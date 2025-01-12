Поговорили со знаменитым хоккеистом об актуальном.

В Уфе состоялся Кубок Сергея Гимаева — матч, посвященный 70-летию со дня рождения знаменитого защитника и комментатора. В игре приняли участие множество звезд российского хоккея: команда Алексея Морозова победила команду Павла Дацюка — 8:7. В Уфу по приглашению Сергея Гимаева-младшего прилетел и Илья Ковальчук. После матча олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

Гимаев был великим хоккеистом и правильным человеком

— Что значил для вас Сергей Гимаев?

— Меня связывает с ним финал чемпионата мира 2008 года, когда он комментировал финал с Канадой. Его легендарные фразы после заброшенной шайбы в овертайме и перед этим, когда он искренне переживал. После некоторых игр он подходил ко мне, поддерживал меня, мы общались. Сергей Наильевич был великим хоккеистом и правильным человеком. Он умел находить общий язык и с игроками, и с болельщиками. Его уважали и очень любили на телевидение. Когда я узнал от Сергея (Гимаева-младшего. — Прим. «СЭ») о мероприятии, то сразу согласился.

— Путь в Уфу получился непростым?

— Обычный путь. Я просто был за границей. Должен был прилететь позже, а сделал это чуть раньше ради такого случая. Я был обязан это сделать.

— За границей отдыхали?

— Да. Проводил новогодние каникулы.

— Как успехи вашего сына Филиппа в футболе?

— Неплохо. Сейчас начинается второй сезон. Посмотрим. В первый сезон заняли четвертое место — это обидно, потому что лидировали за шесть туров до конца. Но этим и интересен юношеский спорт, случиться может все что угодно. Академия «Динамо» очень классная. Видно, что и в первой команде играет много воспитанников. Они всегда держат курс на доверие молодежи, это хорошо.

Даниил Орлов (№62) и Арсений Грицюк (№81) в матче СКА — «Спартак» (0:5). Фото Global Look Press

Результат матча СКА — «Спартак» не удивил

— За хоккеем в КХЛ успеваете следить?

— Да, я смотрю игры по телевизору. Когда в Москве, хожу на матчи «Спартака». Сейчас будут игры с ЦСКА, СКА. Обязательно придем поболеем.

— Результат последнего матча со СКА 5:0 удивил?

— Я смотрел матч по телевизору. На самом деле не удивил. Ребята, которым еще в прошлом сезоне не хватало опыта, сейчас играют совсем по-другому. Мальцев, Пашин, Филин, Беляев — они чувствуют, что их роль изменилась, и забивают важные голы. Теперь говорят не только о звене Порядин — Морозов — Голдобин, но и другие ребята берут лидерство на себя. Это классно. Уверен, рука Алексея Юрьевича Жамнова видна. Команда сплоченная. Хотелось бы, конечно, больше стабильности, но уверен, что к плей-офф «Спартак» подойдет в оптимальной форме.

— Нынешний «Спартак» может претендовать на Кубок Гагарина?

— Сейчас любая команда может претендовать на кубок. Понятно, есть ярко выраженные системные команды, которые имеют чуть больше шансов. Но, как показал прошлый сезон, с перекрестным плей-офф может произойти все что угодно.

— Чем объясните нестабильные результаты СКА? У армейцев очень звездный состав.

— Я не нахожусь в команде, тяжело сказать. Думаю, отсутствие Жени Кузнецова очень сказывается. Когда он на льду, то и молодые ребята чувствуют себя совсем по-другому. Он может и сказать, и показать на льду правильные вещи, которые заводят команду. Когда он вернется, то будет чуть другая команда. А так, сейчас всех лихорадит. Кроме «Локомотива», нет команды, которая стабильно идет весь сезон.

— Как Евгений Кузнецов вписался в КХЛ после возвращения из НХЛ? Лично ваши ожидания от его игры оправдываются?

— Такой игрок — огромный плюс для КХЛ. Считаю, что нужно еще больше раскручивать тот факт, что Кузнецов играет в России: использовать его в различных роликах, устраивать мастер-классы для молодых пацанов. Молодежь его знает, помнит и хочет видеть рядом, чтобы пообщаться. Что касается его игры, любому человеку, приезжающему в новый чемпионат, нужно время на адаптацию. Сейчас, до травмы, он набрал ход. У них была отличная связка с Демидовым. Странно, что их не так часто ставят вместе. Но когда они играют вместе, это очень ярко.

