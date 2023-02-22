Хоккей в Сочи теперь не экзотика. Как работает система самого южного клуба КХЛ

Девять лет назад «Сочи» появился на карте КХЛ. Команду, унаследовавшую грандиозные, но временно свободные олимпийские объекты, основали в 2014 году — и она сразу взлетела в элиту российского хоккея. Пока высшее достижение южан — выход в первый раунд плей-офф. Помимо выступления в чемпионате КХЛ клуб выстраивает внутреннюю вертикаль. В 2019 году «леопарды» открыли собственную детскую школу и набрали мальчишек 2012-2013 годов рождения. От сезона к сезону растет количество детей, желающих тренироваться с клюшкой и шайбой в современных дворцах. Сейчас в школе «Сочи» занимаются игроки пяти возрастов. И клуб кроме развития местных талантов проводит собственные турниры. Один из которых — Sirius Sochi Cup.
Но вернемся к школе. Согласитесь, хоккей — не самый очевидный вид спорта или досуга для жителей Сочи, Адлера или Сириуса (территория бывшего олимпийского парка и окрестностей). Местный климат больше располагает к занятиям футболом, волейболом, баскетболом и другим, в том числе уличными активностями. Однако хоккей пользуется спросом среди детворы и родителей. В южных городах немало семей, которые переезжают из регионов с хоккейными традициями: Урал, Сибирь, Поволжье. Чьи дети познакомились с шайбой дома и продолжили играть на новом, южном месте жительства. За девять лет существования «Сочи» приучил, что хоккей на берегу Черного моря — совсем не экзотика. Свободный лед во дворцах бронируют любительские команды, а среди новобранцев школы все больше коренных южан.
Любопытный факт: если в первые годы с открытия школы записывались дети, которые умели кататься на коньках, то со временем все больше мальчишек приходят без хоккейной подготовки. И хотят заниматься с нуля. Самый младший год в ДЮСШ — 2016-й. В следующем сезоне откроется набор 2017 года. Занятия бесплатные, хотя финансируется школа исключительно из бюджета клуба. К сезону-2029/30 «Сочи» планирует увеличить число занимающихся до 520-530 — это 12 команд разных возрастов. Такими темпами через 8-10 лет в КХЛ может сыграть первый полноценный воспитанник хоккейной школы «Сочи».
По мере развития школы в клубе задумались о конкурентной практике для команд. Никакую тренировку не заменит матч с настоящим соперником. Так три года назад и родилась идея детского турнира Sirius Sochi Cup. Из названия понятно, что за проведение отвечают две организации: хоккейный клуб «Сочи» и Федеральная территория «Сириус» — особое административно-территориальное образование, утвержденное в 2020 году. Совместными усилиями создали турнир, который не уступает по начинке крупным всероссийским соревнованиям. Только вдумайтесь: матчи прошли на домашней арене «Сочи» — во Дворце спорта «Большой», где в 2014 году канадцы и шведы разыгрывали олимпийское золото. А автор одной из шайб в финале Сидни Кросби вошел в Тройной Золотой клуб.
География Sirius Sochi Cup-2023 не ограничивается южным регионом. На турнире сыграли команды из четырех городов: Сочи, Ступина, Красногорска, Петропавловска-Камчатского, а также сборные Республики Крым и Краснодарского края. Дальневосточный клуб — особенный участник. Чтобы прилететь в Сочи, команда провела в воздухе почти 13 часов: 8,5 — до Москвы, затем 4 часа до Адлера, не считая времени на пересадку.
— Такой организации я не видел ни на одном турнире, — заявил «СЭ» старший тренер команды «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского Игорь Мещеряков. — Мы живем в хороших условиях, питаемся качественной едой. Это важно для ребенка. Дети получают серьезную нагрузку и могут отдыхать. Отмечу, что на турнире мы получаем много матчей. Ведь на Камчатке нам не хватает практики — играем между собой. Другой момент: мы хотим вывезти детей со снегов зимой. В этом году нам немного не повезло с погодой. А год назад во время турнира была плюсовая температура, солнце, зеленая трава. Возможно, даже хорошо, что на этот турнир не приезжают топовые команды. Мы играем с командами своего уровня — против школ, которые испытывают похожие проблемы с набором детей.
Отдельно остановимся на регламенте турнира. Матчи прошли в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки. Вместо того чтобы гонять ребятишек 60 метров туда-сюда, организаторы укоротили поле. В чем видится очевидная польза для прогресса — этот формат отвечает методическим рекомендациям программы подготовки хоккеистов «Красная машина».
В юном возрасте важно развивать координацию, технические навыки и видение площадки. Все это достигается на коротком поле, где меньше ценятся физические и скоростно-силовые качества. Мальчишка, конечно, может подхватить шайбу за своими воротами и побежать к чужим. Вот только на пути обязательно встретит двух-трех соперников, которых не получится объехать, как стойки. На большой площадке сделать это проще. Оборона не такая концентрированная, как на коротком поле. Где дети чаще получают шайбу и выполняют разные маневры.
Внимательно следил за матчами и видел, как юным хоккеистам порой хочется взять игру на себя и включить режим эгоиста. Но после одной, двух, трех потерь и вытекающих обратных атак парни начинают больше взаимодействовать с партнерами: делятся шайбой, ищут свободное пространство, маневрируют. Игра на короткой площадке прививает хоккейное мышление. Навык чтения и анализа ситуаций на поле закладывается в юном возрасте. Великие игроки, как говорится, всегда находятся там, где будет шайба.
Sirius Sochi Cup совместил соревновательный процесс с образовательным. Участники турнира посетили Парк науки и искусства «Сириус». В свободное от матчей время юные хоккеисты прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной ФХР. Игроки сдали нормативы, определяющие их скоростные качества и координацию на льду при помощи высокоточного оборудования, которое недоступно в обычных школах. Уделили внимание и прилетевшим на турнир родителям. Для них провели семинар с психологом и экспертом ФХР Милицей Ясенецкой. В общении обсудили взаимоотношения детей, тренеров и родителей, чтобы мамы и папы понимали, как вырастить настоящего чемпиона.
Проведением Sirius Sochi Cup ХК «Сочи» не ограничивается. От сезона к сезону клуб увеличивает количество детей, которые занимаются хоккеем. Соответственно, растут затраты на содержание школы: аренда льда, обслуживание объектов, зарплата тренеров и персонала. «Сочи» приглашает тренеров из хоккейных регионов: в школе работают специалисты — воспитанники магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», уфимского «Салавата Юлаева». Руководит школой Вячеслав Угрюмов, работавший в детстве с Вячеславом Войновым, Максимом Шалуновым и Никитой Нестеровым.
Юные «леопарды» уже достигли первых успехов на соревновательном уровне. Хоккеисты выиграли третий Sirius Sochi Cup — в 2023 году за лидерство пришлось бороться с «Академией Петрова» и «Вулканом». Впрочем, победа — совсем не главное для детей. Конечно, соперничество — константа любого спорта. Но помимо кубков и медалей важно заинтересовать мальчишек и девчонок процессом: игр, тренировок, образования, досуга. С этой задачей организаторы Sirius Sochi Cup справились сполна.