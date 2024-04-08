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Сегодня, 15:30

Ковальчук может стать генменеджером «Спартака». Именно он должен привести в клуб настоящих звезд

Илья Ковальчук может стать генеральным менеджером «Спартака»
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Звезда российского хоккея давно под протекцией Геннадия Тимченко.

Рассуждать об изменениях в руководящих структурах «Спартака» можно исключительно в теории. Нынешнее руководство никуда не делось и в настоящее время продолжает вести переговоры по игрокам, придерживаясь предельно жесткого подхода и почти не терпя возражений. Именно об этом свидетельствуют слухи в кулуарах. После удачного сезона такие методы можно было бы спокойно оправдать, если забыть, что год назад они привели к непопаданию команды в плей-офф.

Переход из раздевалки в кабинет менеджера как вариант продолжения карьеры Ильи Ковальчука выглядел максимально логичным, когда он еще вел к Кубку Гагарина «Авангард». Звездный ветеран умеет объединять людей одной идеей, что для спортивного функционера потенциально даже важнее, чем знание того, чем силен праворукий защитник второй пары в молодежной команде. Однако тяги к управленческой работе за Ильей Валерьевичем замечено не было. Его пребывание на посту генерального менеджера олимпийской сборной можно скорее оценить как помощь другу, а не сознательный выбор. Сейчас Ковальчук и Алексей Жамнов снова могут оказаться в одной связке. Потенциально это не только смелое, но и стратегически продуманное решение.

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Сам Ковальчук, сколько его ни спрашивали за последние два года о будущем после окончания игровой карьеры, неизменно отмалчивался в духе «время покажет». Лезть, расталкивая всех локтями, не в его стиле. В «Спартаке» он оказался благодаря просьбе его нынешнего президента Олега Усачева. Именно этот совершенно не публичный, но в высшей степени влиятельный человек полностью определяет текущую политику клуба. Заходить на его территорию без спроса — совершенное безумие. Однако в иерархии клуба на первом месте все-таки находится известный бизнесмен Геннадий Тимченко, являющийся главным человеком лиги — председателем совета директоров КХЛ. Именно ему принадлежит идея назначить главным тренером Алексея Жамнова. Она оказалась попаданием в «десятку». Возможно, с Ковальчуком произойдет та же сама история. Ветеран по шкале уважения в хоккейном мире получит 10 баллов из 10. Мне сложно представить, что с ним можно долго и бесплодно конфликтовать.

Хоккеист Илья Ковальчук
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С нынешним руководством потолок притязаний «Спартака» очевиден. Оно живет в придуманной им самим парадигме «экономика должна быть экономной», отталкиваясь от бонусной системы. На этом основании отношения с ведущими агентами складываются максимально напряженно. Почти никто из них не горит желанием привозить в «Спартак» классных игроков, зная, как могут их клиентам перекрыть кислород. Об этом знают все. Для того чтобы сделать команду сильнее, нужны не только деньги, но хороший климат внутри клуба. Жамнов сделал своей работой очень много и еще больше поднял личный авторитет. Прекрасно знаю, что под него готовы прийти в «Спартак» сложившиеся игроки высокого уровня. Однако их категорически смущает подход в управлении клубом, что, вспоминая расставание с лидером «Спартака» Александром Хохлачевым за несколько дней до начала сезона, вполне оправданно. В ситуации, когда можно выбирать, хоккеисты и их агенты смотрят в другую сторону.

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Появление фигуры Ковальчука в менеджменте может смягчить ситуацию. Пока же сложно представить, как в одной лодке могут ужиться люди с принципиально разными взглядами. Однако клуб, если хочет развиваться, обязан меняться. Люди, находящиеся в нем, — тоже. У нынешнего «Спартака» есть почти все (добавить немного денег никогда не будет лишним), чтобы расти и претендовать на высокие места каждый год. Осталось только правильно использовать эти ресурсы.

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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