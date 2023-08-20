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Сегодня, 18:00

Конфликт с ИИХФ продлит изоляцию России. Что будет, когда Федотов сыграет в КХЛ&#8203;

Тренер ЦСКА Федоров заявил, что вратарь Федотов будет выступать в КХЛ с 1 сентября
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото ХК ЦСКА
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Корреспондент «СЭ» считает, что позиция руководства ЦСКА по вратарю, которого до конца декабря дисквалифицировала ИИХФ, подставит под удар другие клубы нашей лиги.

Мнение

Цитата, написанная для Федорова

Опубликованная в воскресенье цитата главного Сергея Федорова, подтвердившая намерение ЦСКА использовать Ивана Федотова 1 сентября в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ-2023/24, не стала сенсационной. Главный тренер армейцев или, точнее, клубное руководство, написавшее для него довольно казенный текст, при вполне понятной мотивировочной части от ИИХФ искренне не понимает, почему международные чиновники наложили дисквалификацию на голкипера и встали на сторону «Филадельфии». Правда, теперь ЦСКА совершенно ни к месту делает героя из вратаря, который год назад подписал контракт с «Флаерз» с одной лишь целью — поскорее уехать в НХЛ. И уже совсем не к месту — приплетать к этому ВС РФ.

 
Иван Федотов. Федотов провел первый матч после армии. Можно ли ему играть и в какой он форме?

«Многие говорят, что в прессе нет ни слова от Ивана. Это относится к тому, что он настоящий профессионал. О его стержне и характере говорит тот факт, что он принял правильное решение — отслужив в армии, в Вооруженных силах Российской Федерации, по закону. Сейчас Иван в прекрасном расположении духа и готов дальше выполнять свой хоккейный долг.

Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый туман присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счет.

Фразы в духе, что Ивану не хватает закалки и стержня, — это провокация, которая не соответствует действительности. У Ивана полный порядок с закалкой и характером. Он это подтвердил, отдав долг Родине. Теперь он готовится к сезону, пройдя определенную школу жизни. Сравнивать Федотова с реалиями жизни времен СССР — это неправильно, некорректно. Люди застряли в своем развитии, когда говорят такие слова в центральную прессу. Это делается против России, против наших войск, которые выполняют задачи нашей Родины. Иван понимает свои задачи и жизнь — в этом нет сомнения. Решения, которые он принимал на благо Родины после службы в армии, понятны. Он хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность. Вот с кого нужно брать пример всем нам!

 
Иван Федотов. Федотов — на полтора года без хоккея. Когда закончатся его испытания?

Информация, которая неоднократно появлялась в ряде крупных СМИ на тему Ивана, является дезинформацией, поклепом и недобросовестной точкой зрения. Уважаемые журналисты, пожалуйста, следите за качеством материала, который вы перепечатываете на свои ресурсы из некомпетентных изданий. Я защищаю Ивана не как тренер ЦСКА, а как человек, зная все аспекты. Мы в этой ситуации находимся полностью в юридическом и правовом поле», — такие слова Федорова приводит Чемпионат.соm.

Хоккеист Иван Федотов
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Альтернативная лига

С тем, что Федотов сыграет через пару неделю в стартовом матче с «Ак Барсом», кажется, все уже смирились. Президент КХЛ Алексей Морозов не стал возражать против регистрации контракта голкипера с ЦСКА, а сейчас не собирается никак воспрепятствовать красно-синим в нарушении наложенной дисквалификации. Как известно, молчание — знак согласия. Вот только если еще недавно ИИХФ ударила санкциями по одному конкретному клубу, то совсем скоро вполне может усложнить жизнь не просто всей лиге, а всему российскому хоккею.

Пару дней назад президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ушел от ответа на вопрос, что будет, если Иван выйдет на лед 1 сентября, оставив его без комментариев. Однако в кулуарах не первый день циркулируют разговоры, что ИИХФ может расширить запрет на международные трансферы в масштабах всей КХЛ. И вряд ли кто-то скажет спасибо ЦСКА, если и без того небольшой поток приличных иностранцев вовсе окажется перекрыт.

 
Иван Федотов. Отслуживший Федотов будет играть в ЦСКА? НХЛ еще побьется за русского вратаря

Но еще более разрушительной для нашего хоккея выглядит информация, которая появилась в нескольких крупных Telegram-каналах. Если верить им, то президент ПХК Игорь Есмантович за закрытыми дверями не только предлагает чиновникам из Минспорта отпочковать ФХР от ИИХФ, но и создать вместо КХЛ альтернативную лигу.

Мечты о полноценном аналоге НХЛ, который окупался бы, не зависел ни от кого и в идеале навязывал Международной федерации свою волю, в России существуют давно. И в желании иметь сильную лигу нет ничего плохого - это более чем логично. Вопрос в том, есть ли у гипотетического проекта Есмантовича организационные, а, главное, финансовые возможности, чтобы встать на одну ступень с североамериканцами и заставить ИИХФ заглядывать себе в рот? Кажется, ответ напрашивается сам собой.

Непонятно другое: зачем российскому хоккею сжигать мосты с ИИХФ, чтобы растягивать и без того небыстрый процесс возвращения на международную арену? Особенно оглядываясь на то, как в Северной Америке отделенные от НХЛ и курирующие в основном детское и молодежное направление Hockey Canada и USA Hockey живут с офисом Тардифа в Цюрихе в относительной гармонии. Что даст этот бессмысленный конфликт, кроме увеличения времени изоляции? Почему из-за чьих-то интересов должны страдать очередные поколения хоккеистов, мечтающие об игре на ЮЧМ, МЧМ и Олимпиаде, какой бы кастрированной она ни была в нынешнем виде?

 
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Впрочем, демарш и хоккейная революция по-красно-синему невозможны без изменения нормативно-правовой базы. Согласно федеральному закону «О физической культуре и спорте» министерство спорта делегирует проведение чемпионатов страны по всем видам спорта общенациональным федерациям, коей является и ФХР, передавшая права на проведение чемпионата России по хоккею КХЛ. А потому для того, чтобы порвать неугодную некоторым функционерам цепь, для начала нужно будет изменить закон и выйти из-под власти профильной федерации, которая никогда добровольно не отпустит своего «пленника».

Хоккеист Иван Федотов
Фото ХК ЦСКА

А ведь подобные разговоры звучали в 2017-м перед Олимпиадой в Корее, когда на фоне возможного недопуска сборной России на Игры в Пхенчане в Госдуму внесли проект о поправках в закон, который подразумевал создание «независимых профессиональных спортивных лиг». Причем одним из инициаторов его создания был нынешний губернатор Хабаровского края и патрон «Амура» Михаил Дегтярев. Он подразумевал, что спортивные лиги должны существовать в форме независимых коммерческих организаций, которые отделены прежде всего от международных организаций.

Нетрудно догадаться, что целью изменений была попытка пресечь отъезд на Олимпиаду из КХЛ иностранных сборников по принципу «если не едем мы — значит, не едет никто». Однако меньше, чем через неделю было принято компромиссное решение, и команда Олега Знарка отправилась за золотыми медалями под аббревиатурой ОАР, а законопроект забыли. Но сейчас у него есть шанс на вполне вторую жизнь. Вопрос в том, станет ли российскому хоккею от этого лучше.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
ФХР
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