— Иван Демидов впечатляет игровым интеллектом и мастерством в свои годы?

— Демидов — молодец! Классный парень, уверенный в себе. То, что Кузя играл с ним, тоже придает ему уверенности. Я знаю, что они с ним хорошо общаются. Видно, что у пацана руки развязаны со стороны тренерского штаба, ему дают возможность креативить, и он это делает. Не просто так приезжает генеральный менеджер из НХЛ лично смотреть его игру.

— По игровому потенциалу Демидова можно сказать, что растет суперхоккеист?

— Дай бог. Для меня молодежь всегда в приоритете. Это лучше, чем подписывать каких-то непонятных иностранцев. Надо давать шансы нашим молодым ребятам — тогда таких талантов, как Демидов, будет еще больше.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Овечкин — такой один

— Вся страна следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Можете объяснить, как Александру удается держать такой снайперский темп в 39 лет?

— Овечкин — такой один. Поэтому он и Овечкин. Нет такого человека и близко, кто это делает. 20 сезонов подряд он забил по 20 голов. Это говорит о многом. Я не сомневаюсь, что он побьет рекорд. Это сейчас много обсуждается, но Александру главное не думать об этом. А просто заниматься любимым делом и кайфовать.

— Верите, что Александр обгонит Гретцки уже в нынешнем сезоне?

— Когда бы это ни произошло, я уверен, что это случится. Будет ли это в этом сезоне или в следующем — это не так важно.

— У вас были сезоны, когда вы конкурировали с Овечкиным по очкам и голам. Не испытываете чувства зависти, что Александру удается до сих пор играть в НХЛ и забивать по 20 голов даже в солидном для спорта возрасте?

— Я вообще не тот человек, который завидует. Я только радуюсь, тем более за своих близких друзей. Мы с раннего детства знакомы. У нас общаются и мамы, и отцы дружили. Поэтому я очень рад. У него отличная семья, и он достоин всего того, чего он добился.

Фото Getty Images

В качестве генменеджера на Олимпиаде мне было очень комфортно

— После МЧМ снова зашла речь о потенциальном возвращении сборной России на мировые турниры. Как считаете, много ли потерял международный хоккей без наших команд разных возрастов?

— Самое главное — то, что теряем мы. Наша молодежь не имеет международного опыта. Это очень плохо. Но сейчас такие обстоятельства. Думаю, хоккей сейчас не на первом месте в нашей стране. Мы должны молиться и гордиться ребятами, которые сейчас находятся на передовой. Что касается хоккея, то, конечно, все вернется. Но нынешнее поколение осталось без больших турниров. Уверен, с переменами президентства в США и общением наших хоккейных руководителей с ИИХФ мы придем хотя бы к тому, чтобы вернули нашу молодежь и юниоров. Многим нет еще и 18 лет, они даже не имеют права голоса. Это абсурд.

— Допуск пловцов и фигуристов под нейтральным флагом — позитивная тенденция для нашего хоккея?

— Конечно. Это очень хорошо. Когда появляются первые шаги, это говорит о многом. Каждый спортсмен уже будет сам решать, хочет ли он выступать в нейтральном статусе и без флага. Карьера спортсмена коротка. Если есть мечта выступить на Олимпиаде, то уже не важно, как это будет. Сейчас наш молодой пловец выиграл пять медалей на чемпионате мира — это очень круто!

— Готовы в случае допуска повезти сборную России на Олимпиаду в статусе генменеджера?

— Посмотрим. Я уверен, что наше руководство определит правильный тренерский штаб и команду руководителей, который соберет классный состав.

— За время подготовки сборной к прошлой Олимпиаде поняли, что чувствуете себя комфортно на позиции генменеджера?

— Мне было очень комфортно. Мы добились приличных результатов. Понятно, что мы все максималисты, но серебряная медаль Олимпиады останется для многих пацанов очень светлым пятном в карьере.