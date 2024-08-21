Биография Ильи Ковальчука: НХЛ и Кубок Гагарина, олимпийское золото и жена-бодибилдер

История одного из самых ярких хоккеистов России.

Илья Валерьевич Ковальчук

Дата рождения: 15 апреля 1983 года

Место рождения: Калинин (сейчас Тверь)

Рост: 190 сантиметров

Вес: 103 килограмма

Вид спорта: хоккей

Позиция: нападающий

Детство и юность

Илья Ковальчук родился 15 апреля 1983 года в Калинине — так в советское время называлась Тверь. Будущий хоккеист рос в спортивной семье. Его отец Валерий был баскетбольным тренером и одно время возглавлял Школу высшего спортивного мастерства. Мама Ильи Любовь работала в обычной городской поликлинике. Имя будущей звезде хоккея дали в честь богатыря Ильи Муромца.

Благодаря отцу Илью отдали в спорт уже в четыре года. Сначала он занимался в секции общей физической подготовки, а через год начал играть в хоккей в группе у друга семьи, тренера Виктора Жукова. Ковальчук-старший сам возил сына на тренировки в Москву из Твери и следил за всеми его успехами.

Илья быстро прогрессировал и выделялся на уровне всех сверстников. После 5-го класса родители забрали его из школы и перевели в спортивный интернат. В 15 лет Ковальчук был включен в школу олимпийского резерва в Москве и попал в «Спартак».

Илья Ковальчук в молодости. Фото Соцсети

Карьера

« Спартак »

Карьера Ковальчука в большом хоккее началась очень рано. Когда ему было всего 16 лет, он подписал первый профессиональный контракт и дебютировал в основной команде «Спартака». Тогда же он начал получать первые деньги — 15 тысяч рублей в месяц.

После двух сезонов за «Спартак» в высшей лиге перспективного нападающего высоко оценили скауты НХЛ. «Атланта Трэшерз» на драфте новичков в 2001 году выбрала Илью под первым номером.

«Атланта»

Ковальчук ярко начал карьеру за океаном. В дебютном сезоне-2001/02 форвард набрал 51 (29+22) очко в 65 матчах, в следующем — 67 (38+29) в 81 игре. В сезоне-2003/04 Илья забил 41 гол, сделал 46 передач и набрал 87 очков в 81 матче. Россиянин стал лучшим снайпером НХЛ и получил приз «Морис Ришар Трофи».

Илья Ковальчук в «Атланте». 2009 год. Фото Global Look Press

«Ак Барс»

Во время локаута-2004/05 Ковальчук, как и многие другие игроки, подписал временный контракт с командой российской суперлиги. Выбор пал на «Ак Барс», который за счет звездных игроков рассчитывал решить самые высокие задачи. Однако помощь известных российских и североамериканских хоккеистов не помогла казанской команде — она вылетела в первом раунде плей-офф. Илья провел неубедительный сезон с 42 (19+23) очками в 53 матчах регулярки и 1 (0+1) очком в 4 играх плей-офф и запомнился в большей степени, пожалуй, конфликтом с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

« Атланта »

Сезон-2005/06 Ковальчук начал в «Химике» из-за затянувшихся переговоров с «Атлантой» по новому контракту. После возвращения в НХЛ форвард демонстрировал высочайший уровень и набрал рекордные для себя 98 (52+46) очков в 78 матчах. Россиянин оставался лидером команды — аутсайдера лиги, показывая хорошую результативность. В 2009-м нападающий был назначен капитаном «Трэшерз».

Клуб из Атланты хотел продлить соглашение со своим лидером, но игрок и руководство не сумели договориться. Все закончилось обменом в «Нью-Джерси» по ходу сезона-2009/10. За все эти годы Ковальчук лишь раз вышел с «Атлантой» в плей-офф — его участие в Кубке Стэнли ограничилось 4 матчами с 2 (1+1) очками в 2007 году.

Илья Ковальчук в «Нью-Джерси». 2010 год. Фото Global Look Press

« Нью-Джерси »

Ковальчук доиграл сезон-2009/10 в «Нью-Джерси» и только в межсезонье договорился о новом контракте. НХЛ отклонила 17-летнее соглашение на 102 миллиона долларов из-за подозрения на обход «потолка зарплат», после чего «Дэвилз» и форвард заключили 15-летний договор на 100 миллионов долларов.

