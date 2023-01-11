Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Это подтянулись середняки или гранды стали слабее?

За полтора месяца до конца регулярки ни одна команда Восточной конференции не потеряла шансов на попадание в плей-офф.

Без плей-офф может остаться даже «Ак Барс»

КХЛ каждый сезон стремится к росту конкуренции. Лига предпринимала разные шаги, чтобы уравнять возможности команд. Прорывом в 2020 году стало введение жесткого потолка зарплат. Платежки команд лимитировали суммой в 900 миллионов рублей. Наивно было ждать, что выбранная мера за один-два сезона исправит положение в лиге. Богатые, как и прежде, остались богатыми. Звезды первого порядка распределены между топ-клубами с большими ресурсами, но разрыв между командами сократился. В том числе как следствие падения уровня мастерства. Наглядное подтверждение этого — текущее положение в Восточной конференции, где расклад совершенно непредсказуемый.

До конца регулярки осталось меньше двух месяцев. К середине января мы не знаем ни восьмерку плей-офф, ни победителя конференции, ни аутсайдера. Интрига сохранится до последних туров. И не исключено, что за попадание в топ-8 борьба будет вестись до одного очка. Проваливший первую половину чемпионата «Ак Барс» математически не потерял шанс возглавить «Восток». В то же время казанцы могут остаться без плей-офф. Все непредсказуемо, отчего следить за окончанием регулярки только интереснее.

Хоккеисты «Ак Барса». ХК «Ак Барс»

На утро 11 января первое место от пятого отделяют четыре очка. А это — лишь две победы. Интрига на интриге. Если перед паузой лидерство «Автомобилиста» располагало к тому, что уральцы закончат регулярку как минимум в топ-2, то девять поражений подряд с 19 декабря заставили сомневаться в перспективах команды Николая Заварухина. При этом екатеринбуржцы так и не свалились с первой строчки. Заработанного до перерыва гандикапа хватило, чтобы остаться в лидерах. Впрочем, если «Автомобилист» продолжит проигрывать — а ближайшие соперники совсем не подарок, — преследователи подвинут уральцев. «Металлург», «Авангард», «Сибирь» и «Салават Юлаев» дышат в спину.

Выделять глубинные причины обострившейся интриги сложно. Выравнивание команд сработало на понижение. Объясняю ситуацию тем, что часть топ-клубов сыграли ниже ожидаемого. Начало регулярки завалил «Ак Барс», собравший летом звездную дрим-тим. Закончилось все тем, что казанцы в несвойственной манере уволили главного тренера Олега Знарка и уговорили вернуться к работе мэтра Зинэтулу Билялетдинова. Неожиданно низко опустился «Трактор», который в прошлом плей-офф дошел до финала конференции. Неровно проводит последние недели действующий финалист «Металлург». Магнитогорцы проиграли восемь матчей из последних двенадцати. Это, конечно, не повод паниковать, но как сигнал, что за полтора месяца до плей-офф не все идет по плану, тренерский штаб расценить должен.

Хоккеисты «Металлурга». ХК «Металлург»

На «Западе» отвалились только двое

Сценарий «Ак Барса» схож с «Авангардом». С единственным уточнением — в Омске намного раньше пошли на замену главного тренера. Подхвативший после Дмитрия Рябыкина команду Михаил Кравец выровнял игру и вернул «Ястребов» в лидеры конференции. Стабильнее всех на «Востоке» очки набирает «Сибирь». От команды Андрея Мартемьянова не ждут чудес, но она то и дело устраивает подлянки фаворитам и проводит содержательные матчи. Полагаю, можно спрогнозировать топ-6 конференции. Если не произойдет эксцессов, то «Автомобилист», «Магнитка», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Ак Барс» разделят места в первой шестерке. Но кто окажется выше, а кто ниже — не берусь предполагать.

Нешуточная борьба развернулась за выход в плей-офф. На «Западе» статус беспросветного аутсайдера забронировал «Сочи», а «Куньлунь» только эпизодами подает признаки жизни. На «Востоке» — все запутанно. К середине января ни одна команда не потеряла шансы на попадание во второй этап чемпионата. «Адмирал», вероятно, опустится на седьмое-восьмое место, но очкового запаса хватит, чтобы не свалиться ниже. Четыре клуба претендуют на одну вакантную позицию — «Барыс», «Амур», «Трактор» и «Нефтехимик». Шансы челябинцев и астанчан оценю выше, но злых хабаровчан и нижнекамцев раньше времени не сбрасывал бы со счетов.

Текущий чемпионат пронизан мини-сенсациями. Аутсайдеры или середняки обыгрывают фаворитов. Команды подравнялись, и на концовку регулярки приготовлена настоящая заруба за выход в плей-офф. На «Востоке» все гораздо запутаннее, чем на «Западе», где за кубковые матчи бьются девять команд. Преждевременно заявлять, что КХЛ приблизилась к статусу конкурентной лиги. Расклад на «Востоке» отражает ситуацию конкретного сезона. Если тренд сохранится в будущем и распространится на обе конференции, тогда о возрастающей конкуренции стоит говорить как о закономерности.