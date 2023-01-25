«Большая разница в зарплате не говорит о мастерстве». Интервью с генеральным директором «Салавата»

Ринат Баширов — о бюджете на следующий год, трансферах, продолжении работы с Виктором Козловым и возвращении на лед Джоша Хо-Сэнга.

Оскорбления в Сети и наяву

— Я всегда сочувствую вам, когда вижу, с каким негативом вы сталкиваетесь, но это все в интернете. А как вы себя в Уфе чувствуете? Вас чаще ругают или, может быть, наоборот, хвалят за работу?

— Думаю, что нейтрально. Я спокойно хожу, никто со мной не ругается. Бывает, что болельщики иногда говорят, что их беспокоит, но это все мирно проходит. В интернете одна жизнь, здесь другая жизнь, я чувствую себя нормально.

— То есть в обычной жизни не было агрессии? Никто не говорил, что вы все разваливаете?

— Нет, конечно, такого совершенно не было. Тем более когда ты общаешься с человеком, у тебя всегда есть возможность сказать ему, что-то объяснить. В начале сезона у нас была встреча с болельщиками, потом я понял, что когда ты все говоришь правильно и все аспекты затрагиваешь, они видят. Что-то нельзя объяснить в интернете, а когда один на один, то все легко объясняется.

— Вы терпите все оскорбления, потому что вас они не задевают, или все-таки через себя пропускаете их?

— Конечно, я живой человек, все пропускаю через себя, но в последнее время я заметил, что все стало до такой степени одинаково, что даже стало скучно читать. Я стараюсь правильно реагировать на эту критику и считаю, что не нужно из-за этого посыпать голову пеплом или делать какие-то выводы. Главное, чтобы это на тебя не влияло.

Джош Хо-Сэнг. ХК «Салават Юлаев»

Хо-Сэнг и трансферы

— Объясните нам четко про Джоша Хо-Сэнга. Он выйдет на лед?

— Нет, он не выйдет на лед. Единственное, что нас беспокоит — это сроки и способность влиться в команду. Восстановление идет медленнее, чем мы предполагали. Сегодня мы собираемся с нашими врачами разговаривать. Возможно, будет дополнительный курс реабилитации для того, чтобы ускорить.

— Говорят, что он вряд ли выйдет в феврале.

— Я думаю, что 15 февраля — это такая отметка, когда мы сможем понять, поможет ли он нам в плей-офф или нет.

— Я слышал, что проблема настолько велика, что он вряд ли даже в плей-офф выйдет.

— Нет, я не думаю, что так все серьезно, потому что мы говорили с врачами, наш доктор разговаривал с доктором, который его оперировал, и он считает, что Хо-Сэнг в плей-офф точно сыграет.

— Вас обвиняют в этом трансфере, хотя я не знаю, как объяснить, что такое может случиться с любым хоккеистом. Или это все-таки то повреждение, которое вы, возможно, не увидели?

— Нет, это повреждение, которое каждый хоккеист может получить. Просто неудачно вышло. Это была первая его игра, возможно, он не знал лигу, не знал защитников СКА. Наша вина в том, что надо было предупредить его, что за ним будут бегать, потому что этот игрок способен на многое. Мы на него рассчитывали, и я думаю, что если бы он был здоров, то многих проблем в игре не было бы. То же самое большинство — мы видим, что многие команды сделали шаг вперед в большинстве. У нас, к сожалению, качественного шага не получилось, потому что мы на него рассчитывали. Но на предсезонных турнирах мы видели, что он делает очень неординарные ходы в большинстве. Я думаю, что этот запас голов в большинстве нам был бы сейчас очень полезен.

— После 24 декабря вас глупо уже спрашивать про трансферы, теперь новая тема — продление контрактов. Что с Кадейкиным?

— Александр ведет переговоры только после окончания сезона. Нельзя сказать, что мы не следим за этой ситуацией, мы чувствуем, о чем думает игрок. И надеемся на продление контракта, и не только с ним, но и с другими игроками, сейчас первые шаги по этой работе идут.

— Говорят, что Кадейкин одной ногой уже в СКА.

— Я слышал, но он к нам не подходил и про ноги ничего не говорил.

— Михаил Науменков?

— Михаил играет с нами, проводит замечательный сезон, мы действительно ведем с ним переговоры о новом контракте. Я думаю, что это значительная часть нашей защиты.

— А вратари?

