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Сегодня, 16:00

Канадцы и американцы бегут получать российский паспорт. И дело тут не в политике

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты Бреннан Менелл, Брендэн Лайпсик, Кэмерон Ли
Бреннан Менелл, Брендэн Лайпсик, Кэмерон Ли.
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Четвертый иностранный игрок КХЛ планирует получить российский паспорт. Похоже, найден законный способ обходить сокращенный лимит на легионеров.

Натурализация иностранных хоккеистов становится новым трендом межсезонья КХЛ. Вслед за Бреннаном Менеллом, Брендэном Лайпсиком и Остапом Сафиным российское гражданство планирует получить защитник «Амура» Кэмерон Ли. Канадец говорит, что уже уточнил детали процесса у Менелла, с которым они дружат несколько лет.

Массовое явление, захватившее КХЛ, подтверждает абсурдность сокращения лимита на легионеров до трех хоккеистов. Менеджеры и агенты, как настоящие герои, идут в обход: играют по правилам и извлекают максимальную выгоду для команд и клиентов. Клубы придумали, как законно расширить легионерскую квоту — достаточно уговорить хоккеиста подать документы на оформление гражданства. Ругать руководителей за это неправильно, тем более если вспомнить, как Минспорт продавил новый лимит в КХЛ без учета мнений клубов и лиги.

Хоккеист Бреннан Менелл
Бреннан Менелл.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генменеджеры за короткое время подстроились под новые обстоятельства. Российское гражданство Менелла позволит «Динамо» подписать четвертого иностранца — вероятно, им станет хорошо знакомый Эрик О'Делл. Аналогично расчищают легионерские квоты СКА и «Амур». Агент Алеша Пилко в интервью коллеге Михаилу Зислису открыто заявил, что сам уговорил Лайпсика русифицироваться. От обхода лимита в выигрыше останутся все заинтересованные стороны. В особенности клубы, которые высвобождают позицию под иностранца и компенсируют ужесточения Минспорта.

Алеша Пилко. «Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ

Натурализацию проходят не только топовые игроки. Российский паспорт намерен получить новичок «Лады» Остап Сафин, подписавший просмотровый контракт с клубом. Так нападающий сохранит команде позицию легионера и повысит спрос на себя на рынке, если соглашение не станет полноценным. После сокращения лимита только умалишенный пригласит иностранца, который не восхищал даже на уровне чешского чемпионата. Требования к российскому игроку будут ниже.

Хоккеисты Роман Любимов и Брендэн Лайпсик
Роман Любимов и Брендэн Лайпсик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Велика вероятность, что скоро найдутся другие последователи Менелла, Лайпсика и Ли. Механизм отработан и понятен. Выгода очевидна. Вот только ради чего Минспорт инициировал сокращение до трех иностранцев — по-прежнему загадка. Последовательности во всем этом — ноль. Здравого смысла — еще меньше. Натурализация давно коснулась конкурирующих с хоккеем видов спорта. В футболе адекватно относились к игре за сборную России защитника Марио Фернандеса — одного из героев домашнего чемпионата мира — 2018. Спортивное гражданство получали некоторые баскетболисты. Хоккей до последнего оставался дисциплиной, которая не прибегала к натурализации. Все изменилось после введения новой легионерской квоты.

Брендан Лайпсик, Малком, Элена Пьетрини. Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?

На ближайшие годы российская сборная отрезана от международных соревнований ИИХФ. Выгоду от натурализации получают только отдельные клубы, которые озаботились выдачей гражданства для своих легионеров. КХЛ снова мирится с неравными возможностями команд. Мало того что ФХР поддушила середняков и аутсайдеров сокращенным лимитом, так и теперь некоторые топ-клубы обходят новые правила. Делают это законно, но, как говорится: все всё понимают.

Вспышка русификации не должна остаться незамеченной со стороны лиги и ФХР. В стране достаточно качественных хоккеистов, чтобы обойтись без массовой натурализации, к которой могут привести заразительные примеры Менелла и Лайпсика. Грамотной реакцией на последние события должно стать возвращение прежнего лимита в пять иностранцев.

Хоккей
КХЛ
Брендан Лайпсик
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