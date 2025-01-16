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Сегодня, 17:30

Демидов — явление российского хоккея. Цените каждый момент, пока он не уехал в НХЛ

Демидов набрал 32 очка в 43 играх за СКА в текущем сезоне КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Нападающий СКА Иван Демидов.
Иван Демидов.
Фото Global Look Press
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Король хайлайтов этого сезона КХЛ.

Возвращение Евгения Кузнецова из НХЛ расценивалось не только как большой спортивный, но и как маркетинговый успех СКА. Какими бы противоречивыми ни были последние сезоны форварда в «Каролине» и «Вашингтоне», запас мастерства и заработанный авторитет предрекали челябинцу роль звезды КХЛ. Феерию в Санкт-Петербурге бывший энхаэловец выдает нечасто. Часть регулярки форвард вовсе пропустил из-за разных травм. Спортивные ожидания от Кузнецова пока не оправдываются. И кто бы перед сезоном мог подумать, что в образ самого привлекательного хоккеиста СКА вживется молодой Иван Демидов?

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Проспект «Монреаля» — самый обсуждаемый игрок армейцев. Игровые моменты с участием Демидова разлетаются на хайлайты, которые будоражат публику по обе стороны океана. Недаром посмотреть вживую на игру задрафтованного нападающего прилетел сам генменеджер «Канадиенс» Кент Хюьз вместе с советником — легендарным Венсаном Лекавалье.

К словам Романа Ротенберга о том, что за матчами СКА следят даже в городе Дурбан из ЮАР, можно относиться с улыбкой. Но Демидов действительно тот человек, благодаря которому игры армейцев включают в разных городах и странах. А ведь летом все ждали, что в этой роли закрепится именно Кузнецов.

Нападающий СКА Иван Демидов.
Фото Global Look Press

Демидов только начинает свой путь во взрослом хоккее. Для парня, которому в декабре исполнилось 19 лет, Иван показывает роскошную статистику: 32 (14+18) очка за 43 матча. Он четвертый бомбардир СКА и второй снайпер, уступая по голам только Сергею Плотникову. При том, что опытный форвард — лидер по игровому времени в своем амплуа (19,18), а Демидов появляется на льду намного реже (11,51).

Гораздо важнее то, с каким азартом и спортивной наглостью играет парень, которого еще на предсезонке могли задвинуть в ВХЛ или МХЛ. Недаром в межсезонье активно обсуждалось будущее Демидова в СКА и даже возможный отъезд в «Монреаль» с расторжением контракта в России. Петербуржцев часто и по делу критикуют за загубленные карьеры молодых талантов, но жернова армейской системы не помешали Демидову прорваться в КХЛ.

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Отъезд в Канаду — событие неизбежное. Соглашение Ивана с армейцами заканчивается после сезона. Не представляю, какие аргументы Ротенберга заставят Демидова повременить с дебютом за «Монреаль». Доверие, которое нападающий получает сейчас, появилось не с барского веления главного тренера СКА. Демидов сам заслужил место в основе армейцев. Держать такого игрока в запасе сродни выстрелу себе в ногу, когда убегаешь от грабителей. Мастерство, игровой интеллект, характер, умение вести борьбу и держать удар — все эти данные Иван вывел на уровень нынешней КХЛ. Вполне логично, что юное дарование пригласили на Матч звезд в Новосибирск вместо покинувшего СКА Энтони Деанджело.

Демидов — особенное явление российского хоккея. Такого суперталантливого юниора КХЛ не видела со времен молодых Кузнецова и Владимира Тарасенко. По влиянию на игру команды Демидова можно смело поставить в один ряд с ними. Вот только Евгений и Владимир украшали лигу своей игрой несколько сезонов, а время Демидова в КХЛ продлится недолго. Цените каждый момент, когда можете увидеть в деле будущую звезду «Монреаля». В том, что, уехав за океан, Иван окажется успешным и на уровне НХЛ, возникает все меньше и меньше сомнений.

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Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
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