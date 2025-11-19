Разговор с генеральным менеджером омского клуба.

«Авангард» — один из самых активных клубов КХЛ на трансферном рынке. Селекция омичей продолжилась по ходу регулярного чемпионата. К команде присоединились два топ-новичка: Майкл Маклауд и Клим Костин. Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал работу над составом, соблюдение потолка зарплат, адаптацию в лиге Эндрю Потуральски и взаимоотношения с главным тренером Ги Буше.

Состав «Авангарда» сформирован

— С приездом Майкла Маклауда команда полностью сформирована?

— Думаю, да. Вместе с ним и приходом Клима Костина у нас появилась глубина состава. Есть пять троек нападения, восемь взрослых защитников, несколько двусторонних защитников, которые сейчас играют в фарм-клубе.

— «Омские крылья» покинули два сильных игрока — Круженков и Почивалов. Дениса вы могли рассматривать в команду КХЛ. Почему они ушли?

— Мы с Денисом в последние две недели много общались и буквально несколько дней назад пришли к решению отпустить его. Может быть, он не совсем подходит под нашу систему игры или просто чувствовал себя некомфортно в «Омских крыльях», в Омске, в системе «Авангарда». Поэтому решили пойти навстречу.

— Расскажите историю об 11 форвардах, на которых Буше настаивает в заявке на матч. Вы спорили с ним по этому поводу?

— Да, мы обсуждали это неоднократно и продолжаем обсуждать. На короткой дистанции — один-два матча — это может давать результат. Ги объясняет это повышением темпа игры, она становится ритмичнее, больше давления и движения. Но когда команда играет четыре-пять матчей на выезде, ребята устают. Ротации нет, нагрузка большая. Физически игроки начинают проседать. Мы говорили об этом и с хоккеистами, и с тренерским штабом. Слава богу, сейчас вроде бы играем в 12 форвардов.

— До какого момента Буше вас слушает? Формально вы ведь его начальник?

— Мы постоянно в диалоге, он реагирует на все мои предложения. Хотя он уже почти год работает в КХЛ, многие моменты для него новые. Мы подсказываем, как лучше поступить в разных ситуациях: когда вылетать в поездку, когда ставить тренировку, раскатку. Он откликается, принимает советы и от меня, и от персонала, и от тренерского штаба. В этом плане он коммуникабельный и гибкий.

— Но по составу последнее слово все-таки за ним?

— Он советуется, но окончательные решения принимает сам. И по защитникам, и по нападению, по сочетаниям — советуется со мной. Нет такого, чтобы он упирался и делал так, как хочет сам.

— А что касается новичков — здесь ваше слово главное?

— Я формирую пул игроков, предлагаю шорт-лист, собираю информацию: кто свободен, кто доступен для обмена, какие позиции можно усилить. Тренерский штаб проделывает большую работу, отсматривает каждого потенциального новичка, особенно если они не знали игрока раньше. Но окончательное решение — за главным тренером: берем или не берем.

Клим Костин. Фото ХК «Авангард»

Разговор Костина и Буше

— Что за история с приездом Клима Костина на собеседование к Буше?

— Это было не собеседование. Мы заранее все обсудили с Климом и его агентом. Буше разговаривал с ним еще летом, когда мы звали его в «Авангард» на предсезонке. Просто Ги хотел поговорить с ним не по телефону, а глаза в глаза, чтобы ожидания Клима полностью совпадали с реальностью.

Смысл в чем: все понимают, что Климу нужно набирать форму. Последний матч он сыграл 30 апреля, а приехал в команду в середине ноября без предсезонки. Можно тренироваться по три раза в день самостоятельно, но это не заменит тренировочный процесс в команде.

Ги честно сказал ему: если ты понимаешь, что тебе нужно время, не жди большинство и 20 минут сразу; мы поможем, но постепенно. Первый матч начнешь в четвертом звене, с ограниченным временем. Клим принял эти условия. Главное было избежать ситуации, когда он сыграл бы 8-9 минут, а потом сказал: я ожидал другого, хочу ведущую роль. Клим сказал, что все понимает, готов работать, доказывать и подниматься вверх по лестнице. Так все сейчас и происходит.

— То есть это было не собеседование как с HR-специалистом?

— Нет, это был честный мужской разговор лицом к лицу. Хотя контракт де-юре тогда еще не был подписан — он сделал это уже в Омске, — Клим уже приехал с женой, с вещами, заранее снял квартиру. Поэтому это был именно мужской разговор, чтобы все понимали, куда мы движемся.

— Владимир Ткачев — лучший бомбардир лиги. Да, «Авангард» предпочитает силовой хоккей, но ведь творческие игроки тоже нужны.

