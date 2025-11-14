Морозов спасет сезон «Спартака»? Топ-форвард потерял больше ползарплаты из-за своей ошибки, но может искупить вину

14 ноября, 00:45
О возвращении Ивана Морозова к тренировкам «Спартак» объявил официально и максимально сухо. Без подробностей и комментариев.
Видимо, руководство клуба хочет, чтобы скандальная история с нападающим, попавшимся на употреблении запрещенного вещества, побыстрее осталась в прошлом. Это теперь зависит только от самого игрока. Во всем произошедшем виноват исключительно он — и теперь расплачивается за свой грех финансово.
Его контракт, действующий до конца нынешнего сезона, перезаключен на новых условиях. Морозов заработает за оставшийся срок 17,5 миллиона рублей. Хороший урок, серьезно ударивший по карману нападающего. До того, как его поймала РУСАДА, он успел заработать около миллиона. Следовательно, Морозов потерял 26,5 миллиона из полагавшихся ему 45. Хорошо, что всегда есть бонусы. Это часть стратегии менеджмента «Спартака». Благодаря им можно неплохо подняться в финансовом плане. Нападающий вернется на лед совсем скоро. Было бы неплохо, если бы уже в пятницу с «Северсталью» — такая вероятность существует.
Красно-белые в нынешнем чемпионате, несмотря на перемены в составе и травмы, по-прежнему показывают приличную результативность — пятое место в лиге (3,12 шайбы в среднем за игру). В прошлом сезоне они были третьими (3,24). Разница не слишком велика, и на дистанции ее можно даже сократить. Но даже в последнем матче с «Локомотивом» было заметно, насколько тяжело команде приходится в стрессовых ситуациях. Многим игрокам не хватает уверенности и хладнокровия в ключевые моменты.
Нападающие, которые в матче с чемпионом могли внести разницу, следили за происходящим из ВИП-ложи. Рядом с уже почти восстановившимися Павлом Порядиным и Германом Рубцовым находился Морозов. Более очевидного свидетельства того, что его скоро снова можно будет увидеть на льду «Мегаспорта» в спартаковской форме, найти было сложно. Именно эта троица способна помочь команде преодолеть хотя бы часть текущих проблем.
Больше всего вопросов вызывают игра вратарей и действия команды в обороне. Красно-белые пропускают в среднем 3,36 шайбы за матч — это 19-я строчка в лиге. Год назад была 16-я (2,9), сезоном ранее — 17-я (2,78). Возвращение Морозова и его товарищей не кажется волшебным лекарством, способным вылечить от всех болезней разом. Однако необходимо вспомнить простую истину: чем больше ты находишься с шайбой, тем меньше моментов возникает у твоих ворот. Она почти всегда работает. Именно через Морозова строится нападение «Спартака». Особенно это касается контролируемых входов с шайбой в чужую зону. Жаль, что общедоступной статистики по данному компоненту нет, чтобы подтвердить визуальные наблюдения.
В первом сезоне под руководством Алексея Жамнова команда заняла первое место в регулярном чемпионате по забитым голам в формате «пять на пять», на следующий год поделила второе-третье места, сейчас — только 17-я! Очевидно, что это падение напрямую связано с отсутствием Морозова. Наконец, его игра на вбрасываниях. «Спартак» одна из лучших команд лиги по этому компоненту за счет Михаила Мальцева (56,9 процента), Лукаса Локхарта (55,3) и Адама Ружички (54,8). Морозов в прошлом плей-офф и на старте нынешнего чемпионата выигрывал примерно 60 процентов единоборств на точке. С ним «Спартак» может вообще никого не бояться. Главное, чтобы он быстро набрал форму и был мотивирован. Борьба за плей-офф на «Западе» обостряется. Помощь со стороны Морозова придется как нельзя кстати в нынешнее время, когда команду штормит.
MegaSmalex
КХЛ решила всех наркош и насильников собрать? В правильном направлении движемся!
14.11.2025
MegaSmalex
За норм сумму, он купил себе порошок:rofl:
14.11.2025
Alexandr Lebedev
Даже не вступая в перепалку... У нас один Мороз, у коней двое. Но пеняете вы нам... значит, дело не в наркоте, это что-то из вашего детства. Вас в детском садике дети-спартачи совочками не били?
14.11.2025
Pol Pol
Я, в отличии ото многих здесь, знавал один Спартак ..... вот это был ... Спартак так Спартак ! Хоккейный, разумеется. Шалимов, Шадрин, Якушев, Зимин, .... Себастьян Свиньин и тренер Карпов ! Вот это ... был Спартак ! Я лично это всё обозревал, как Отец Онуфрий ... Ольгу ! И больше такого Спартака, вам уже никогда и .... не создать и не увидеть ! Уж поверьте ! А то, что там какой то Морозов, может или нет ... да мне смешно, до коликов, когда приходится такое зачитывать ... ну прям как Сидорину, когда он, с болью в сердце .... зачитывал.
14.11.2025
Строитель 1947
В обороне ещё более-менее... А вот вратарская бригада, на мой взгляд, самая слабая в лиге. Я это ещё перед сезоном говорил. Набрали грядку нападающих, в защиту Кина, Яроша... А с вратарями как-будто всё в порядке было?
14.11.2025
КИРИЛСОН
Бразильская система, конечно, хорошо, но без усиления обороны о высоких задачах можно забыть...
14.11.2025
echo2011
С такой игрой в обороне никакие Морозов и даже Овечкин с Малкиным не помогут.
14.11.2025
Каспийский берег
Все стадионы страны штрафуют за одну рправду...ЗПРФ. И сколько вы желчи не лейте......вам никогда не встать в один ряд со Спартаком. И не только....с ЦСКА ....Динамо...и даже Локо. Вы отстой...нарыв на теле страны и футбола. И жить вам с этим вечно. А что касается бромонтана и т.д. то тебе на это уже ответили
14.11.2025
анатолий еремин
Не хотелось плохо о покойниках ,но Риксен Малафеев Широков Кокорин,Славу позора у Питера никто не отнимет. Пропозор Спартака кричат только болельщики Питера,про позор Питера вся спортивная страна. .Так что сидите на жопе ровно,она у вас за 20лет замазана до самого горла. Мы хотя бы осудили Червиченко и компанию,вы же своим нынешним руководителям задницу лижете. Только вот не за что.про позор люди на всех стадионах страны зря кричать не будут. Когда Спартак многолетбыл чемпионом ,такогона стадионах не кричали.
14.11.2025
Sehrgut
Ждём.
14.11.2025
Sehrgut
Потамушта Морозов не рецедевист!!!
14.11.2025
голос из Санкт-Петербурга
Это - Спартак! Во всей своей красе! Бромонтан, кокаин... Аморальный безнравственный клуб! История с Морозовым явный показатель позорного медийного и Админресурса!!! Спартак - Позор российского хоккея! , футбола! , спорта!
14.11.2025
vladmad_75
Вообще бред конечно. Когда другие игроки получают приличные сроки дисквы, почему-то спартаковец получает издевательски смешной срок.
14.11.2025