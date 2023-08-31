Одни и те же фавориты, катастрофические проблемы с Федотовым. С чем КХЛ вступает в новый сезон

В пятницу в 19.00 матчем ЦСКА — «Ак Барс» стартует 16-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Проблемы из-за армейцев

За несколько дней до старта нового чемпионата КХЛ о чисто спортивных интригах хочется думать меньше всего. События в информационном поле, несмотря на яркие презентации ряда команд и любопытные моменты с предсезонных турниров, заставляют куда больше волноваться, чем радоваться предстоящему сезону.

До сих пор ни у кого нет ясного понимания, чем завершится дело Ивана Федотова, несмотря заявление президента лиги Алексея Морозова о том, что лига не разрешит ему играть. Ясно, что ЦСКА готов идти до конца и открыто плюет на устоявшиеся нормы. Даже если в армейском клубе их считают устаревшими, бесполезными и вредными, то начинать надо не с конфликтов. Грамотный алгоритм выглядел бы так: четко сформулировать, зачем менять правила, расписать подробно стратегию и просчитать последствия. Просто послать ИИХФ лесом — не проблема, но надо понимать, как действовать дальше.

Сейчас представители СМИ, задавая конкретные вопросы президенту армейского клуба Игорю Есмантовичу, не получают четких ответов и вынуждены сами додумывать, что может произойти. Ладно бы только СМИ. Даже менеджеры других клубов вынуждены судорожно просчитывать различные варианты на случай худшего варианта развития событий. Такой подход сложно считать правильным. Любой успешный спортивный проект должен строиться на предсказуемых принципах, а не вольной интерпретации вероятных событий. Эскалация противостояния может ввергнуть КХЛ в контрактные разборки с НХЛ, в также подставить нашу лигу под санкции ИИХФ.

Резонансная история одного вратаря, который сам набрал в рот воды и самоустранился от решения проблемы, не должна становиться триггером для революции с непредсказуемыми результатами. Защищать свои интересы любой ценой — похвально, если только от этого не пострадают другие участники хоккейного сообщества. За долгие годы существования лиги ее различным руководителям так и не удалось решить очень важную задачу, добившись приоритета общих целей над частными.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Снежный ком

Не сложно представить ситуацию, которая выглядит вполне реальной. В случае обострения ситуации ИИХФ не только запретит международные трансферы в КХЛ, но также закроет возможность сборной России играть с белорусами и казахами. Логично, что дальнейшее пребывание в лиге минского «Динамо» и «Барыса» будет поставлено под сомнение. Запрет игрокам, выступающим в КХЛ, принимать участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ, читается легко. Возможно, наши соседи тоже хотели плевать на позицию Международной федерации. Хотя, вспоминая, сколько приятных эмоций доставило своим болельщикам выступление сборной Казахстана на последнем чемпионате мира, в этом есть большие сомнения.

Вынужденный уход Минска и Астаны из КХЛ может ухудшить отношения России с двумя соседями. В текущей политической ситуации, когда на страну наложены беспрецедентные санкции со стороны Запада, именно выдержанная позиция руководства Беларуси и Казахстана позволяет решать многие деловые вопросы. Это только один из вероятных сценариев на случай продолжения конфронтации. Стоит ли один Федотов таких потерь? Ответ очевидный. Но у меня нет впечатления, что большие хоккейные боссы принимают во внимание все возможные риски, в том числе нехоккейные.

Нынешнее лето ярко показало беспомощность КХЛ по ряду важных вопросов. Лиге, поставившей симпатичную задачу по выравниванию сил и росту конкуренции, попросту не хватает действенных рычагов для ее реализации. Морозов и его окружение по понятным причинам далеко не всегда сохраняют самостоятельность в принятии ключевых решений. Сложно представить, что даже самые хитрые и политически умные менеджеры лиги могут постоянно навязывать прогрессивную повестку клубам, за которыми стоят мощные корпорации и люди с миллиардными состояниями.

