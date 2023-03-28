«Нас считали отработанным материалом. Были обозлены». Форвард «Витязя» — о прорывном сезоне

Кирилл Рассказов — об итогах сезона, тяжелом периоде в карьере и переезде команды из Подольска в Балашиху.

Прошлый чемпионат выдался ужасным

— Мы с вами договорились созвониться после матча «Адмирал» — «Ак Барс», но, признаться, после такой игры трудно разговаривать.

— Ха, я человек опытный и начал смотреть лишь с овертайма. Так что не испытал того, что пришлось перенести вам.

— Сразу видно, что человек поиграл и понял жизнь. Но все равно часто происходят сюрпризы. Я, глядя на ваши тренировки в Балашихе летом, не был уверен, что «Витязь» сыграет так здорово в регулярном чемпионате. А как вы летом видели ситуацию?

— Лично я хотел, чтобы и у меня, и у команды был удачный сезон. И каждый день, на каждой тренировке или игре старался, чтобы весной мне не было стыдно смотреть никому в глаза.

— Откуда такой порыв? Казалось, что чемпионат-2021/22 должен был вас ввести в депрессию. Три клуба, нигде особо не получалось.

— Нет, концовка сезона в «Витязе» была неплохой. Но вы правы, прошлый чемпионат выдался ужасным. И это сильно мотивировало на то, чтобы подобное не повторилось.

— Пришло время поговорить о причинах неудачного сезона, когда вы начали в «Северстали», затем переехали в «Торпедо» и далее оказались в «Витязе». Можете назвать главную причину, почему так случилось?

— Опять же, я беру время в «Витязе» за скобки. Набрал восемь очков в двадцати матчах после того, как полтора месяца не играл. Разве это плохо?

— Наверное, нет. Но команда не попала в плей-офф, вряд ли такие цифры могут кого-то обрадовать. Особенно если сравнивать с вашей нынешней статистикой.

— Хорошо. Если брать «Северсталь», то у меня там просто не получилось. И в психологическом плане, и в хоккейном. Такое бывает. Если говорить о переезде в «Торпедо», то я так и не понял, что это было. Реально не понимаю, зачем меня звали, для каких целей. Такое ощущение, что было продолжение карьеры в Череповце. Но я ни на что не жалуюсь. Все эти трудности помогли мне в нынешнем сезоне выйти на другой уровень. Что-то переключилось внутри. Может быть, надо было пройти через такое жизненное испытание.

— Не обидно, что вас называли «сбитым летчиком»?

— Но я-то так не считал, а это самое главное. Всегда был уверен, что я могу играть на уровне КХЛ и показывать неплохой хоккей. У меня были отличные времена в Хабаровске. Не бывает же так, что за один день разучился играть.

— Но кто виноват в проблемах?

— Я и только я. Никого вообще не хочу обвинять.

ХК «Витязь»

В «Витязе» сложилась уникальная атмосфера

— Если вернуться в прошлое лето, то помню, как пришел на вашу тренировку в парк «Пехорка», смотрел за занятием и не понимал, за счет чего вы можете выступить здорово.

— Алексей, ну разве в волейбол мы играли плохо? Разве наши комбинации не вызывали восторг?

— Они были прекрасны.

— С подачами не шло, но такое бывает. Если же говорить о хоккее, возможно, нам очень сильно помогло то, что нас списывали со счетов заранее. Мы тогда с Владимиром Галузиным как раз говорили на эту тему. В «Витязе» собрались все те, кому есть что доказывать.

— Я все равно не могу понять, как, например, вы набрали 30 (15+15) очков. Потому что это просто удивительный результат, учитывая все исходные.

— И я, и другие были обозлены на то, что нас считали отработанным материалом. Поверьте, иногда это самая лучшая мотивация для хоккеиста. С первых дней в «Витязе» сложилась уникальная атмосфера. В раздевалке все были доброжелательными. И это все переносилось на площадку. Мы, например, выигрывали очень важные матчи. И речь не про четыре победы подряд на старте. Были ситуации, когда могли выпасть из восьмерки, встречались со своим конкурентом и побеждали.

— Что скажете про игру вратаря Максима Дорожко?

— Да в раздевалке даже предложили, чтобы вратари приз лучшему игроку передавали друг другу. Либо Максим, либо Дмитрий Шикин были бесспорно лучшими в нашей команде.

— Внутри команды вы вручали друг другу меч. Но на льду лучшему игроку матча давали огромный пряник. Я внимательно следил за Максимом Дорожко. Кажется, что он не потолстел. И куда он прятал подарки?

— Может быть, в квартире комнату отделал пряниками. У него их реально было много. Мы не интересовались, что он делает с призами, это всего лишь версия.

ХК «Витязь»

— Наверное, впервые вы выходите на рынок свободных агентов уверенным в себе.

— Можно сказать и так. Я бы не хотел говорить о своем будущем, все-таки до 30 апреля у меня действующий контракт с «Витязем». Мы ведем переговоры с клубом.

— Да я не про это.

— Конечно, есть уверенность в своих силах, в том, что это был не разовый всплеск. Но я скажу, что в этом сезоне получил такое доверие, что на льду получалось очень многое. У нас была идеальная тройка со Степаном Старковым и Владиславом Карой. Быстро поняли, кто чем занимается на льду, понимали, что каждый из нас будет делать в тот или иной момент.

— Как-то выложили видео, как вы со Старковым, цепляясь за канат, бросали по баскетбольному кольцу. Это удивительно, конечно, но было заметно, какое удовольствие вы получаете от простого нахождения на арене.

— А так и было. Что касается этих бросков, то у нас еще есть разные задумки, которые мы собираемся перенести на лед в следующем сезоне.

— Думаете, сможете повторить то, что было в нынешнем чемпионате?

— Будет непросто, да и совсем непонятно, каким будет «Витязь». Скажу, что все постараются взять все самое лучшее из того, что было. И где бы ни оказались игроки, они продолжат выступление на таком уровне.

— Как вы перенесли переезд из Подольска в Балашиху?

— Иногородним ребятам было чуть легче, чем местным, например, Максиму Дорожко. Нам-то что? Базируемся в другом городе — хорошо. Больше жаль болельщиков Подольска. У них не было возможности бывать в Балашихе на всех матчах. Но по условиям на новом месте был полный порядок.