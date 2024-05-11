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ИИХФ наказала ЦСКА и запретила Федотову играть на Олимпиаде! Новый пакет антироссийских санкций в хоккее

ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
Отдел хоккея «СЭ»
Иван Федотов в ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Федотов в «Филадельфии».
Фото USA Today Sports
Иван Федотов в ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Милан Иван не поедет ни при каком раскладе.

В самый разгар второго игрового дня на чемпионате мира по хоккею в Чехии международная федерация вновь напомнила нам, как сильно она обеспокоена делом Ивана Федотова, выпустив очередной пакет санкций в отношении вратаря и его бывшего клуба за нарушение трансферных правил.

Как Дисциплинарный совет ИИХФ наказала стороны на этот раз?

Иван Федотов. Драма превратилась в трагикомедию. Федотов теперь не нужен ЦСКА — и едет в НХЛ

1. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на два года

«В связи с нарушением трансферных правил клубом ЦСКА члены Дисциплинарного совета ИИХФ приняли решение ввести 24-месячный запрет на все международные трансферы, который начинается со дня истечения первоначального трансферного запрета на год (с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года)».

Международные чиновники уже наказывали ЦСКА запретом подписывать игроков из других чемпионатов сроком на один год. Правда, армейцы пережили его абсолютно безболезненно. В минувшем сезоне москвичи обошлись без помощи игроков с иностранных рынков. Единственный же легионер, пополнивший состав по ходу регулярки, канадский защитник Колби Уильямс был обменян из «Адмирала», и его переход считался внутренним трансфером.

Впрочем, запрет ИИХФ абсолютно никак не мешал президенту клуба Игорю Есмантовичу планировать возвращение из чемпионата Швейцарии шведского голкипера Адама Рейдеборна и рассматривать кандидатуры других легионеров. И пока красно-синие не подпишут игрока из другой лиги, сложно сказать, чем обернется нарушение этого запрета как для клуба, так и для игрока, который решится подписать контракт с ним.

Иван Федотов в «Филадельфии».
Фото USA Today Sports

2. Федотову запретили выступать на клубном уровне шесть месяцев после возвращения из НХЛ

«На основании доказательств, предоставленных Дисциплинарному совету ИИХФ заинтересованными сторонами, Иван Федотов был отстранен от выступлений на клубном уровне на 6 месяцев (отсчет начнется после его возвращения из НХЛ в любой клуб, находящийся под юрисдикцией национальной федерации, которая является членом ИИХФ) за продолжающееся нарушение правил его контракта и полное игнорирование первоначального 4-месячного отстранения ИИХФ».

Как следует из последнего предложения абзаца, новый бан на клубном уровне голкипер «Флайерз» получил на территории лиг, подчиняющихся ИИХФ, за полное игнорирование предыдущего. Однако непонятно, что вновь помешает Ивану забить на санкции Тардифа и его команды после возвращения в КХЛ и спокойно играть в России?

Иван Федотов. ИИХФ отклонила апелляции Федотова и ЦСКА и грозит новыми санкциями. Угрозы звучат весьма нелепо

3. Федотову запретили играть на международных турнирах

«В связи с нарушением трансферных правил Дисциплинарный совет ИИХФ принял решение отстранить Ивана Федотова на три года от участия во всех соревнованиях ИИХФ, определенных в Уставе 1, включая Олимпийские игры».

Заключительная санкция единственная, чье соблюдение ИИХФ может со стопроцентной вероятностью гарантировать. С Федотовым в заявке она просто не допустит Россию до международных соревнований. Однако когда наша сборная туда вернется, и будет ли Иван к тому моменту хоккеистом ее уровня?

Иван Федотов в ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. ФХР оштрафована на миллион франков

«В связи с нарушением трансферных правил на Федерацию хоккея России наложен штраф в миллион франков».

Тут ничего нового — ФХР уже сообщила и о штрафе (немногим более 100 миллионов рублей), и о том, что собирается его обжаловать. Подробнее об этом «СЭ» писал здесь.

Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
ХК ЦСКА (Москва)
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