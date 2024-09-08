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Сегодня, 17:30

Неоднозначная карьера. Форвард выступал в НХЛ, а теперь оказался в клубе-аутсайдере

Форвард Чехович стал хоккеистом «Витязя»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист Иван Чехович
Иван Чехович.
Фото ФК «Локомотив»
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Иван Чехович перешел из «Локомотива» в «Витязь».

Иван Чехович меняет уже третий клуб в своей новейшей российской карьере. Но теперь он оказался там, где у него все возможности доказать лиге, что с его талантом все нормально. Везения не хватало.

У Ивана Чеховича неоднозначная карьера. Можно вспомнить хотя бы историю о том, как Валерий Брагин отстранил его от молодежного чемпионата мира. Причем главный тренер вроде бы отцепил его по игровым причинам, но сам Иван говорил о травме, что именно она помешала ему сыграть на турнире. Тогда Иван считался одним из самых сильных форвардов, а повреждение получил по глупости. В зале он не разобрался со штангой, недооценил вес и чуть надорвался.

Чехович старался закрепиться в Северной Америке, но и там не все было гладко. Вроде бы «Сан-Хосе» выбрал его лишь в седьмом раунде, но Иван после окончания сезона в юниорке вцепился в свой шанс и набрал 9 очков в шести матчах концовки сезона-2017/18. Вместо того чтобы перевести его на взрослый уровень, калифорнийцы опять отправили Ивана в лигу Квебека, где он набрал больше 100 очков, а потом вновь удивил и тренеров фарма, набрав 4 балла в 5 матчах. Однако в свой первый полноценный сезон в АХЛ у него все валилось из рук — 4 шайбы в 43 играх.

Вспомните, как он второй раз вернулся в «Торпедо» (первый был в ковидный сезон, Иван забросил 17 шайб и набрал 34 очка), а чуть позже дебютировал в НХЛ! Так вот в Нижний Новгород Иван возвращался полноценной звездой, на которую по-настоящему рассчитывали. Но снова конфуз. Всего 22 очка, хотя и при 14 голах, но не сказать, что Чехович стал лидером.

Потом был затяжной конфликт с нижегородцами. Иван не хотел подписывать контракт с «Торпедо». И делал все, чтобы его обменяли, например, агент игрока выставлял заведомо завышенные условия. «Торпедо» сначала не поддавалось: помню, Максим Гафуров был полностью спокоен и говорил, что хоккеист все равно подпишет договор, так как ему некуда деваться. Но в итоге хоккеист своего добился.

Хоккеисты Николай Макаров и Иван Чехович
Николай Макаров и Иван Чехович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В итоге Чеховича обменяли в «Локомотив». Правда, ему он обошелся очень дорого. Говорят, что ярославский клуб отдал не только 50 миллионов, но и хоккеиста Александра Дарьина, а также права на Владислава Фирстова и Максима Летунова, предполагая, что эти хоккеисты не вернутся из-за океана. Но, как всегда, в «Локомотиве» просчитались.

Дарьин — ладно (они сейчас в одной команде), но потеряли двух форвардов, которые бы точно не были бы лишними в клубе. Но не это главное. «Локомотив» сразу же дал нападающему трехлетнее соглашение, но, по большому счету, получил лишь один нормальный сезон от новичка. В чемпионате-2022/23 Чехович отличился 14 раз, плюс еще 3 гола у него было в плей-офф. Это неплохой показатель, но клубу это особо не помогло. А летом в нем разочаровался Игорь Никитин.

Иван Чехович. «Локомотив» признал ошибку. Два года назад в Ярославле отдали полцарства за молодого снайпера, а теперь расстаются с ним просто так

Чехович попал в ротацию, а если и появлялся на льду, то выходил в четвертом звене, без большинства. Все закончилось тем, что у него к плей-офф было лишь 4 шайбы, две он еще добавил в играх на вылет, но фактически уже тогда мог идти сдавать форму. В Ярославле давно объявили, что рассмотрят любой вариант обмена Ивана, вплоть до компенсации в 1000 рублей.

Дело еще в том, что «Локомотив» подошел к сезону с заполненной платежкой, а Иван в случае обмена освободил бы 45 миллионов. Но никто не заинтересовался хоккеистом, и по регламенту пришлось отдавать ему половину от годовой суммы контракта и выпускать на рынок.

«Витязь» вовремя сориентировался. В Балашихе нет такого давления на хоккеистов, а состав такой, что у Чеховича будет право на ошибку. Ему это необходимо, так как практически везде с Ивана постоянно требовали максимум. А такое давление ему мешает.

Иван Чехович
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)

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