В первом полноценном сезоне в новом клубе Ковальчук долго адаптировался к игре и партнерам. Илья набрал 60 (31+29) очков в 81 матче, а его команда не попала в плей-офф впервые с 1997 года.

В регулярке-2011/12 у Ковальчука было 83 (37+46) очка в 77 играх. В Кубке Стэнли «Нью-Джерси» дошел до финала, который «Дэвилз» проиграли «Лос-Анджелесу» со счетом 2-4. Россиянин набрал в плей-офф 19 (8+11) очков в 23 матчах.

Первую половину сезона-2012/13 во время локаута Ковальчук провел в СКА. В укороченном регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» не попал в плей-офф, на этом карьера Ковальчука в клубе была закончена. Неожиданно для многих форвард летом 2013-го принял решение завершить карьеру в Северной Америке и вернуться в Россию, несмотря на контракт до 2025 года. Эксперты полагали, что дело в разногласиях Кови с тренерами и в его проблемах со здоровьем, однако сам он заверил, что хочет быть ближе к родным и друзьям, жить и играть на родине.

Илья Ковальчук празднует победу в Кубке Гагарина. 2015 год. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

СКА

В июле 2013 года Ковальчук подписал контракт со СКА на четыре года. При этом СМИ сообщали, что зарплата звезды сопоставима с заработками в НХЛ — 10,3 миллиона долларов в год. Первый полноценный сезон в КХЛ у Ильи получился неудачным из-за травмы колена, которую игрок получил на Олимпиаде в Сочи. Кови пытался преодолеть последствия повреждения, но вернулся на ожидаемый уровень только после полноценного восстановления в межсезонье.

Ковальчук стал настоящим лидером команды и помог СКА взять два Кубка Гагарина. В 2015 году клуб из Санкт-Петербурга впервые стал чемпионом КХЛ. В плей-офф команда прошла «Торпедо», московское «Динамо» и ЦСКА, а затем выиграла финал у «Ак Барса». Илья был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина, но на церемонии отдал этот приз одноклубнику Евгению Дадонову.

В 2016-м неожиданно для всех Ковальчука вывели из состава СКА. В прессе называлось несколько причин: от недовольства тренерского штаба и руководства игрой форварда до нарушения дисциплины. Однако даже сам Илья не понимал истинные причины. Вот как он тогда прокомментировал скандал в интервью «СЭ»: «Мы сдавали физические тесты, и мои результаты были одними из лучших в команде. А потом мне сказали, что я в плохом психологическом состоянии, и вывели из состава. Никакого конфликта не было. СМИ много чего писали — я ничего не читал. Впервые попал в такую ситуацию, но сделал для себя выводы. Единственная моя ошибка была в том, что я повелся на некоторые политические движения внутри команды. Надо было отстраниться. Сейчас понял, что это был момент, который нужно было пройти с высоко поднятой головой».

Уже в 2017-м СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, а в конце того года Ковальчук стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Санкт-Петербурга — с 342 очками (150 голов, 192 передачи) превзошел достижение Максима Сушинского.

Илья Ковальчук в «Лос-Анджелесе». 2018 год. Фото Global Look Press

« Лос-Анджелес »

Летом 2018 года Ковальчук принял решение покинуть СКА и вновь перебраться за океан. Россиянин прошел в НХЛ процедуру возобновления карьеры и подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Соглашение было рассчитано на три года и общую сумму 18,75 миллиона долларов. Однако для Кови на тот момент были важны не деньги, а заветный для всех хоккеистов Кубок Стэнли.

В первом сезоне за «Кингз» россиянин провел 64 матча и набрал 34 (16+18) очка, калифорнийский клуб стал худшим в Западной конференции. На второй год у форварда было всего 17 матчей с 9 (3+6) очками, за свою игру он подвергался критике. В ноябре звезду вывели из состава, а в декабре после драфта отказов в попытке найти варианты для обмена запустили процедуру расторжения контракта.

« Монреаль »

В начале января 2020 года Ковальчук стал игроком «Монреаля». Контракт с «Канадиенс» был подписан всего на год с суммой 700 тысяч долларов. Всего за новую команду он провел 22 матча и набрал 13 (6+7) очков.

