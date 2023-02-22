Хоккей в Сочи теперь не экзотика. Как работает система самого южного клуба КХЛ

Итоги детского турнира Sirius Sochi Cup.

Хоккей на юге

Девять лет назад «Сочи» появился на карте КХЛ. Команду, унаследовавшую грандиозные, но временно свободные олимпийские объекты, основали в 2014 году — и она сразу взлетела в элиту российского хоккея. Пока высшее достижение южан — выход в первый раунд плей-офф. Помимо выступления в чемпионате КХЛ клуб выстраивает внутреннюю вертикаль. В 2019 году «леопарды» открыли собственную детскую школу и набрали мальчишек 2012-2013 годов рождения. От сезона к сезону растет количество детей, желающих тренироваться с клюшкой и шайбой в современных дворцах. Сейчас в школе «Сочи» занимаются игроки пяти возрастов. И клуб кроме развития местных талантов проводит собственные турниры. Один из которых — Sirius Sochi Cup.

Но вернемся к школе. Согласитесь, хоккей — не самый очевидный вид спорта или досуга для жителей Сочи, Адлера или Сириуса (территория бывшего олимпийского парка и окрестностей). Местный климат больше располагает к занятиям футболом, волейболом, баскетболом и другим, в том числе уличными активностями. Однако хоккей пользуется спросом среди детворы и родителей. В южных городах немало семей, которые переезжают из регионов с хоккейными традициями: Урал, Сибирь, Поволжье. Чьи дети познакомились с шайбой дома и продолжили играть на новом, южном месте жительства. За девять лет существования «Сочи» приучил, что хоккей на берегу Черного моря — совсем не экзотика. Свободный лед во дворцах бронируют любительские команды, а среди новобранцев школы все больше коренных южан.

Любопытный факт: если в первые годы с открытия школы записывались дети, которые умели кататься на коньках, то со временем все больше мальчишек приходят без хоккейной подготовки. И хотят заниматься с нуля. Самый младший год в ДЮСШ — 2016-й. В следующем сезоне откроется набор 2017 года. Занятия бесплатные, хотя финансируется школа исключительно из бюджета клуба. К сезону-2029/30 «Сочи» планирует увеличить число занимающихся до 520-530 — это 12 команд разных возрастов. Такими темпами через 8-10 лет в КХЛ может сыграть первый полноценный воспитанник хоккейной школы «Сочи».

Sirius Sochi Cup

По мере развития школы в клубе задумались о конкурентной практике для команд. Никакую тренировку не заменит матч с настоящим соперником. Так три года назад и родилась идея детского турнира Sirius Sochi Cup. Из названия понятно, что за проведение отвечают две организации: хоккейный клуб «Сочи» и Федеральная территория «Сириус» — особое административно-территориальное образование, утвержденное в 2020 году. Совместными усилиями создали турнир, который не уступает по начинке крупным всероссийским соревнованиям. Только вдумайтесь: матчи прошли на домашней арене «Сочи» — во Дворце спорта «Большой», где в 2014 году канадцы и шведы разыгрывали олимпийское золото. А автор одной из шайб в финале Сидни Кросби вошел в Тройной Золотой клуб.

География Sirius Sochi Cup-2023 не ограничивается южным регионом. На турнире сыграли команды из четырех городов: Сочи, Ступина, Красногорска, Петропавловска-Камчатского, а также сборные Республики Крым и Краснодарского края. Дальневосточный клуб — особенный участник. Чтобы прилететь в Сочи, команда провела в воздухе почти 13 часов: 8,5 — до Москвы, затем 4 часа до Адлера, не считая времени на пересадку.

— Такой организации я не видел ни на одном турнире, — заявил «СЭ» старший тренер команды «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского Игорь Мещеряков. — Мы живем в хороших условиях, питаемся качественной едой. Это важно для ребенка. Дети получают серьезную нагрузку и могут отдыхать. Отмечу, что на турнире мы получаем много матчей. Ведь на Камчатке нам не хватает практики — играем между собой. Другой момент: мы хотим вывезти детей со снегов зимой. В этом году нам немного не повезло с погодой. А год назад во время турнира была плюсовая температура, солнце, зеленая трава. Возможно, даже хорошо, что на этот турнир не приезжают топовые команды. Мы играем с командами своего уровня — против школ, которые испытывают похожие проблемы с набором детей.

Отдельно остановимся на регламенте турнира. Матчи прошли в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки. Вместо того чтобы гонять ребятишек 60 метров туда-сюда, организаторы укоротили поле. В чем видится очевидная польза для прогресса — этот формат отвечает методическим рекомендациям программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

В юном возрасте важно развивать координацию, технические навыки и видение площадки. Все это достигается на коротком поле, где меньше ценятся физические и скоростно-силовые качества. Мальчишка, конечно, может подхватить шайбу за своими воротами и побежать к чужим. Вот только на пути обязательно встретит двух-трех соперников, которых не получится объехать, как стойки. На большой площадке сделать это проще. Оборона не такая концентрированная, как на коротком поле. Где дети чаще получают шайбу и выполняют разные маневры.

Внимательно следил за матчами и видел, как юным хоккеистам порой хочется взять игру на себя и включить режим эгоиста. Но после одной, двух, трех потерь и вытекающих обратных атак парни начинают больше взаимодействовать с партнерами: делятся шайбой, ищут свободное пространство, маневрируют. Игра на короткой площадке прививает хоккейное мышление. Навык чтения и анализа ситуаций на поле закладывается в юном возрасте. Великие игроки, как говорится, всегда находятся там, где будет шайба.

Sirius Sochi Cup совместил соревновательный процесс с образовательным. Участники турнира посетили Парк науки и искусства «Сириус». В свободное от матчей время юные хоккеисты прошли тестирование скоростных компонентов по методике, разработанной ФХР. Игроки сдали нормативы, определяющие их скоростные качества и координацию на льду при помощи высокоточного оборудования, которое недоступно в обычных школах. Уделили внимание и прилетевшим на турнир родителям. Для них провели семинар с психологом и экспертом ФХР Милицей Ясенецкой. В общении обсудили взаимоотношения детей, тренеров и родителей, чтобы мамы и папы понимали, как вырастить настоящего чемпиона.

Большие планы

Проведением Sirius Sochi Cup ХК «Сочи» не ограничивается. От сезона к сезону клуб увеличивает количество детей, которые занимаются хоккеем. Соответственно, растут затраты на содержание школы: аренда льда, обслуживание объектов, зарплата тренеров и персонала. «Сочи» приглашает тренеров из хоккейных регионов: в школе работают специалисты — воспитанники магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», уфимского «Салавата Юлаева». Руководит школой Вячеслав Угрюмов, работавший в детстве с Вячеславом Войновым, Максимом Шалуновым и Никитой Нестеровым.

Юные «леопарды» уже достигли первых успехов на соревновательном уровне. Хоккеисты выиграли третий Sirius Sochi Cup — в 2023 году за лидерство пришлось бороться с «Академией Петрова» и «Вулканом». Впрочем, победа — совсем не главное для детей. Конечно, соперничество — константа любого спорта. Но помимо кубков и медалей важно заинтересовать мальчишек и девчонок процессом: игр, тренировок, образования, досуга. С этой задачей организаторы Sirius Sochi Cup справились сполна.