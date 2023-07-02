Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

При этом в ближайшее время он, скорее всего, подпишет контракт с ЦСКА.

История вратаря Ивана Федотова, который подписал контракт с «Филадельфией» и должен был уехать за океан, но оказался в армии, прошлым летом стала самой громкой в российском спорте. Осенью то и дело появлялись слухи, что голкипер может досрочно демобилизоваться, но в итоге он отслужил полноценный год. Сегодня этот срок закончился, Иван покинул воинскую часть, и наибольший интерес вызывает, безусловно, то, где он продолжит карьеру.

В субботу Metaratings.ru сообщил, что Федотов в скором времени должен подписать двухлетний контракт с ЦСКА. При этом, по информации Telegram-канала «За пределами Ленинградки», близкого к армейскому клубу, его зарплата будет в два раза больше, чем по предыдущему контракту. В таком случае речь идет об окладе в 20 миллионов рублей в год. Также сообщается, что соглашение направлено на регистрацию в ЦИБ КХЛ.

Интересны в данном случае даже не срок или сумма контракта, а то, как будут обстоять дела с контрактом Федотова с «Филадельфией», который был заморожен и перенесся на сезон-2023/24.

Фото Соцсети

Напомним, что НХЛ после начала СВО приостановила действие Меморандума о взаимопонимании с КХЛ, подписанного в 2011-м и обязывающего стороны уважать действующие контракты друг друга. При этом заокеанская лига разослала своим членам письмо, в котором запретила подписывать игроков российских клубов. Джентльменское соглашение никуда не делось.

КХЛ также продолжила уважать интересы заокеанской лиги. За минувший сезон стороны ни разу не нарушили негласное правило. Более того, запрет на сотрудничество не помешал клубам НХЛ отправлять в Россию своих игроков в аренду. Может ли кейс Федотова нарушить баланс? Возможно, «Филадельфия» не будет требовать исполнения им обязательств и контракт с «Флайерз» будет расторгнут, но пока информации по этому поводу не поступало.

При этом за форму Федотова переживать не стоит. Про хоккей в армии Иван не забывал, а в июне даже сыграл за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил по хоккею.

Сегодня Федотов выложил в соцсети видео, на котором он пританцовывает с видом на Дубай. Так что проблем с выездом за границу у Ивана нет. Но куда отправится вратарь после отдыха в Эмиратах, со стопроцентной уверенностью сказать не может никто.