« Вашингтон »

В феврале 2020 года Ковальчука обменяли в «Вашингтон». За «Кэпиталз» россиянин играл до конца сезона-2019/20, набрав в регулярном чемпионате всего 4 (1+3) очка в 7 матчах, а в плей-офф — 1 (0+1) в 8 играх. «Столичные» уступили «Айлендерс» (1-4), звезды сборной России Александр Овечкин и Ковальчук в итоге недолго играли в одном клубе.

Илья Ковальчук в «Авангарде». 2021 год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

« Авангард »

Ковальчук так и не воплотил в жизнь свою главную мечту стать обладателем Кубка Стэнли и вернулся на родину. В декабре 2020-го он подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1» и сразу же стал капитаном.

В сезоне-2020/21 омский клуб выступал в Балашихе и выиграл Кубок Гагарина. Илья в третий раз стал чемпионом КХЛ. После триумфа Кови покинул сибирскую команду и не исключал возвращения в НХЛ. Однако два года он оставался вне игры, ожидая подходящего варианта.

« Спартак »

В начале декабря 2023 года «Спартак» объявил о переходе своего воспитанника, который вернулся в команду спустя целых 22 года. Контракт с 40-летним Ковальчуком был подписан до конца сезона-2023/24. По данным «СЭ», форвард должен был заработать 15 миллионов рублей без учета бонусов.

Всего за красно-белых нападающий провел 20 игр и набрал 8 очков (4+4) в регулярном чемпионате, а также 5 игр с 0 очков в плей-офф.

Илья Ковальчук в «Спартаке». 2024 год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России

Ковальчук стал серебряным призером юниорского чемпионата мира-2000. На следующий год форвард принял участие в молодежном чемпионате мира (7-е место), на ЮЧМ-2001 взял золото и приз лучшему нападающему.

В 2002 году молодой талант пригласили в главную команду страны для участия в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Россияне завоевали бронзу, а Ковальчук получил звание заслуженного мастера спорта.

С 2003-го форварда регулярно приглашали в сборную. В 2005-м он взял первую для себя медаль чемпионата мира — бронзу, в активе хоккеиста было 6 (3+3) очков в 9 матчах.

В 2006 году на Олимпиаде в Турине Ковальчук набрал 5 (4+1) очков в 8 играх. Россияне победили в четвертьфинале Канаду (2:0), но затем всухую уступили Финляндии (0:4) и Чехии (0:3) и остались без медалей.

В 2008 году сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке и взяла золото впервые с 1993 года. Ковальчук не мог забить весь турнир, но именно его гол в третьем периоде помог перевести финал с Канадой (5:4) в овертайм, в котором Илья провел золотую шайбу.

В 2009 году Ковальчук стал лучшим игроком чемпионата мира, на котором Россия снова взяла золото после победы над Канадой (2:1). У форварда — 14 (5+9) очков в 9 матчах.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная провалилась в четвертьфинале с хозяйкой — Канадой (3:7). Ковальчук закончил турнир с 3 (1+2) очками в 4 матчах.

На домашней Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России считалась фаворитом, но снова провалилась в четвертьфинале — проиграла Финляндии (1:3). Ковальчук открыл счет в этой игре, но финны перехватили инициативу. На этих Играх Илья получил травму колена в матче группы со Словакией. Всего в Сочи у него 3 (3+0) очка в 5 матчах.

На ЧМ-2015 Ковальчук поехал в статусе капитана сборной и набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах. На турнире в Чехии россияне под руководством Олега Знарка взяли серебряные медали. Три следующих чемпионата мира Илья пропустил, зато принял участие в Олимпийских играх-2018. На Олимпиаде в Пхенчхане не играли хоккеисты НХЛ. Российская сборная (под названием команды олимпийских атлетов из России) впервые за 26 лет выиграла олимпийское золото. У Ковальчука — 7 (2+5) очков в 6 матчах.

На ЧМ-2019 Илья снова сыграл с капитанской нашивкой, а звездная команда взяла бронзу. У опытного форварда — 5 (2+3) очков в 10 матчах.

Кови принял участие в Олимпиаде-2022, но в качестве уже не игрока, а генерального менеджера сборной. В Пекине россияне взяли серебро, проиграв в финале Финляндии (1:2).

