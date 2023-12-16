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Сегодня, 21:20

ИИХФ отклонила апелляцию Федотова и ЦСКА и грозит новыми санкциями. Угрозы звучат весьма нелепо

ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Отдел хоккея «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Кажется, дальше слов дело так и не пойдет.

Не прошло и полугода с того момента, как карающих всех и вся дисциплинарный комитет ИИХФ сподобился рассмотреть апелляцию Ивана Федотова и ЦСКА на наложенные им санкции в виде четырехмесячной дисквалификации игрока и годового запрета совершать клубу международные трансферы. Ответ чиновников получился более чем предсказуемым.

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«Независимый Дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные Иваном Федотовым и Профессиональным хоккейным клубом ЦСКА на решение ИИХФ ввести санкции в отношении господина Федотова за нарушение его стандартного контракта НХЛ с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА за то, что побудил господина Федотова нарушить условия стандартного контракта НХЛ, когда он подписал контракт с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25», — говорится в пресс-релизе международной федерации.

Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При этом глава ИИХФ Люк Тардиф уже поприветствовал это решение и прокомментировал его в разговоре с «СЭ», пригрозив Федотову и ЦСКА новыми санкциями:

«Все просто. ФХР, ЦСКА и Федотов не соблюдали юридическое понятие контракта, правила ИИХФ и международный трансферный регламент ИИХФ. Будущее зависит от того, будут ли ЦСКА, Федотов и ФХР, наконец, соблюдать правила ИИХФ или захотят обратиться в CAS. Новые санкции к игроку в случае неисполнения решений комиссии? Конечно, они будут», — заявил Тардиф «СЭ».

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По факту ничего нового француз не сказал. Где-то раз в месяц он стабильно трясет указательным пальцем и обещает ФХР, клубу и хоккеисту мифические последствия вселенского масштаба. Только пока Тардиф разглагольствует, первоначальная четырехмесячная дисквалификация Федотова, никак не мешающая ему играть в регулярном чемпионате КХЛ, приближается к своему окончанию 1 января 2024 года. И вряд ли очередной болтовней ИИХФ заставит стороны придерживаться собственных санкций.

Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
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