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Сегодня, 21:45

«Авангард» наконец нашел нового тренера в Канаде. Альтернатив Ги Буше уже не оставалось

Канадский тренер Ги Буше возглавил «Авангард»
Михаил Зислис
Обозреватель
Канадский тренер Ги Буше
Ги Буше стал новым главным тренером «Авангарда».
Фото Getty Images
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Неоднозначный выбор «ястребов».

«Авангард» решил вопрос с новым главным тренером, снова сделав выбор в пользу иностранца. Именно такие критерии при поиске преемника Сергея Звягина задал председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников. После отказа нескольких кандидатов менеджерам омского клуба удалось дожать Ги Буше. Других альтернатив сейчас у «ястребов» уже не оставалось.

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Примерно полторы недели назад у меня были сведения, что канадец не готов ехать в «Авангард» прямо сейчас. Летом — другое дело. Ему еще нужно полностью восстановиться после операции на колене. Проводить полноценные тренировки на льду он сможет не ранее января. Однако в омском клубе денег не жалеют и сумеют уговорить даже мертвого. Буше еще два года должен был получать зарплату по контракту с «Торонто», где он в минувшем сезоне работал ассистентом в штабе Шелдона Кифа. Видимо, предложение «Авангарда» было щедрым, и специалист передумал, отказавшись от денег, которые ему полагались от канадского клуба.

Буше — известный тренер с приличной квалификацией. За исключением золота юниорского чемпионата мира с Канадой и Кубка Шпенглера, он ничего не выигрывал, но в НХЛ какое-то время был заметной и обсуждаемой фигурой. Лучше ему в карьере удавались дебютные сезоны. На дистанции у него дела шли хуже и он терял контроль над командой. Так было и в «Тампе», и в Швейцарии, и в «Оттаве».

Канадский тренер Ги Буше
Фото Global Look Press

Любопытно, что его кандидатуру «Авангард» рассматривал еще после ухода Боба Хартли. Но этот вариант был зарублен чуть ли не в самом начале из-за большого количества негативных отзывов из Северной Америки. Образ брутального мужика с шрамом на лице, полученным при невыясненных обстоятельствах, не совсем соответствует действительности. Рано или поздно его методы переставали работать, и хоккеисты переставали воспринимать Буше. Отсутствие предложений возглавить клуб в НХЛ в последние годы позволяет считать такую версию справедливой.

С учетом этих обстоятельств логичнее было позвать Буше с начала нового сезона, чтобы дать ему подобрать штаб, узнать КХЛ и как следует подготовиться к новому для себя этапу в карьере. В Омске решили сделать мощный ход без промедления. Теперь в «Авангарде» оперативно решат и другие вопросы, которые позволят Буше лучше проявить себя. Ему необходим представитель менеджмента, который будет в ежедневном режиме знакомить с нюансами КХЛ, не отходя ни на шаг. Про тренера-переводчика и так все ясно. Этот человек станет ключевой фигурой при коммуникации Буше с командой.

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Канадец — приверженец строгого, системного подхода с упором на оборону. Он мало поменялся и по-прежнему обожает надежную оборонительную схему «1-3-1» при действиях без шайбы. Буше точно потребуется время, чтобы донести свои требования до игроков. Лидеров он, наверное, душить не будет, с возрастом стал чуть спокойнее, хотя в НХЛ его игроки не слишком жаловали. Сам по себе специалист вряд ли будет спасителем. Ему еще должно помочь руководство клуба, создав все необходимые условия. Именно от этого взаимодействия и будет зависеть судьба «Авангарда» в ближайшие полтора года.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше

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