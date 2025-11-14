Морозов спасет сезон «Спартака»? Топ-форвард потерял больше ползарплаты из-за своей ошибки, но может искупить вину

Красно-белые много забивают и без Ивана, но проблем все равно хватает.

О возвращении Ивана Морозова к тренировкам «Спартак» объявил официально и максимально сухо. Без подробностей и комментариев.

Видимо, руководство клуба хочет, чтобы скандальная история с нападающим, попавшимся на употреблении запрещенного вещества, побыстрее осталась в прошлом. Это теперь зависит только от самого игрока. Во всем произошедшем виноват исключительно он — и теперь расплачивается за свой грех финансово.

Его контракт, действующий до конца нынешнего сезона, перезаключен на новых условиях. Морозов заработает за оставшийся срок 17,5 миллиона рублей. Хороший урок, серьезно ударивший по карману нападающего. До того, как его поймала РУСАДА, он успел заработать около миллиона. Следовательно, Морозов потерял 26,5 миллиона из полагавшихся ему 45. Хорошо, что всегда есть бонусы. Это часть стратегии менеджмента «Спартака». Благодаря им можно неплохо подняться в финансовом плане. Нападающий вернется на лед совсем скоро. Было бы неплохо, если бы уже в пятницу с «Северсталью» — такая вероятность существует.

Красно-белые в нынешнем чемпионате, несмотря на перемены в составе и травмы, по-прежнему показывают приличную результативность — пятое место в лиге (3,12 шайбы в среднем за игру). В прошлом сезоне они были третьими (3,24). Разница не слишком велика, и на дистанции ее можно даже сократить. Но даже в последнем матче с «Локомотивом» было заметно, насколько тяжело команде приходится в стрессовых ситуациях. Многим игрокам не хватает уверенности и хладнокровия в ключевые моменты.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающие, которые в матче с чемпионом могли внести разницу, следили за происходящим из ВИП-ложи. Рядом с уже почти восстановившимися Павлом Порядиным и Германом Рубцовым находился Морозов. Более очевидного свидетельства того, что его скоро снова можно будет увидеть на льду «Мегаспорта» в спартаковской форме, найти было сложно. Именно эта троица способна помочь команде преодолеть хотя бы часть текущих проблем.

Больше всего вопросов вызывают игра вратарей и действия команды в обороне. Красно-белые пропускают в среднем 3,36 шайбы за матч — это 19-я строчка в лиге. Год назад была 16-я (2,9), сезоном ранее — 17-я (2,78). Возвращение Морозова и его товарищей не кажется волшебным лекарством, способным вылечить от всех болезней разом. Однако необходимо вспомнить простую истину: чем больше ты находишься с шайбой, тем меньше моментов возникает у твоих ворот. Она почти всегда работает. Именно через Морозова строится нападение «Спартака». Особенно это касается контролируемых входов с шайбой в чужую зону. Жаль, что общедоступной статистики по данному компоненту нет, чтобы подтвердить визуальные наблюдения.

В первом сезоне под руководством Алексея Жамнова команда заняла первое место в регулярном чемпионате по забитым голам в формате «пять на пять», на следующий год поделила второе-третье места, сейчас — только 17-я! Очевидно, что это падение напрямую связано с отсутствием Морозова. Наконец, его игра на вбрасываниях. «Спартак» одна из лучших команд лиги по этому компоненту за счет Михаила Мальцева (56,9 процента), Лукаса Локхарта (55,3) и Адама Ружички (54,8). Морозов в прошлом плей-офф и на старте нынешнего чемпионата выигрывал примерно 60 процентов единоборств на точке. С ним «Спартак» может вообще никого не бояться. Главное, чтобы он быстро набрал форму и был мотивирован. Борьба за плей-офф на «Западе» обостряется. Помощь со стороны Морозова придется как нельзя кстати в нынешнее время, когда команду штормит.