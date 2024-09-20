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Сегодня, 17:10

Не перешел в СКА и выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в 21 год. История Ильи Набокова

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков
Илья Набоков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Хоккейный отдел «СЭ» запускает сериал о молодых талантах из России. Первый герой рубрики — вратарь «Металлурга» Илья Набоков, который в 21 год стал чемпионом КХЛ и самым ценным игроком плей-офф.

Перебирая места, где родились обладатели Кубка Гагарина, на карте России можно найти небольшой городок на севере Челябинской области — Касли. Его население около 15 тысяч человек. Город славится не только местным литьем, известным на всю страну, но и титулованными хоккеистами.

Самый именитый — Евгений Бирюков. Защитник, завершивший карьеру летом 2024 года, выиграл два Кубка Гагарина, золото и серебро чемпионатов мира. Продолжает традиции каслинского хоккея вратарь Илья Набоков. 21-летний голкипер вместе с «Металлургом» стал обладателем Кубка Гагарина и был признан MVP плей-офф.

Карьерные пути Бирюкова и Набокова похожи. Оба хоккеиста в юном возрасте уехали из родных Каслей, чтобы заниматься полюбившимся спортом на профессиональном уровне. Вот только Евгений отправился напрямую в Магнитогорск, а Илья несколько лет тренировался в школе «Мечел».

Семья Набоковых фактически жила на два города: Касли и Челябинск. Каждый день отец Ильи возил сына на тренировки за 130 километров от дома. И только в 11 лет вратарь через просмотр попал в школу «Металлурга». Именно в Магнитогорске Набоков пробился на взрослый уровень и вырос в основного голкипера клуба КХЛ.

Детство в Каслях

А начиналось все в Каслях. На обычной уличной коробке, где зимой тренировались мальчишки и девчонки. Год назад в городе открыли современный спортивный кластер, включающий футбольное поле, легкоатлетические дорожки и хоккейную коробку. В детстве Набокова условия для тренировок были гораздо скромнее. Первое знакомство со льдом прошло под руководством тренера Кирилла Владимировича Калинина. Он поставил совсем юного Илью на коньки, а первое время будущий чемпион катался, используя обычный ящик для баланса.

— Помню, как вышел на лед с ящиком. Сначала кататься не получалось, у меня разъезжались ноги, потом буквально через минут 20 я выкинул ящик и начал пробовать кататься без него, — вспоминает Илья Набоков.

Уличные тренировки — это не только борьба с соперниками и самим собой, но и с погодными условиями. Зимы на Урале снежные, так что перед занятиями всей хоккейной семьей приходилось чистить лед и готовить площадку.

— Занимались каждый день, но сначала нужно было почистить от снега коробку. Подключались родители, все ребята, и маленькие, и постарше. Каждый день вечером ходили на тренировки, — рассказала мама Ильи Набокова Елена.

— Сначала Илья был нападающим, потом захотел быть вратарем, потом опять играл в нападении и вернулся в ворота. Ребята постарше уже гоняли шайбу. Илья был чуть-чуть помладше, он их не догонял. И постоянно играл ближе к воротам, прям залезал в них. Ему хотелось и играть в нападении, и шайбы ловить, — рассказал детский тренер Набокова Кирилл Калинин.

Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренировки в Челябинске

Хоккей в семью Набоковых пришел по отцовской линии. Дмитрий Набоков жил в Челябинске и часто ходил на матчи во Дворец спорта «Юность». Однажды он пригласил на игру Елену, и через некоторое время мама будущего вратаря захотела, чтобы ее сын занимался хоккеем.

— Я в свое время жил в Челябинске и болел за хоккейную команду «Трактор», как и все местные болельщики, — рассказывает Дмитрий Набоков. — Когда мы познакомились с супругой, я повел ее на хоккей. Она сначала не хотела идти, по телевизору ей хоккей не понравился. И я все-таки убедил ее сходить и посмотреть вживую. Мы пришли во Дворец спорта «Юность», сели возле болельщиков, которые кричали речевки. Посещая матчи, через некоторое время она сказала: «Если у меня родится сын, то он будет хоккеистом».

В секцию Илью записала мама. Так хоккей для семьи Набоковых стал не просто увлечением. Каслинская инфраструктура не предполагала тренировки осенью, весной и летом — только зимой, когда замерзает лед. Илья постепенно прогрессировал, и следующим шагом родители вместе с первым тренером выбрали переезд в Челябинск. Дмитрий Набоков каждый день возил сына в областной центр на тренировки. В любую погоду, в будни и выходные дни.

— Самое тяжелое было заставить себя каждый день ездить на тренировки. Илья полностью отдавался и показывал результаты. Мы, видя это, старались всегда его возить в любую погоду — и в дождь, и в снег. Мы тогда занимались своим бизнесом, семья помогала в работе, а я возил Илью на тренировки. Все получалось параллельно. Сейчас дорога более-менее хорошая, а тогда была односторонняя. Добирались очень тяжело, особенно зимой, — рассказал Набоков-старший.