Самая богатая организация, если брать во внимание расходы, — это СКА. Петербуржцы в межсезонье пустились во все тяжкие, набирая пачками игроков, переписывая контракты в сторону уменьшения и отправляя ненужных хоккеистов с плохими контрактами в Сочи и Тольятти. Формально регламент армейский клуб не нарушает. Но со стороны такое поведение кажется почти издевательством перед остальными участниками чемпионата. Сложно поверить, что в Казань, Ярославль, Омск и Екатеринбург классные игроки готовы ехать за большие деньги, а в Санкт-Петербурге готовы выступать чуть ли не за идею. Однако лига смотрит на армейские художества сквозь пальцы, а вопросы о «Сочи» применительно к странным сделкам со СКА устали задавать Морозову. А какой смысл, если ничего не меняется?

Фото ХК СКА

Список претендентов на Кубок не растет, а сужается

Прошлогодний регулярный чемпионат и яркий плей-офф дали уверенность, что лига, пусть и со скрипом, движется в правильном направлении. Прямо сейчас картина складывается совсем другая. Снова основная интрига вертится вокруг двух армейских клубов и «Ак Барса». Ей не добавляет плюсов отсутствие новых имен в списке реальных претендентов на Кубок Гагарина. Все, кто мог бы бросить вызов традиционным фаворитам, пока явно недотягивают — либо в селекции, либо в способности построить сильную команду при наличии хороших кадров.

Почти не укрепился, если принимать во внимание прошлогодние слабые места, «Локомотив». Ставка на своих не может быть плохой идеей. Но для выхода команды на следующий уровень недостаточно только умений Игоря Никитина и его помощников. В линии атаки ярославцам не хватает как минимум одного форварда высокого класса. Задачу по его приобретению менеджмент клуба за много месяцев так и не решил.

Перестройка «Металлурга» стратегически симпатична. В предсезонных матчах уральцы действовали азартно, весело и по возможности с акцентом на атаку. Но вряд ли команда Андрея Разина способна обыграть в плей-офф «Ак Барс» или ЦСКА. К тому же вызывает опасения вратарская позиция, где ставка сделана на неоднозначного Загидулина и доигрывающего на высоком уровне Судницина.

«Авангард», потерявший несколько звезд, сам себя вычеркнул из списка фаворитов из-за ошибочной политики прежнего руководства. Очевидно, что Омску даже с новым менеджментом понадобится много времени, чтобы вернуться хотя бы на свой прошлогодний уровень. Единственный повод для оптимизма — сохранение связки Ткачева и Буше. Но пройти длинный турнирный путь лишь на их плечах будет почти невозможно. При всем уважении к новичкам, включая, Николишина и Спунера, они пока в своей карьере не доказали, что способны решать чемпионские задачи.

Разочаровывает московское «Динамо». Распиаренная селекция московского клуба пока увеличила лишь зарплатный бюджет. Если матчи предсезонки хоть немного значат, то в них было слишком много сомнительных моментов для клуба, который рассчитывает как минимум на полуфинал. Незаметно, что Алексей Кудашов после прошлого сезона что-то успел всерьез изменить к лучшему. Особенно на контрасте с интересными экспериментами «Спартака» и «Магнитки», вдумчивой работой над ошибками в «Тракторе» и «Барысе».

Смущает состояние звездного новичка Гусева. Кубок мэра был последней репетицией перед сезоном, но и там он чаще всего смотрелся инородным телом. Тренерский стиль, основанный на «физике» и объеме катания, не помогает раскрыть все сильные качества негабаритного технаря. Неслучайно Гусев набрал очки всего в трех матчах предсезонки, причем один из них пришелся на почти второй состав «Амура», а другой — на встречу с «Металлургом», которую бело-голубые проиграли 2:7. Для игрока ситуация на данный момент не хорошая, а лига может много потерять, если одна из ее главных звезд не наберет своей лучшей формы.