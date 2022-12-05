Молодой форвард победил рак и вернулся в хоккей. А теперь — дебютировал в КХЛ!

Обзор дня Алексея Шевченко.

Ситуация

«Ак Барс» совершил какой-то невероятный шаг с тренерским штабом. Олега Знарка уволили — это нормально, он заслужил. Но, видимо, даже мало-мальского плана у менеджеров не было. Главным стал Юрий Бабенко, который, кстати, отвечал за тактику и не нашел взаимопонимания с главным тренером. Рассказывают, что Знарок еще в сентябре очень сильно пожалел о том, что выбрал такого помощника, но поменять ничего не мог или не хотел. Думаете, зря он больше советовался с представителями одного из кланов, чем со своим ассистентом? Не забывайте и бэкграунд Бабенко. Специалист умудрился не выйти в плей-офф с «Витязем», где играли лучшие легионеры КХЛ, да и команда была укомплектована серьезней, чем сейчас в Балашихе.

Но самое веселое, что на скамейку вернулся Зинэтула Билялетдинов. И все относятся к этому положительно. Чему радуетесь-то? Билялетдинов был консультантом Знарка, а прежний тренер постоянно советовался с ним. Какой результат это дало? Если не потянул должность консультанта, то ставить на скамейку, да еще и помощником — крайне странное решение.

Кроме того, не дает покоя еще один момент. Как известно, возвращение Дмитрия Квартальнова исключено, так как в Татарстане не любят признавать ошибки. Он-то был бы идеальным вариантом сейчас, но Квартальнова не рассматривают исключительно из-за упертости. Но вы же Билялетдинова отправили на пенсию три года назад. Почему вернуть Зинэтулу Хайдаровича — это нормально, а Квартальнова — нет? Не стройте иллюзий по поводу ветерана в тренерском штабе. Он не случайно отказывается от должности главного. Перелеты и нервотрепка совершенно не нужны бывшему тренеру сборной. Билялетдинов познал отдых, был счастлив, приходя на хоккей в Москве, следя за внуком и постоянно с ним созваниваясь. Но его гонят на работу, хотя он потерял интерес к этому делу. Да, обстановка внутри раздевалки наладилась, но мы давно говорили, что увольнение Знарка поможет микроклимату. Но вернулся ли «Ак Барс» в число фаворитов? Конечно, нет. Да и такие метания со стороны руководителей не приносят пользу.

Пятое поражение

«Трактор» опять проиграл. Причем после неудачной встречи в Уфе у болельщиков еще был повод для оптимизма. Сыграли-то неплохо, хоть пропустили четыре шайбы, но не сидели, зажмурившись, в окопах со стартового вбрасывания. Поездка в Омск показала, что кризис очень сильный. Не хочется ругать Анвара Гатиятулина, но, вероятно, тренер «поплыл». Уверен, что это сильный специалист, умеющий ставить игру. Но сейчас он совершенно не понимает, что делает. В любой работе, как только наступает кризис, лучше взять паузу. Посмотреть со стороны, обдумать, послушать правильных людей и сделать выводы. Хоккеиста, у которого все валится из рук на льду, можно посадить в запас. А что делать с тренером?

В истории лиги был только один случай, когда главного сажали на трибуну, чтобы он взглянул на все со стороны. Это было в «Автомобилисте», руководство отстранило на время Андрея Разина. Нынешний тренер «Северстали» сейчас признается, что тот эпизод пошел на пользу, он действительно кое-что понял. Так бы поступить и генеральному директору «Трактора» Ивану Савину. Уверен, что он прекрасно все видит и понимает, но, к сожалению, ничего поделать не может. Система управления после того знаменитого сезона без плей-офф стала в «Тракторе» уникальной. Такого нет нигде в КХЛ. Без согласия главного тренера не принимается ни одно из важных спортивных решений. Помощников-то ему новых привезли едва ли не со скандалом. И как перевести Гатиятулина на другую позицию? Это исключено. Остается только рассчитывать, что сам Анвар поймет — он в тупике, надо сделать шаг назад и посмотреть на проблему со стороны. Но способен ли он на такое? Не так хорошо знаком с ним, чтобы ответить на этот вопрос. Однако шансы команды на плей-офф все ниже, поражения все унизительней и надо задуматься, а как самые большие руководители отнесутся к такому результату? Не лучше ли в интересах клуба чем-то пожертвовать?

Дебют

Случилось то, что все ждали. Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ. Нападающий вышел в матче против «Трактора», провел на льду четыре с половиной минуты, но в протоколе отметился только двумя силовыми приемами. Мы, конечно, все помним, что пришлось преодолеть хоккеисту ради этого матча. У Ивана была зафиксирована жуткая болезнь крови, он поборол ее и вернулся в большой хоккей. Но и говорить на эту тему постоянно нельзя. В конце концов, тут мир профессионального спорта, у каждого свои проблемы. И Иван для нас прежде всего не человек, который излечился от болезни, а хоккеист, от которого мы ждем результата.

Дебют Мирошниченко в КХЛ мог состояться гораздо раньше. Но Боб Хартли считал, что Иван слишком молод, а затем начались проблемы со здоровьем. Говорят, что в клубе в этом сезоне решено больше доверять молодежи. И уже главному тренеру намекнули, что, например, Михаил Гуляев не должен выступать в МХЛ, и даже в ВХЛ. И пусть этот ход спорный (у Кравеца же спросят за результат), но в глубине души мы даже рады, что руководство заставляет использовать молодых.

По первой игре было видно, что Ивану не хватает запаса прочности. Он знал, что сыграет мало, и слишком суетился. Врезался в соперников в каждой смене, старался чем-то проявить себя, но, скажи ему заранее, что будет регулярно выходить на лед, все было бы иначе. Играй форвард в «Спартаке», он бы получил 10-12 минут, но в «Авангарде» все иначе. Тем не менее начало положено. Теперь ждем, чтобы Иван был не тринадцатым форвардом, а какой-то матч провел как форвард основного состава. И у него было право на ошибку. Будущее у Ивана отличное, но мы должны убедиться в этом.