Дорога до Челябинска от Каслей занимала около двух часов. Распорядок дня Ильи был плотным. Утром — школа, после занятий — поездка в Челябинск на тренировку, в пути хватало времени на обед, домашние задания или долгожданный сон. Так продолжалось до 11 лет, пока Набоков не переехал в Магнитогорск.

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Переезд в Магнитогорск

Воспитание сына-чемпиона требует больших усилий всех членов семьи. Когда родители Набокова поняли, что в «Мечеле» вратарь не получает необходимого развития (из-за отсутствия тренера по голкиперам), они задумались о смене школы.

— Решили, что поедем в школу «Автомобилиста». Нам ездить что в Челябинск, что в Екатеринбург — нет разницы. Но потом нас пригласил на просмотр в «Металлург-2003» тренер Сергей Владимирович Кавунов. Я месяц ходил и думал: позвонить или нет. Потом уже супруга сказала: «Позвони, может быть, вас и не возьмут, а ты ходишь думаешь». Я позвонил, и нас пригласили на просмотр, — вспоминал Дмитрий Набоков.

В Магнитогорске началось полноценное погружение во вратарскую специализацию. Растить сильных голкиперов в школе «Металлурга» умели. Ее закончили Илья Проскуряков, Игорь Бобков, Илья Самсонов, Артем Загидулин. Вратари пахали в зале и на льду, проходили теоретические занятия. В Магнитку Набоков переехал вместе с мамой и двухлетним братом — сейчас он тоже занимается хоккеем и играет в воротах.

Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков с Кубком Гагарина
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Папа работал и приезжал к нам только на выходные. Илья помогал мне во всех вопросах, даже бытовых. Я могла полностью на него положиться. Хотя ему было только 11 лет. Мы поддержали друг друга и помогли, — признается Елена Набокова.

Магнитогорск постепенно становился родным для Ильи. Парня тепло встретили в коллективе, появились новые друзья и знакомые. Смена школы — всегда непростой процесс для юного хоккеиста. Но Набоков справился со всеми трудностями и продолжил развиваться еще стремительнее.

В «Мечеле», впрочем, сильно пожалели, что не сохранили талантливого вратаря. По словам Дмитрия Набокова, в школе просили вернуться обратно, но семья отказалась.

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Неудачные плей-офф в МХЛ и феерия в КХЛ

Набоков много играл по ДЮСШ за 2003 год, а в сезоне-2019/20 дебютировал в МХЛ. Уже со следующего чемпионата Илья вырос в основного вратаря «Стальных Лисов». В регулярке Илья показывал солидную статистику и входил в число лучших голкиперов лиги. Параллельно Набокова приглашали в сборные России разных возрастов, а СКА даже предлагал «Металлургу» обмен на права на Михаила Бердина. Руководство «сталеваров» отказалось.

При всех успехах «Стальных Лисов» в регулярке плей-офф магнитогорская молодежка заканчивала рано. Эти поражения стали серьезным испытанием для Набокова, особенно если вспомнить, какие обидные шайбы пропускал вратарь в решающих матчах. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все трудности, которые Илья прошел в МХЛ, только закалили его характер.

Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сезон-2023/24 Набоков начинал в «Металлурге» как сменщик Артема Загидулина. В клубе понимали, что на их глазах растет очень талантливый вратарь. Но на первых порах главный тренер Андрей Разин больше доверял опытному Загидулину. Ближе к середине чемпионата Илья подвинул конкурента, да так, что с Артемом расторгли контракт.

Набоков завоевал место первого номера и показал феноменальную игру в плей-офф. Недаром 21-летнего голкипера признали MVP Кубка Гагарина. С Ильей в воротах «Металлург» вышел в финал, где разобрался с «Локомотивом» за четыре матча, за которые ярославцы забили всего три гола. Этот результат до сих пор не укладывается в голове.

— Набокова можно сравнить с Ильей Сорокиным. Они очень спокойны. У них нет лишних нервов. После пропущенных голов они не психуют, не падают духом, — объяснял нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, который встретился с Набоковым в полуфинале плей-офф.

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Драфт НХЛ и перспективы

Прогрессом Ильи на взрослом уровне заинтересовались скауты НХЛ. Представители клубов приезжали на матчи «Металлурга» еще в регулярке, а после феноменального плей-офф Набоков стал одним из самых желанных лотов на драфте. Уроженца Каслей могли выбрать и год, и два назад — не сложилось. Возможно, это и к лучшему. На последнем драфте Илья ушел под 38-м номером в «Колорадо».

Контракт Набокова с «Металлургом» действует до конца сезона-2024/25. Вратарь пока не определился с будущим, но, как признавался сам в разных интервью, многое зависит от того, как сложится нынешний чемпионат. Очевидно, что «Эвеланш» заинтересованы, чтобы Илья прилетел к ним как можно скорее. Однако торопиться талантливому голкиперу не стоит. Набокову только 21 год, и перед отъездом за океан стоит набраться еще большей практики в КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков

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