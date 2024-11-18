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Сегодня, 17:15

«Пару раз попали шайбой в голову, и я понял — вратарем быть тяжело». Ротенберг дал интервью Слуцкому

Роман Ротенберг рассказал, почему не стал профессиональным хоккеистом
Егор Сергеев
Леонид Слуцкий и Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал интевью Леониду Слуцкому.
Фото скриншот из видео
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Как всегда ярко!

На YouTube-канале «Коммент.Шоу» вышло интервью главного тренера СКА Романа Ротенберга. В качестве интервьюера вновь выступил Леонид Слуцкий, работающий в Китае с «Шанхай Шэньхуа». Специалист еще до выхода видео обещал, что будет фактурно: «Как и всегда, я постарался задать вопросы, которые интересуют лично меня. На какие-то вопросы я получил полные ответы, на какие-то — может, осталась недосказанность, но в любом случае это очень интересно».

Собрали главное из их тренерской беседы.

О переезде в Финляндию: «Мама посчитала, что так лучше для семьи»

Роман Борисович рассказал, как оказался в Финляндии (у Ротенберга есть финский паспорт. — Прим. «СЭ»).

«Мы переехали в 1991 году. На поезде добрались в Финляндию по определенным причинам. Не то что это было даже наше решение, а так сложилась жизнь. В то время был бандитский Петербург и надо было как-то... Мама посчитала, лучше для семьи на время уехать. Был такой разговор.

Конечно, все были расстроены, потому что были друзья, не хотели уезжать. Мама так вот решила. У нее потом появилась работа, и она решила, что вся семья переезжает», — сказал Ротенберг.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА

Кроме того, тренер рассказал, как его притесняли в Финляндии — по национальному признаку.

«Скажем так, для них русский человек, который живет в Финляндии, как красная тряпка. Была такая ситуация, когда я один раз сильно поругался со своим тренером. Я играл в хорошей команде, мне было 19 лет, и тренер пришел в раздевалку и начал... Вот этот русский всех нас подвел. Я просто в этот момент уже не выдержал. Для меня стало понятно, с этим тренером я не смогу больше работать, он меня дискриминировал при всей команде из-за того, что я русский. Это было постоянно. Это было во всем», — признался специалист.

Из-за дискриминации Ротенберг покинул команду — и устроился на необычную работу в магазине.

«Устроился в супермаркет «Стокманн» в Хельсинки — это такое большое здание, торговый центр. Туда брали ребят, которые знали языки. Я тогда владел четырьмя: английским, русским, финским и шведским. Там внизу мясная лавка, меня в другой департамент не взяли. И я рубил мясо и продавал его», — объяснил специалист.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О том, почему не стал хоккеистом: «Пару раз в голову прилетела шайба»

Ротенберг признался, что очень хотел быть хоккеистом, но ему помешала мама, которая беспокоилась за его здоровье.

«Да, конечно, я стремился. Здесь не то что даже мое личное решение, здесь как-то все-таки мама так выстраивала поведение. Без оценок, без сдачи экзаменов меня в принципе не выпускала вообще на матчи», — заявил тренер.

А еще Роман Борисович рассказал, что изначально мог стать голкипером, — но не получилось.

«Я хотел быть вратарем, у меня была специальная клюшка, и я говорил: «Я пойду в ворота». Первая тренировка, я пошел в ворота, мне дали форму. Там играли ребята, которые хорошо бросали. Пару раз попали мне в голову, и я понял, что быть вратарем тяжелее, чем я думал», — признался Ротенберг.

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О том, как стал тренером: «Будучи генеральным менеджером, хотел во всем разобраться»

Также Роман Борисович рассказал, как вообще решил стать хоккейным тренером и возглавить СКА.

«Это произошло во время пандемии. Но до этого, скажем так, я много бесед провел с разными специалистами. Я очень ценю это время. Почему я в принципе могу работать тренером? Потому что я, как вы правильно сказали, провел очень много времени, будучи генеральным менеджером сборной. Я общался со всеми, обсуждал все упражнения, я был на всех тренировках. Хотел понять, что нам нужно для победы.

Причины простые: «Если с меня будут спрашивать, я должен понимать, например, почему мы не забрасываем в большинстве. Ведь возможно мы неправильно его тренируем. Или почему у нас проблемы в обороне или в атаке? Почему мало голов? Я должен был понять, как эти упражнения влияют на наш результат», — заявил Ротенберг.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О хейте: «После Кореи ко всему готов»

Леонид Викторович спросил у коллеги, как тот переживает постоянные нападки в социальных сетях. Оказалось, что Ротенберга это не беспокоит.

«Знаете, здесь простая русская пословица: собаки лают, караван идет. После Олимпиады в Корее я ко всему готов, потому что там меня еще до завершения турнира уже обвинили в поражении. То есть мы еще даже не выехали, а уже все сказали — мы проиграли из-за Ротенберга», — признался специалист.

Про популярность СКА Роман Борисович тоже рассказал: «Мы посмотрели в медиарейтинге — о СКА пишут в два раза больше, чем о всех клубах в КХЛ, вместе взятых. И хорошего, и плохого. То есть там 50 на 50. Так работают современные технологии. Знаете, как на заборе вот написано, и на каждом заборе вот это написано. И так сейчас: чем больше на каждом заборе пишут, даже если это вранье, тем больше люди в это верят. Нам главное сейчас наш спортивный результат», — отметил тренер.

Роман Ротенберг. «Я лучше поеду отдыхать с семьей в Новосибирск, чем в Париж или Лондон». Радость Ротенберга от победы СКА

Также Ротенберг заявил, что не готов терпеть оскорбления: «Умею абстрагироваться, если не переходить красную линию... Оскорбления... На оскорбления надо отвечать», — уверен специалист.

А еще Роман Борисович ответил тем, кто сомневается в его знании хоккея: «Что касается меня, 20 лет я тренировался ежедневно. Видел все, смотрел огромное число игр, сборные. Я много анализировал, следил за всеми игроками. Мне очень было интересно. Я смотрел матчи НХЛ, следил за всеми нашими ребятами: Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Александром Могильным. Я на них вырос, за ними следил. То, что они делали, я пытался применять в своей игре. Когда я жил в Финляндии, я брал их финты, я не смотрел на других», — подчеркнул тренер.

По словам Ротенберга, он в теме очень давно: «Когда Борис Александрович Майоров был главным тренером «Йокерита», я ходил на матчи в Хельсинки, когда была возможность, или смотрел по телевизору. Не пропустил ни одной игры. Я изучал все эти методики, много читал. Я постоянно изучал хоккей как вид спорта, следил за всеми спортсменами», — добавил специалист.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О мечте: «Вернуть в Россию олимпийское золото»

Ротенберг поделился со Слуцким сокровенным — своей мечтой: «Как у любого тренера — побеждать. Своей игрой мы обязаны доказать всем, что за хоккеем, который мы продвигаем, будущее, и он развивает каждого игрока. Потому что в нашем хоккее, как я это вижу, спортсмены прогрессируют. Они получают необходимое развитие для попадания в сборную. А если мы говорим про мечту, то хочу вернуть олимпийское золото в Россию. И для этого нам нужно на уровне чемпионата страны побеждать в каждой встрече, именно играя в наш хоккей».

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