— Я искренне рад за Владимира, и мы все рады, что у него все хорошо. Никто не отрицает, что он мастер с большой буквы, один из лучших игроков лиги. Просто есть разные тренерские модели: кому-то подходят такие хоккеисты, кому-то нет. Возможно, здесь он получал бы меньше удовольствия от игры. Но в «Металлурге» у него все хорошо — и мы рады и за него, и за Рида Буше, и за всех ребят.

— Как понимать ситуацию с вратарями? Ги Буше регулярно ставит Серебрякова и говорит, что команда потеряла очки с Мишуровым и теперь пытается нагнать. Что он имеет в виду?

— Мы это обсуждаем, и я лично верю в Андрея Мишурова. Считаю, что он хороший вратарь. Уверен, мы придем к тому, что он будет получать больше игрового времени. Никите тоже нужно отдыхать, восстанавливаться, играть дозированно. Но сейчас вы сами видите: практически во всей лиге есть ярко выраженные первый номер и бэкап.

— Не везде. В «Торпедо» Кульбаков и Костин равны. В «Автомобилисте» — Галкин и Аликин.

— А «Локомотив»?

— Где-то так, где-то иначе. В любом случае два сильных вратаря лучше, чем один хороший.

— Согласен. И считаю, что Андрей — сильный вратарь. Ему, возможно, нужно вернуть уверенность. Уверен, что он заберет игровое время и станет надежным вратарем, с которым команда будет играть спокойно.

— Всех, конечно, беспокоит, укладывается ли «Авангард» в потолок зарплат. Летом вы предлагали Костину 100 миллионов, а сейчас подписали за 25. Плюс контракт Маклауда. По ощущениям, выходит больше потолка, хотя формально — нет.

— Готов сказать честно: летом — это один рынок, сейчас — другой. И иногда я не понимаю нападок специалистов и журналистов. У Маклауда нет предложений из НХЛ, у Костина тоже. Что им делать? Они ограниченно свободные агенты. Если бы они были НСА — пожалуйста, весь рынок открыт.

По Климу, например: два клуба вели переговоры с нами по обмену и продаже прав. И я знаю, какие суммы они предлагали — они были не намного выше наших. Богатые клубы или команды, испытывающие проблемы с составом, сейчас либо под потолком, либо банально не имеют свободного бюджета. Поэтому мы и пошли с Климом на разговор: да, для половины сезона зарплата может выглядеть скромной, но она до конца чемпионата. Мы сказали честно: докажи на льду, что стоишь 60, 80, 100 миллионов — и летом мы готовы поднять контракт.

Та же история с Майклом. Единственное, что стало его условием, — высокая зарплата на следующий сезон. А сейчас вариантов у него не было. Что им делать?

Наиль Якупов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сокращение зарплаты Якупова

— Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?

— У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.

— Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.

— Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.

— А на сколько она реально сократилась?

— Порядка 10 миллионов.

— Минус 10 миллионов?

— Да.

— Это тяжелые разговоры с хоккеистами?

— Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги.

— Вы говорите, что состав сформирован. Хотя как менеджер наверняка все равно смотрите на рынок — мало ли что.

— Да, конечно. Могут быть обмены, могут быть точечные усиления. Но по количеству игроков и по потолку зарплат мы уже уперлись. Поэтому дальше — только через обмены или освобождение кого-то из хоккеистов.

— От Александра Волкова ждали другого хоккея. Один из лучших игроков прошлого сезона — и вдруг в системе Буше теряется.

— Я бы так не сказал. Он долго играл в Северной Америке, знает требования. Скорее сказалось сочетание факторов: новый клуб, новая обстановка, другой город. Плюс Саша ждал рождения второго ребенка в сентябре — как бы ни старался абстрагироваться, это все равно накладывает отпечаток.

Если посмотреть предсезонку, его тройка с Якуповым и Потуральски выглядела отлично. Но в сезоне же пару матчей не забил, не набрал очков — и начал нервничать, переживать. По объему работы на льду, по правильным действиям у нас к нему нет вопросов. Полная поддержка, никакого давления. Мы видим его колоссальный объем работы в обороне, как он помогает партнерам.

Ги его очень поддерживает, постоянно разговаривает с ним, просит не обращать внимания на статистику. Я сказал Ги: хорошо, когда у игрока есть много моментов, которые он пока не реализует, чем когда их нет вообще. У Волкова в каждом матче есть несколько стопроцентных моментов. Он пока не забивает, но я уверен — приберег это на плей-офф.

Александр Волков. Фото ХК «Авангард»

— У Рашевского один яркий матч за сезон — недавние 2+2. Но за него заплатили много, зарплата высокая. Уже есть вопросы к нему?