Илья Ковальчук и Боб Хартли с Кубком Гагарина. 2021 год. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Ильи Ковальчука

Клубные

Обладатель Кубка Гагарина (СКА — 2015, 2017, «Авангард» — 2021)

Чемпион высшей лиги («Спартак» — 2001)

Бронзовый призер КХЛ (СКА — 2013, 2018)

Международные

Олимпийский чемпион (2018)

Бронзовый призер Олимпийских игр (2002)

Чемпион мира (2008, 2009)

Серебряный призер чемпионата мира (2010, 2015)

Бронзовый призер чемпионата мира (2005, 2007, 2019)

Победитель юниорского чемпионата мира (2001)

Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2000)

Индивидуальные

Обладатель «Колдер Трофи» лучшему новичку НХЛ (2001)

Обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ (2004)

Самый ценный игрок чемпионата мира (2009)

Лучший нападающий чемпионата мира (2009)

Лучший бомбардир чемпионата мира (2010)

Лучший ассистент чемпионата мира (2010)

Лучший снайпер чемпионата мира (2013)

Самый ценный игрок Кубка Гагарина (2015)

Лучший снайпер Олимпиады (2018)

Самый ценный игрок хоккейного турнира Олимпиады (2018)

Заслуженный мастер спорта России (2002)

Награжден орденом Дружбы

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Награжден крестом святого Михаила Тверского

Почетный гражданин города Твери

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сколько зарабатывает

В 2014 году журнал Forbes включил Ковальчука в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов — участников Олимпийских игр в Сочи, также он занял 6-е из 50 мест в рейтинге главных российских знаменитостей. Тогда его годовой доход оценивали в 11 миллионов долларов.

По подсчетам РБК, за 13 сезонов в НХЛ Ковальчук заработал 62,9 миллиона долларов. В среднем в год он получал 4,8 миллиона. Согласно открытым источникам, за четыре года в СКА Кови пополнил свой кошелек на 1 миллиард 320 миллионов рублей, став на тот момент самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.

В «Спартаке», где он провел последний сезон, Кови получил 15 миллионов рублей без учета бонусов.

Кроме того, хороший доход хоккеисту в разное время приносила реклама.

Илья Ковальчук с женой Николь. Фото Соцсети

Личная жизнь

Свою будущую жену Николь Амбразайтис спортсмен впервые увидел в клипе группы «Мираж», где она была солисткой. Девушка очень понравилась Ковальчуку, и он решил познакомиться с ней, чего бы ему это ни стоило. Роман развивался постепенно. Сначала они просто встречались, а затем начали жить вместе. Спустя пять лет отношений у них родилась девочка Каролина. Однако свадьбу пара сыграла только через 2,5 года после появления первенца. У них было два пышных праздника — в Москве и Твери. Через год после свадьбы влюбленные обвенчались в Новодевичьем монастыре.

«Предложил Николь руку и сердце, лишь почувствовав, что окончательно созрел для официальной регистрации отношений, а значит, готов взять на себя ответственность за семью. Очень благодарен Николь, что она не торопила меня вопросами», — сказал хоккеист в одном из интервью.

В 2009-м в молодой семьей родился сын Филипп, а через год второй — Артем. В 2014 году у Ковальчуков появилась на свет вторая дочь, которую назвали Ева.

Николь была вынуждена оставить мечты о карьере певицы и посвятить себя воспитанию детей. При этом она активно занимается спортом, участвует в конкурсах среди бодибилдеров, а в 2023 году покорила Эльбрус.

«Это сверхнагрузки, я даже представить себе такое не могу. Был несколько раз в горах, где высота всего 3,5 километра, и то мне было плохо, я ночью просыпался оттого, что нечем дышать. Но у Николь организм хорошо переносит высоту, она быстро акклиматизируется», - говорит Илья о супруге.

Николь Ковальчук покоряет горы. Фото Соцсети

Хобби

Ковальчук обожает рыбалку и теннис. Также он коллекционирует дорогие машины. У хоккеиста большой личный автопарк, особенно он гордится покупками Bentley GT Continental и Lamborghini Gallardo.

Спортсмен предпочитает слушать разную музыку, но особенно любит рэп. Его любимые исполнители — Эминем и Снуп Догг.

Ковальчук спокойно чувствует себя перед камерами, поэтому даже один раз снялся в кино. Он сыграл роль Октября в комедии «12 месяцев».

В художественном фильме «Чемпионы» о достижениях российских спортсменов Ковальчука сыграл известный актер Алексей Чадов.

Алексей Чадов сыграл Илью Ковальчука в фильме «Чемпионы». Фото Скриншот фильма

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