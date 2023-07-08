КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

В НХЛ заявили, что контракт Федотова с ЦСКА нарушает его договор с «Филадельфией»

Кажется, в нашей лиге очень поспешили и приняли необдуманное решение.

Назревает грандиозный скандал. Он снова связан с вратарем Иваном Федотовым, который целый год провел в российской армии. При любом исходе этого дела от него бы дурно пахло. Слишком много было недомолвок с самого начала. В итоге вышла не самая красивая история, которая ударила по репутации всех причастных сторон — лиги, клуба, игрока. Ничего с этим уже поделать нельзя. Однако теперь конфликт вышел на международный уровень.

Сегодня КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт вратаря с ЦСКА. Почти сразу был получен жесткий ответ из Северной Америки. Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил «СЭ», что эта «интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами перед «Филадельфией».

Билл Дэйли. Фото USA Today Sports

НХЛ и КХЛ в последний раз настолько далеко были друг от друга в 2008 году, когда состоялся побег Александра Радулова из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев». Фаза острой конфронтации завершилась подписанием Меморандума о взаимопонимании, призванном уважать действующие контракты со стороны обеих лиг. Негласно данный принцип не нарушался, хотя в связи с событиями на Украине НХЛ в марте прошлого года официально приостановила отношения с КХЛ. Это не помешало нашей лиге перед регистрацией контракта Федотова проконсультироваться с североамериканскими коллегами.

Тем удивительнее стало сегодняшнее решение КХЛ. Если вратарь действительно не хочет ехать в «Филадельфию» и горит желанием вернуться в ЦСКА, чем бы ни диктовалось его решение, то ничто не мешает армейскому клубу предварительно урегулировать отношения с «Флайерс» напрямую. Клубы НХЛ в последнее время спокойно отпускали своих игроков в аренду в КХЛ или даже расторгали с ними контракты, если больше на них на рассчитывали.

Ситуация вполне терпит по времени и ее можно было решить в частном порядке, прежде чем устраивать контрактную «войнушку». Зачем КХЛ надо было спешить, подвергать сомнению устоявшиеся нормы и своими руками уничтожать зыбкое равновесие? В нынешней экономико-политической ситуации наша лига в случае прихода анархии явно потеряет больше.

Серьезных рычагов у российской стороны нет. Представьте, например, картину, в которой своенравный Матвей Мичков не пробился в основной состав СКА и уехал в ту же «Филадельфию», имея действующий контракт с петербуржцами еще на три года. Она выглядит реалистичной. Желание узнать мнение президента КХЛ Алексея Морозова по поводу всей ситуации у меня огромное.

Иван Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Допускаю, что остается шанс решить вопрос полюбовно. «Флайерс» не станут настаивать и освободят Федотова от контрактных обязательств. Тогда переживать не придется.

Армейский клуб уверен в светлом будущем, уже успев разместить анонс пресс-конференции с участием президента Игоря Есмантовича, главного тренера Сергея Федорова и самого вратаря на 17 июля.

Только слова Федотова способны полностью разъяснить текущую ситуацию. Но он пока молчит, ограничившись выкладыванием красивых фотографий из Дубая. Это смущает больше всего, зарождает подозрения и не позволяет считать позицию лиги взвешенной. Как бы с таким рвением не выстрелить себе в голову.