— Мы верим в Диму и понимаем, что ему нужно время адаптироваться: и к системе, и к партнерам. Проблем не видим. Он третий снайпер команды. Это его роль. Если сравнить, допустим, с московским «Динамо» — он был вторым снайпером команды. Сейчас у него девять голов. Он идет по своему графику. Забьет за сезон 20+ голов, ничего плохого нет.

Тем более последние две-три недели вся команда была в небольшом пике. Почти все нападающие три матча подряд не забивали. В такой ситуации можно предъявить претензии любому форварду. Поэтому делаем поправку на адаптацию. Думаю, глобальных вопросов к этим ребятам у нас не будет.

— Когда вы уже поймете, следом за мной, что Потуральски — это большой обман? Он не стоит своих денег, сплошное разочарование.

— Почему? Хотелось бы услышать вашу аргументацию.

— Потому что он не решает ни одной серьезной задачи. Он забивает «пять на три», в большинстве. Но когда нужно победить, на него нет надежды. А есть — на Пономарева, Прохоркина, Маклауда, Шарипзянова. Играл бы он в «Ладе» или «Сибири» — вопросов нет. У вас он не отрабатывает свои деньги. Ему нужно было сократить зарплату, а не Якупову.

— Я слежу за вашими постами и, конечно, не соглашусь. Да, возможно, нет доминирования уровня Корбэна Найта или, скажем, Уилла, О'Делла — ребят, с которыми я работал. Как оказалось, АХЛ — более медленная лига. Но Потуральски — большой мастер. Не скажу, что он безразличен или отсутствует на льду. Он борется, выигрывает много единоборств — как бы странно это ни звучало.

Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это понимали: это было и в АХЛ. У нас Рашевский доминирует в равных составах, как это было и в московском «Динамо». Для Потуральски это новый вызов. Он засиделся в АХЛ. Сейчас в нем проснулся соревновательный дух. В АХЛ у него четыре финала, два выигрышных, MVP сезона и плей-офф. Есть нюансы, связанные с адаптацией: логистика, стиль лиги. В первую очередь — скорость. Для меня это стало откровением. Лига становится быстрее с каждым сезоном. У него есть определенные проблемы с этим.

— У вас реально даже вопросов не возникает? Вы полностью довольны Потуральски?

— На данный момент — да. Основная оценка будет в плей-офф: насколько он будет эффективен, как поможет команде. Но сейчас он идет среди лучших бомбардиров лиги.

Алексей Кудашов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увольнение Кудашова

— 1 сентября я назвал три фамилии тренеров, которых уволят по ходу чемпионата. Кудашова и Гру уже нет, третьим был Ги Буше. Можете сейчас оформить отставку или будете ждать до последнего?

— Алексей, я поражен вашими способностями предвидения — что с голом Овечкина, что по отставкам тренеров. Это какое-то волшебство, шаманские чары. Потому что отставка Кудашова и отставка Гру — решения спонтанные, не до конца поддающиеся объяснению.

— Про Кудашова отдельная история, ее уберем за скобки. Гру уехал сенсационно, просто заскучав. А у Ги Буше есть хоть какие-то позывы? Ностальгия по Канаде?

— Здесь у него все есть. Он не скучает. Его семья полностью поддерживает. Насколько я понимаю, в этом как раз отличие от ситуации с Бенуа: тот скучал по семье и хотел быть с ней, а у Ги наоборот — семья мотивирует его работать, получать удовольствие. Для него это смысл жизни. Они говорят ему: работай, доказывай, показывай результат. Поэтому таких мыслей у него нет.

— Только из-за игры могут уволить?

— Только если будут игровые проблемы.

— И плюс у него серьезная компенсация при досрочном разрыве.

— Насколько я понимаю, если человек сам уезжает, просто заскучав, то компенсации нет.

— Уход Кудашова — сенсация для вас?

— Конечно. Понятное дело, надо находиться внутри клуба, чтобы понимать, что происходит. Алексей Николаевич — мой друг, поэтому я расстроен и, наверное, разочарован. Его эпоха вроде и не слишком длинная, но по нынешним временам почти пять лет в одном клубе — это очень приличный срок. Грустно, что она закончилась.

Не вижу предпосылок, чтобы это произошло именно сейчас. Думаю, он этого не заслужил. Он отличный тренер, один из лучших в лиге. Мы вчера разговаривали несколько раз — у него уже есть два предложения. Теперь зависит от него: уйдет ли в работу сразу или возьмет паузу на несколько недель или месяцев. Но он наверняка найдет отличный вариант и будет бороться за самые высокие места. Жаль только, что не достиг этого в его родном клубе.

— Вы ведь понимаете, что в глубине души он был обречен, когда вы ушли из «Динамо»?

— На тот момент — нет, не понимал. Сейчас, со временем, это все приобрело очертания: видимо, была какая-то моя дополнительная поддержка, которой теперь не оказалось, к сожалению. Может быть, еще поработаем вместе.