Время решать! Итоги года в проекте FONBET OVERTIME в КХЛ

С сезона-2023/24 в КХЛ стартовал новый проект — FONBET OVERTIME. Таким образом, дополнительное время, где определяется победитель всей игры, обрело новое дыхание. Отныне авторы победных шайб стали героями проекта, болельщики получили возможность выбирать лучших из них, а хоккеисты — победители фанатских голосований увековечены в уникальных коллекционных карточках. Неудивительно, что за целый год существования проекта накопилось большое количество интересной статистики. Самое время подвести новогодние итоги!

Год проекта в цифрах

С 3 января по 23 декабря 2024 года команды сыграли в FONBET OVERTIME целых 166 раз! Чаще всего в шестьдесят минут игрового времени не укладывался «Нефтехимик» — 24 овертайма, на втором месте «Локомотив» — 22, замкнули тройку московские динамовцы — 19. А кто среди хоккеистов главный киллер FONBET OVERTIME? И на это также есть ответ — Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» целых пять раз принес победу своей команде. Скоро придется дома выделять отдельную полку для фирменных кепок, которые получают герои сразу по итогам победного матча.

Фото ХК «Салават Юлаев»

Карточки героев FONBET OVERTIME — самая яркая часть проекта. Культура коллекционирования популярна во многих странах, порой коллекционеры охотятся за подобными артефактами месяцами. Титульный партнер КХЛ перезапустил этот тренд в России. Карточки создают современные художники из разных уголков страны. Так получается уникальный синтез спорта с произведениями искусства. Всего было выпущено 27 карточек: в сезоне 2023/24 — восемь штук, а также уникальная карточка Героя сезона из белого золота. Ее получил форвард «Торпедо» Василий Атанасов как автор лучшего гола по мнению болельщиков. Также благодаря онлайн-голосованию болельщики смогли отправить Сэма Энаса из минского «Динамо» на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2025.

Еще проект увековечил избранных героев с момента создания лиги. Так появились на свет 16 легендарных карточек. В этой коллекции собраны авторы золотых шайб целых сезонов или авторы победных голов в самых знаковых противостояниях лиги. В сезоне-2024/25 также уже определены обладатели трех новых карточек — это Никита Артамонов («Торпедо»), Александр Радулов («Локомотив») и Кирилл Семенов («Ак Барс»).

Тренерские решения в FONBET OVERTIME

Одним из самых заметных трендов КХЛ последних лет стали снятие вратаря и его замена на четвертого полевого игрока. Долгое время лидером в этом компоненте был ЦСКА. Армейцы под руководством Сергея Федорова поставили такие победы на поток. Помог ему в этом коллега по тренерскому штабу Евгений Корешков. Он еще во время работы в Казахстане привил этот трюк. Но сейчас таких кейсов стало меньше. С нового сезона лига внесла изменение в правила. Если раньше клуб, сняв вратаря, проигрывал — он получал одно очко. Теперь в аналогичной ситуации команда не получит ничего.

Фото пресс-служба FONBET

Снятие вратаря — не единственный способ сделать численный перевес. Если быстро сменить защитника в одном конце скамейки запасных, а выпустить свежего хоккеиста в другом — на несколько секунд можно получить численный перевес в зоне атаки. Согласны, звучит немного мудрено, но так клубы стали все чаще действовать в FONBET OVERTIME. При такой комбинации ты никогда не потеряешь турнирное очко в случае поражения (снимать вратаря не нужно), а вот убежать вдвоем на одного вратаря или на единственного защитника — вполне реально. Кстати, любители спортивного кино могли видеть этот трюк в сериале «Молодежка».

Главный вопрос — как получить такую карточку? Это можно сделать на определенных матчах в течение сезона у стоек FONBET в фойе арены. Кроме того, за участие в проекте болельщики могли выиграть ценные призы — смартфоны, игровые приставки, планшеты, проекторы и другие крутые гаджеты, а двое болельщиков выиграли VIP-билеты на финал Кубка Гагарина. В 2025 году у болельщиков есть шанс выиграть VIP-туры на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ в Новосибирске и финал Кубка Гагарина.