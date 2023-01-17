«Мы не ссорились со СКА, но они не нуждаются в наших игроках». Интервью генменеджера «Витязя»

Игорь Варицкий — о бюджете, комплектовании, легионерах и личных амбициях.

Комплектование

— Прошла информация, что «Витязь» может вернуться в Подольск.

— Пока это только слухи. И они беспочвенные. Что должно произойти, чтобы мы туда вернулись, я пока не представляю. Даже разговоров таких не было. Здесь у нас все хорошо. Дворец идет нам на встречу во всех начинаниях. Город помогает в лице его главы. Поэтому играем в Балашихе без проблем.

— У вас есть контракт на следующий сезон?

— Есть. В том году мы приезжали на переговоры с главой города. Он предложил длинный контракт, поэтому мы договорились. Дай бог, все будет хорошо. Уверен даже в этом.

— У вас много свободных агентов. Но клуб не объявляет о продлениях контрактов. Почему?

— Официально мы в тишине, но разговоры с игроками ведем. Как будет четкое понимание, что мы договорились, тогда уже будем озвучивать. А зачем говорить, что мы вели переговоры с кем-то? Лучше их сначала провести, а затем уже озвучить официально.

— Вы знаете параметры бюджета на следующий год?

— Надеюсь, у нас есть стабильность. И она останется.

— Стабильность — это едва входите в пол зарплат?

— Не едва. Входим в пол. Пока мы официально не знаем, поднимется ли он. Либо он останется замороженным, как перед сезоном-2022/23. Отсюда и будем исходить.

— Почему не увеличилось финансирование?

— Это не ко мне вопрос. Его, наверное, нужно задавать людям, которые дают нам деньги.

Хоккеисты «Витязя». ХК «Витязь»

— Защитник Джереми Рой сейчас будет пользоваться на рынке спросом. Хабаровск сохранил Ли. Как обстоят дела с продлением этого игрока?

— Мы выходим с ним на связь, точнее — с его представителем. Думаю, что мы договоримся.

— Долго вели переговоры с Шумаковым. Сейчас чувствуете, что правильно поступили и не стали настаивать?

— Всему свое время. Я думаю, когда мы предлагали ему контракт в сентябре, то это было бы нормально и для него, и для нас. Он бы нашел свое место в составе. А когда ты полгода пропустил, все игроки на ходу, то тяжело входить и показать какой-то уровень, если ты не мегазвезда. Я уверен, и ему нужно было принимать решение. Не важно, с нашей командой или другой, но затягивать ему было нельзя. Время показало, что он действительно затянул и отсюда такой результат.

— Я знаю, что после разрыва с «Трактором» к вам обращались, но вы четко сказали «нет».

— Мы сказали еще в сентябре, когда нам отказали, что второго предложения не будет. Здесь все прозрачно. Были честными друг перед другом.

— Спорным выглядело ваше решение назначить Буцаева на пост главного тренера. По таблице претензий нет, но есть по тренировочному процессу. Как оцениваете работу тренера?

— На данный момент есть результат. Мы будем за него цепляться. Держаться за это место и выполнять поставленную задачу. Весной посмотрим. Контракт у него на год.

— Если попадете в плей-офф, автоматическое продление не предусмотрено?

— Такой опции нет. Будем садиться и разговаривать.

— Вас часто связывают со СКА. Был интерес к игрокам с их стороны?

— Нет.

— Поссорились с ними?

— Нет. Мы ни с кем не ссорились. У них своих квалифицированных игроков очень много. Видимо, они посчитали, что их игроки сильнее наших. Наверное, так и есть. У них очень сбалансированный состав. Честь и хвала. Не думаю, что они нуждались в наших игроках.

— Чем можете объяснить всплеск Старкова, Яремчука, Рассказова?

— Всплеска нет. Просто ребята созрели, находятся в хорошем игровом возрасте. Где-то они пересидели, а затем нашли свою команду, скорее всего. Вышли на ведущие роли у нас. Я всегда говорил, что мы будем помогать игрокам, главное — чтобы от них была обратная реакция.

Тайлер Граовац. Фото ХК «Витязь» Фото ХК «Витязь»

Легионеры и вратари

— Вы редко ошибаетесь с иностранцами, но Граоваца и Уилсона нельзя отнести к легионерам, которые определяют игру команды.

— Согласен. Некорректно сейчас говорить про Граоваца. Идет чемпионат, мы хотим, чтобы он прибавлял. Не хватает стабильности, неровно играет. Может неплохую игру выдать, а затем уйти в тень. По предыдущим иностранцам планка была поднята высоко. Я был уверен, что найдем, но получилось так. Мы на Граоваца рассчитывали как на центр второго звена. В первом звене у нас был Митчелл, но он получил травму. Но, как говорится, не было бы счастья. Россияне вышли на свой уровень — тот же Рассказов. Он всегда был очень умным и тонким игроком. Может быть, есть пробел в коньковой подготовке. Кирилл не такой быстрый конькобежец, каких стало много в современном хоккее, но это он покрывает своим умением распоряжаться шайбой.

— Правда, что Граоваца подвел перелом челюсти?

— Очень сильно. Это не оправдание, но он очень долго восстанавливался. До сих пор он очень осторожно идет в силовую борьбу. По Уилсону я не скажу, что провал. Он очень квалифицированный игрок, но нестабильный. Всегда игра крайнего нападающего зависит от того, какой у тебя центр. Если центр в порядке, ведет игру, снабжает передачами, привозит шайбу в зону, то и крайние хорошо играют.

— Вратарь Дорожко — сенсация? Выступил на порядок лучше, чем от него ожидали.

— Он долго шел к этой цели. И это заслуга нашего тренера вратарей. Мы долго терпели. Тут обоюдно все сложилось хорошо. На Шикина мы рассчитывали как на первого номера. Немалая заслуга обоих вратарей, что мы так стартанули. Дай бог, что бы наш тандем голкиперов до конца довел поставленную задачу. Будем удерживать и Шикина. Делать предложение. Мы на него рассчитываем. С Димой будет сложнее с учетом вратарского рынка. Но весна покажет, как оно будет. С Дорожко у нас контракт подписан на следующий сезон.

— Вас сватают в генменеджеры «Трактора». Выходили на вас хоть раз?

— Я работаю в «Витязе». У меня контракт до конца сезона.

— Предлагали новый?

— Мы еще ни с кем не продлевали контракт.

— Шанс попасть в «Трактор» есть?

— Они пока не делали мне никаких предложений. Было бы некорректно сейчас вести переговоры и тем более их озвучивать.

— С вашими навыками есть желание двигаться дальше? У вас же, наверное, есть амбиции.

— У любого человека есть амбиции. Я человек из спорта. Всегда ставлю высокие задачи. Поэтому это не секрет. Не буду никого обманывать. Конечно, амбиции есть. Если будут предложения, то буду думать и рассматривать. Но пока некорректно на эту тему разговаривать и вести переговоры.

— Календарь у вас классный.

— Я слышу это от всех. Но нам лучше сыграть несколько матчей с командой серьезного уровня, чем с другими командами. Это наш бич во все времена. Какой бы у нас состав ни был. Есть такая проблема. Это психология. Выжигаем каленым железом. Надеюсь, что в этом году не будет киксов. Уверен.