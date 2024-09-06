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Сегодня, 15:00

Экс-звезда НХЛ едет в Россию? Американский защитник смотрит в сторону КХЛ

Американский защитник Шаттенкирк может продолжить карьеру в КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист Кевин Шаттенкирк
Кевин Шаттенкирк может продолжить карьеру в КХЛ.
Фото Global Look Press
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Кевин Шаттенкирк — до сих пор без клуба.

Часто ли в КХЛ приезжают защитники, сыгравшие больше 1000 матчей и набравшие больше 500 очков в НХЛ? Пусть даже и на сходе. В ближайшее время мы можем увидеть такого мастера в нашей лиге: как стало известно «СЭ», 35-летний Кевин Шаттенкирк рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ.

Пик Шаттенкирка, пожалуй, пришелся на игру за «Сент-Луис» (с 2011 по 2017 год). Там он стабильно получал больше 20 минут игрового времени в среднем за матч, набирал по 0,6 очка за игру и был одним из главных лидеров. При этом Кубок Стэнли он поднял в составе «Тампы» в 2020-м, проведя за «Лайтнинг» лишь один сезон.

После чемпионского сезона Шаттенкирк перешел в «Анахайм», который уже давно толком не борется за попадание в плей-офф. Перед прошлым сезоном Кевину надоела игра без турнирных амбиций, и он перешел в «Бостон» на мизерные для защитника такого уровня 1,05 миллиона долларов в год. Опытный игрок в третью пару — Шаттенкирка брали под такую роль, и он с ней справился. Правда, в плей-офф сыграл всего шесть матчей из 13.

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Очевидно, что после подписания многолетнего контракта с россиянином Никитой Задоровым и при наличии нескольких молодых перспективных защитников в «Бостоне» продление соглашения с Шаттенкирком не рассматривали. Игрок вышел на рынок свободных агентов, но 35-летние хоккеисты подписываются там чуть ли не в последнюю очередь. Да и чаще всего — на просмотровые контракты. Готов ли к такому именитый американец?

Очевидно, что в КХЛ к Шаттенкирку интерес будет, но при этом и зарплату игрок попросит соответствующую. СКА, например, до сих пор ведет переговоры с Тони Деанджело, и тот пока не дал окончательного ответа. Надолго ли хватит терпения у армейцев? При этом понятно, что и Шаттенкирк, и Деанджело сейчас в лучшем случае могут рассчитывать на место шестого-седьмого защитника в клубе НХЛ. Так не лучше ли получить много игрового времени и хороший контракт в России?

Хоккеист Кевин Шаттенкирк
Фото Global Look Press

Где может оказаться звездный ветеран? Уверен, что от защитника такого уровня не откажется ни один клуб, но у многих для него просто нет места. Например, в московском «Динамо» есть Ожиганов, Менелл и Пыленков, в «Ак Барсе» с ролью защитника под большинство хорошо справляются Миллер и Юдин, в «Авангарде» есть Шарипзянов и Диц, в «Металлурге» — Пресс и Яковлев.

Пожалуй, оптимальный вариант — «Салават Юлаев», в уфимском клубе не скрывают, что до сих пор ведут поиск иностранного атакующего защитника. Место под потолком зарплат у «Салавата» есть, а хорошие рекомендации о главном тренере уфимцев Викторе Козлове и организации обязательно дадут Джош Ливо и Александр Хмелевский. Вот только переговоры с иностранцами в последние годы никогда не бывают простыми, и все может сорваться в последний момент.

Кевин Шаттенкирк
Хоккей
КХЛ
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