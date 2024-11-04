Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

«Хочу играть в хоккей, чтобы не вставляли палки в колеса». Юный талант Рябкин — о конфликте с «Динамо»

17-летний форвард «Динамо» Рябкин ответил на вопрос о конфликте с клубом
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Форвард «Динамо» Иван Рябкин
Форвард «Динамо» Иван Рябкин.
Фото МХК «Динамо»
Telegram Дзен
17-летний форвард бело-голубых Иван Рябкин не подтвердил отъезд из системы клуба в Северную Америку.

— Рассматриваешь ли ты вариант отъезда?

— Я еще даже не думал об этом. Идет подготовка к турниру в Питере (турнир молодежных сборных «Кубок Будущего». — Прим. «СЭ»), я к нему готовлюсь.

— Ты начинал сезон в КХЛ, затем тебя вернули в молодежку, после — перевели в ВХЛ. Кажется, что сейчас в твоей карьере нет стабильности.

— В моем понимании ее нет пока что.

— Почему в молодежке ты не получал игрового времени и вообще говорят, что ругался с тренерами?

— Этот вопрос лучше им задать, у них узнаете. В прошлом сезоне у меня игровое время было в среднем 18 минут, а сейчас 10. Это странно.

— И мне странно. Почему это происходит?

— Причины никакой нет.

Иван Рябкин. Следующий талант после Мичкова начинал в КХЛ, но пропал даже из состава молодежки. Что случилось?

— Я видел у тебя удаления вместо голов. Мне понятно, как тренер объясняет снижение твоего игрового времени.

— Сейчас была игра (контрольный матч молодежной и юниорской сборных России. — Прим. «СЭ»), играть дают — микроматч 2:0.

— Буллит не забил.

— Ну главное не расстраиваться, я все на игру откладываю, на турнир.

— Ты понимаешь, что отъезд в Америку может пойти тебе в минус? Там ты будешь играть, но здесь ты можешь получить практику на взрослом уровне.

— Мне главное просто играть.

— ВХЛ?

— Не спорю, в вышке все замечательно.

— Ну и смысл уезжать?

— Кто вам вообще сказал, что я куда-то уезжаю?

— Слухи.

— А, слухи...

— Логично предположить, что ты должен был играть в КХЛ, но ты туда не попадаешь и можешь уехать в Америку, потому что ты там будешь играть реально много и часто. И все думают, что ты там будешь ближе к драфту.

— Я хочу просто играть, это моя задача — играть в хоккей. Чтобы не вставляли мне палки в колеса.

Форвард «Динамо» Иван Рябкин
Фото МХК «Динамо», photo.khl.ru

— Какие у тебя отношения с командой КХЛ?

— Ничего не говорят.

— Тебе нравится играть в ВХЛ?

— Да.

— Ты говорил, что вышки у тебя не будет в этом году — только КХЛ и МХЛ.

— Я тоже так думал.

— Не уезжай.

— Почему?

— Потому что у тебя есть взрослый хоккей, который принесет тебе пользу, а туда ты едешь даже не в CHL, а в американскую юниорскую лигу. Правда, ты и в CHL можешь уехать?

— Я еще не думал куда-то уезжать.

— Просто странно будет, если ты после сборной уедешь, как все говорят.

— Мне кажется, меня тогда бы в сборную не вызвали, если бы я уезжал?

— Никакой связи в этом нет.

— Зачем им игрок, который уедет?

— Это же не чемпионата мира.

— Меня капитаном назначили.

Игроки СКА Александр Никишин (№ 21), Иван Демидов (№ 91) и&nbsp;нападающий &laquo;Металлурга&raquo; Данила Юров. Нас ждет самый массовый отъезд звезд из КХЛ. Лига может стать намного слабее

— Возможно, ты психологически не готов к КХЛ, твое желание играть на взрослом уровне понятно, но в чем-то ты там уступаешь.

— Но в предсезонке тоже выступал.

— Ходят разговоры, что тебя могут обменять из «Динамо».

— Слышал, но думаю, что этот вопрос закрыт.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя