Ковальчук вернулся в большой хоккей! И сразу забил!

Илья не играл с апреля 2021 года и вышел в составе родного для него «Спартака».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Чайковски — 8 (Голдобин), 5:48 — 1:0. Голдобин — 28 (Мальцев, Порядин), 11:46 — 2:0. Локтионов — 9 (бол., Бурмистров, Принс), 19:43 — 3:0. Филин — 7 (Принс, Савиков), 32:21 — 4:0. Родуолд — 6 (мен., Челиос), 37:12 — 4:1. С. Фу — 5 (П. Фу, Кэмпбелл), 46:14 — 4:2. Ковальчук — 1 (п.в., Локтионов), 58:15 — 5:2.

Вратари: Николаев — Смит (57:21 — 58:15).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 41 (24+7+10) — 27 (5+10+12).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

Москва. МСА Лужники. 4277 зрителей.

Воскресный матч «Спартака» и «Куньлуня» так и остался бы рядовой встречей лидера и аутсайдера «Запада», если бы не возвращение в большой хоккей Ильи Ковальчука. Легенда номер 71 провел первую официальную игру с апреля 2021 года, когда выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом». Форвард пропустил два с половиной сезона, свозил сборную России на Олимпиаду в качестве генерального менеджера, а в начале декабря подписал контракт с родным «Спартаком». С дебютом 40-летнего Ковальчука повременили в матчах с «Торпедо» и минским «Динамо», а против «Куньлуня» Алексей Жамнов ввел суперзвезду в состав.

Илья Валерьевич тренировался с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым — в этом сочетании форварды появились и сегодня. Буквально в первой же смене Ковальчук попытался обострить атаку передачей на свободного партнера, но Джереми Смит не потерял концентрацию, увидев на льду легенду «Атланты» и Квебека-2008. Появление Ковальчука вдохновило «Спартак» на лихое начало. Михал Чайковски открыл счет уже на шестой минуте. Ассистировал словаку Николай Голдобин, установивший клубный рекорд по набранным очкам в регулярке. Форвард оперативно обновил свое же достижение. Шикарным кистевым броском Николай упрочил перевес москвичей. С каждым новым голом или пасом отрыв Голдобина в гонке красно-белых бомбардиров будет только расти.

Ковальчук не переигрывал смены: за первый период провел на льду шесть минут и нанес один бросок по воротам. Жамнов доверил Илье место в спецбригаде большинства. Правда, наказать «Куньлунь» за удаления получилось только с третьей попытки, когда Ковальчука в звене заменил Шейн Принс. Андрей Локтионов отметился 100-й шайбой в КХЛ. Что ни гол «Спартака», то юбилей или памятное число.

Ковальчук и в лучшие годы не отличался эталонной игрой в обороне и возвратами назад. Наивно ждать, что форвард, пропустивший два с половиной сезона, перевернет представление о себе. Жамнов продолжил использовать Илью при розыгрыше большинства. Однако, вместо того чтобы созидать у чужих ворот, Ковальчук поучаствовал в первом голе «Куньлуня». Илья заигрался на синей линии и потерял шайбу, чем воспользовался Джек Родуолд, убежавший один на один с Дмитрием Николаевым. Ветерану осталось только наблюдать, как праворукий канадский форвард переиграл вратаря «Спартака».

В середине декабря пообщался с экс-тренером сборной России по ОФП Дмитрием Яшанькиным, который готовил Ковальчука в тренажерном зале. Он рассказал, что рабочий вес Ильи около 103—104 килограмма, а по физическим данным новичок «Спартака» превосходил многих молодых атлетов. По первому матчу слова Яшанькина сошлись с визуальными впечатлениями от Ковальчука. Да и приглашали олимпийского чемпиона не на роль лидера первого порядка. Разобранный «Куньлунь» — не лучший соперник для анализа игроков, но Илья не выпадал и не портил картины. Исключение — момент с голом Родуолда, когда форвард красно-белых засуетился в несложной ситуации.

Красивое возвращение Ковальчук дополнил первой шайбой за «Спартак» в КХЛ. Спустя время никто не вспомнит, что нападающий забил лишь в пустые ворота. Войдет в историю сам факт, что Илья снова отличился за красно-белых — впервые с марта 2001 года.

Форвард однозначно будет улучшать игровую форму. Можно бесконечно тренироваться в зале, но на льду, помимо мышц, задействованы координация, ловкость и скорость принятия решений. Все это Илье предстоит вспомнить, если форвард всерьез намерен помочь «Спартаку» в больших делах.