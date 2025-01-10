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Сегодня, 10:30

Демидов или Кузнецов — кто самый крутой юниор в истории КХЛ?

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты Иван Демидов и Евгений Кузнецов.
Иван Демидов и Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press, photo.khl.ru
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Мнения журналистов «СЭ» разделились.

Фантастическая игра Ивана Демидова за СКА — один из главных сюжетов этого сезона КХЛ. Кажется, такого яркого юниора (учитываем сезоны в возрасте до 20 лет) в нашей лиге еще не было. Или Евгений Кузнецов времен «Трактора» все-таки был еще круче? У журналистов «СЭ» противоположные точки зрения на этот счет.

Михаил Зислис — за Кузнецова

— В текущем моменте оцениваю достижения Кузнецова в юниорском возрасте выше. Эту спорную точку зрения мне легко объяснить. Они никак не связаны с количеством заброшенных шайб и набранных очков. Демидов только зашел в КХЛ, и кроме как в матчах регулярного чемпионата у него пока не было возможности проявить себя. Доминирование в Кубке Харламова и титул на уровне МХЛ — неплохая стартовая площадка. Но этот лайнер только оторвался от взлетной полосы и устремился ввысь.

Евгений Кузнецов в «Тракторе». 2014 год.
Фото Алексей Вьюгин, архив «СЭ»

В его годы челябинец уже успел сверкнуть в Кубке Гагарина и стать одним из героев легендарного во всех отношениях золотого молодежного чемпионата мира в Баффало-2011. Кузнецов быстро стал явлением в КХЛ, поскольку за пределами льда соответствовал многим канонам рок-звезды. Впечатление от игры многократно усиливалось при вспоминании его зажигательных интервью и веселых шуток.

Демидову не повезло в том плане, что он раскрывает свой талант в период международной изоляции российского спорта. По не зависящим от него причинам у петербургского нападающего не было даже шанса получить «свой Баффало». Его потенциал сумасшедший, и, возможно, он превзойдет Кузнецова за счет более въедливого и правильного подхода к делу. Прямо сейчас о юном таланте говорят меньше из-за того, что у него пока не было больших побед.

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Кузнецов дебютировал при Андрее Назарове и засверкал при Валерии Белоусове, сразу попав в хорошие руки и получив шанс в основном составе «Трактора» уже в 17 лет. Тогда как Демидова несколько искусственно придержали в МХЛ. Нынешний СКА легко представить без него — настолько силен у него подбор игроков в линии нападения. Даже отсутствие травмированного Кузнецова и обмен Глотова в «Трактор» не отразились в негативную сторону для команды, в которой за место в основном составе бьется Толчинский.

Челябинец уже в 18 лет тянул на себе «Трактор», превосходя дружеский дуэт Попов — Глинкин. У меня нет сомнений в том, что Демидов, окажись в такой же ситуации, влюбил бы в себя уральский город, где чтут большие таланты. Пока же ему надо дать время и дождаться старта Кубка Гагарина. Шанс переплюнуть Кузнецова у него появится уже в конце марта.

Иван Демидов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иван Богун — за Демидова

— Сравнивать два бриллианта, чье «юниорское» время пришлось на абсолютно разные эпохи в жизни КХЛ, невероятно сложно. Однако если выбирать между ними, то мой выбор падет на Демидова. Как минимум по одной причине: в отличие от Кузнецова, он не выглядит свободным художником, которому нужно правильное настроение и абсолютная свобода, чтобы творить. Проспект «Монреаля» при всех своих сильных сторонах, статусе и неограниченном мастерстве — абсолютно управляемый игрок, которого мечтает иметь в своей команде каждый тренер и менеджер.

Не один раз приходилось слышать от совершенно разных и не связанных друг с другом людей, что Иван — абсолютный фанатик хоккея, который очень много тренируется. Если Кузнецов — это безумный талант, которому многое дано свыше, то игра Демидова — это результат большого природного дара, помноженного на великолепную работоспособность и пахоту.

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Не может не подкупать в парне из Дмитрова его умение не отвлекаться на внешние факторы, которым подвержены многие его ровесники. В отличие от некоторых парней аналогичного калибра, Демидов никогда не фигурировал в историях, связанных с нарушениями режима или слишком активной светской жизнью, даже в кулуарных разговорах. Поводов усомниться в своих профессионализме и сосредоточенности на хоккее он пока не давал.

Здесь вполне резонно можно отметить, что Иван еще не получает столько денег, сколько получал тот же Кузнецов в его возрасте, будучи лидером родного «Трактора». Евгений несколько раз признавался, что в Челябинске его зарплата была настолько большой для молодого парня, что он первое время не понимал, куда ее можно тратить. Однако если голова человека в первую очередь думает не про хоккей, то он всегда найдет возможность забить чем-нибудь другим с любой суммой в кармане.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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