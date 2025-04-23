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Допинг

Сегодня, 18:20

Еще один топ-хоккеист КХЛ попался на допинге. Но теперь это не мельдоний

Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Артемий Кутейников
Корреспондент
Анатолий Голышев.
Фото Global Look Press
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Анатолия Голышева уже отстранили.

«Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина в семи матчах драматично уступил «Ак Барсу» и покинул турнир. Однако черная полоса екатеринбургской команды не закончилась — ее капитан Анатолий Голышев сдал положительный допинг-тест и теперь рискует получить длительную дисквалификацию.

На чем попался Голышев

По данным «Советского спорта», 30-летний нападающий сдал положительный тест после одного из матчей регулярного чемпионата. В пробе Голышева обнаружили псевдоэфедрин — вещество, которое используется в том числе и в лекарствах против простуды и гриппа. ВАДА относит его к классу S6 «Стимуляторы». Запрещенной считается концентрация этой субстанции в моче в размере 150 мкг/мл.

Хоккеист уже отстранен, если его вина подтвердится, то Анатолия могут дисквалифицировать на четыре года. По информации Telegram-канала «Мутко против», Голышев сдал положительный тест 22 марта — после игры с «Металлургом» (3:2). При этом в «Автомобилисте» считают, что проба могла быть повреждена. В своем заявлении клуб тоже пока не делает никаких выводов.

«ХК «Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в соцсетях екатеринбуржцев.

Фото Global Look Press

Голышев шокирован положительной пробой

Сам хоккеист пока явно находится в растерянности — реагируя на новость о положительной допинг-пробе, не сказал ничего конкретного. «Я не буду комментировать, для меня самого это большая неожиданность. Я всегда был за честный спорт. Больше ничего не могу сказать. Будем разбираться», — приводит слова Голышева Mash.

Представитель капитана «Автомобилиста» агент Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» тоже отметил, что разбираться в ситуации они будут позже. На данный момент сторона хоккеиста имеет слишком мало данных. «Мы вообще не в курсе. Ничего не знаем. Ждем документов от РУСАДА. Пока не понимаем, что там происходит. Выясним, что, как — будем разбираться», — сказал Бабаев «СЭ».

Владислав Каменев.В допинг-пробе форварда ЦСКА обнаружен мельдоний. Владислава Каменева могут отстранить на долгий срок

Сезон для «Автомобилиста» завершился уже после первого раунда Кубка Гагарина. В плей-офф Голышев выходил на лед в каждом из семи матчей против «Ак Барса» и записал на свой счет 1+1. В регулярном чемпионате капитан екатеринбуржцев отметился 35 (12+23) результативными действиями.

Ранее положительные допинг-тесты сдали игроки ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов — в их случаев найденным запрещенным веществом был мельдоний.

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Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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