— Здесь ситуация, аналогичная с Кадейкиным, — мы с ними разговариваем, пока никаких сигналов о том, чтобы не заключать с ними контракты, у нас нет. Это очень хорошие вратари, мы понимаем, что на них будут претенденты, потому что это оба свободных игрока, наша задача искать и запасные варианты, учитывая ситуацию с вратарями, которая получилась у многих клубов. У нас есть запасные варианты.

— То есть вы допускаете, что с кем-то договориться не получится?

— Да, допускаем. Разные причины могут быть, потому что мы понимаем желания других клубов. Предложения могут быть такими, которые мы не сможем перебить, к этому лучше заранее подготовиться.

— Просто некоторые клубы сейчас радуют болельщиков и переподписывают контракты с хоккеистами, а из Уфы никаких новостей нет — это тревожит болельщиков.

— Да, нас это тоже тревожит. Я думаю, было бы ошибкой сейчас продемонстрировать болельщикам, что мы сейчас на все готовы, что можем подписывать любые контракты. Это показало бы нашу слабость и необоснованность позиции, которой мы придерживаемся в этом году.

Виктор Козлов. ХК «Салават Юлаев»

Довольны работой Козлова

— Насколько я понимаю, еще неизвестны параметры бюджета на следующий год? Он может быть выше, может быть ниже, чем нынешний.

— Буквально неделю назад нам подтвердили, что бюджет будет сохранен, который был. Да, он не такой, как в прошлые годы, но вполне достаточен для того, чтобы собрать хорошую команду и завоевать Кубок Гагарина.

— Вы измените свою политику на рынке по сравнению с тем, что у вас было? Вы аккуратно относились к трансферам, теперь, может быть, пришло время «махать шашкой»?

— Возможно, да, потому что сокращение лимита на иностранцев для текущего этапа построения команды — это существенная подножка, потому что у нас большая плеяда молодых игроков, которым еще нужно вырасти, обрести положение в команде, соответствующее лидерскому, и пять легионеров нам бы сейчас очень пригодились. Это с нами не обсуждалось, получился такой неприятный сюрприз, придется выворачиваться.

— То есть может так случиться, что вы выложите за кого-то приличную сумму, как тот же «Ак Барс»? 100 миллионов или 150 миллионов? «Авангард» недавно переподписал Буше на 95 миллионов в год. Будут у вас такие игроки?

— Нет, таких игроков нет. Опыт этого года показал, что большая разница в зарплате не говорит о мастерстве. Наши ребята на следующий год, вполне возможно, дотянутся до 95.

— Если говорить о легионерах, то что с Александром Хмелевским?

— Мы разговариваем с ним, он не против остаться в Уфе, сейчас ведем переговоры. Чтобы не создавалось впечатление, что отсутствие контрактов — это отсутствие работы, скажу, что работа ведется. Мы хотим, чтобы все это было лаконично, постепенно, чтобы это был естественный ход событий.

— Я пытался сейчас уговорить Шакира Мухамадуллина остаться, но не получилось. Может быть, у вас получится?

— Нет, мы скорее стимулируем его отъезд, потому что считаем, что это необходимый этап развития, понимаем, что, может быть, где-то он не до конца еще готов, но мы переложим эту задачу на «Нью-Джерси».

— Вопрос, который тяжело задавать во время сезона. Но все-таки: вы довольны работой главного тренера Виктора Козлова?

— Мы с ним сразу договорились, что мы с ним растем вместе — команда растет и он, как главный тренер, и мы, как руководители клуба, тоже растем. У каждого из нас есть друг к другу претензии, но мы понимаем их. Главное — делать правильные выводы. Пока и мы правильно реагируем на его замечания, и он на наши. Пока реакция адекватная, я думаю, сейчас уже можно сказать, что мы довольны его работой.

— Но контракт у него заканчивается.

— Да, контракт заканчивается, но мы ведем переговоры с игроками с учетом его мнения.

— А когда будете разговаривать с ним по поводу контракта?

— Я думаю, после завершения сезона. Он об этом знает, мы какие-то выводы уже делаем, ведем разговоры о контракте, которые дают ему понять, как мы настроены по отношению к нему.

— Вы ищете другие варианты?

— Нет, не ищем.

— Вообще никаких разговоров ни с кем не идет? Например: «Не хотели бы вы поработать в Уфе, Дмитрий Вячеславович?»

— Нет, всегда есть список тренеров, готовых работать в Уфе, с этим проблем нет. Поэтому если вдруг что-то случится, поиск не будет сложным. Пока мы работаем с Виктором Николаевичем.