терпения. Свалившиеся на вратаря испытания не сравнить с тяжелыми травмами, которые отнимали долгое время на восстановление. Здоровый спортсмен в зрелом возрасте может на полтора года остаться без профессиональных игр. Как это скажется на карьере Федотова, сейчас не знает никто. В конфликте с ИИХФ еще не поставлена точка. Пресс-служба ЦСКА заявила, что клуб не согласен с решением, считает его ангажированным и будет оспаривать в международных инстанциях. Руководство армейцев не намерено сдаваться — с интересом наблюдаем за продолжением драмы, которая перерастает в триллер.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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