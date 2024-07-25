Хоккеисту Телегину запретили выезд из России. Он должен 64 миллиона рублей после развода с Пелагеей

Спортсмена разыскивают приставы.

Telegram-канал SHOT сообщил о новых неприятностях, появившихся в жизни экс-хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина. Олимпийскому чемпиону 2018 года закрыли выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей.

По информации источника, долг накопился из-за ипотеки, которую хоккеист перестал выплачивать после развода с певицей Пелагеей в 2020 году. Пара приобрела особняк в центре элитного подмосковного поселка Барвиха площадью 740 квадратных метров. Также в совместной жизни супруги купили квартиру в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и автомобиль «Бентли».

По данным SHOT, против Телегина, который уже долгое время не выплачивает ипотеку за дом, открыто исполнительное производство. Помимо закрытия выезда из России, хоккеист столкнулся с арестом автомобиля BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за семь миллионов рублей.

В начале июня стало известно о неприятной ситуации, в которую попала общая дочь Пелагеи и Телегина Таисия. Певица рассказала, что девочке не удалось вылететь из страны, так как это запретил Иван и никого не уведомил о решении. О невозможности путешествия узнали уже в аэропорту.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан… Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море… Солнце и счастье. Беззаботное счастье детства.

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось — поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом.Тася спрашивает: «Зачем? Зачем он это сделал?» Ну как же — чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в 7 утра была снята с рейса», — написала Пелагея у себя в Telegram-канале.

Развод Пелагеи и Телегина сопровождался большим количеством скандалов и судов. Хоккеист выплачивает алиментами 25 процентов зарплаты, а все совместно нажитое имущество, кроме квартиры, было продано.