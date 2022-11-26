Стать главной сенсацией — не так дорого. Как в «Торпедо» создали самую яркую команду КХЛ

Все зарплаты нижегородцев.

«Торпедо» — один из самых бедных клубов КХЛ. Не первый год нижегородцы с трудом укладываются в пол зарплат — сумму, ниже которой клуб КХЛ тратить на выплаты игрокам не имеет права. Но это не мешает «Торпедо» собирать боеспособную команду. Еще свежа в памяти команда, в которой под руководством Дэвида Немировски феерили Жафяров, Миле и Чехович, но в этом сезоне нижегородцы действительно удивляют.

По нашей информации, общая зарплатная ведомость «Торпедо» составляет 269 миллионов рублей. Учитывая часть вошедших под потолок контрактов вратаря Андрея Тихомирова и защитника Зията Пайгина, до пола зарплат нижегородцам не хватает чуть более 30 миллионов. До штрафа от КХЛ дело вряд ли дойдет. По информации «СЭ», «Торпедо» будет продлевать контракты со своими главными игроками на улучшенных условиях.

Зарплаты игроков «Торпедо» в сезоне-2022/23.

Самый дорогой игрок «Торпедо» — американский нападающий Кенни Агостино. Зарплата в 40 миллионов рублей не должна удивлять. Пусть в этом сезоне Агостино не впечатлял, а потом надолго выбыл из строя из-за травмы, но в прошлом Кенни был одним из лидеров. И при всей непростой ситуации доехал-таки до команды, несмотря на прессинг в родной стране. Хоккеист с таким уровнем мастерства точно пригодится «Торпедо» в этом сезоне.

Чуть меньше получает еще один легионер нижегородцев — словацкий вратарь Адам Хуска. Поначалу он проигрывал борьбу белорусу Ивану Кульбакову, блестяще начавшему сезон, но в последних матчах Хуска заметно улучшил свою статистику. А с Кульбаковым в «Торпедо», кстати, переподписали контракт. Вратарь, изначально приехавший в Нижний Новгород на пробный контракт, классно проявил себя на предсезонке. А после шикарного старта сезона Кульбакову дали новый двухлетний контракт: в этом сезоне Иван заработает 15 миллионов рублей, в следующем — чуть больше. При этом в соглашении прописаны неплохие бонусы.

Главной сделкой «Торпедо» за последние годы можно считать продажу прав на Ивана Чеховича в «Локомотив». Взамен нижегородцы получили перспективного форварда Александра Дарьина (начал сезон в ВХЛ, но уже пробился в состав «Торпедо»), а также права на Максима Летунова, Дениса Яна и Владислава Фирстова, которые в итоги приехали в команду из Северной Америки. Особенно удачно вписался в команду Ян — сейчас он третий бомбардир «Торпедо». Помимо четырех хоккеистов, нижегородский клуб получил от «Локомотива» 50 миллионов рублей, которые начал грамотно тратить.

Однозначный успех менеджмента «Торпедо» — переход в межсезонье из «Ак Барса» Николая Коваленко. Нижегородцы заплатили за игрока около 25 миллионов рублей, но затраты были явно не лишними: Коваленко уже побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате! Важно, что контракт Николая с нижегородцами действует и на следующий сезон.

Кого точно надо продлевать «Торпедо», так это Алексея Кручинина. После не самых удачных сезонов в «Тракторе» (имеется в виду сезон-2019/20), «Салавате Юлаеве» и «Куньлуне» опытный нападающий доигрался до ВХЛ, где выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В «Сибири» в прошлом сезоне Кручинин тоже не блистал, а в «Торпедо» приехал летом на просмотр. Да так удачно, что стал первым центрфорвардом команды, хотя почти всю карьеру провел на фланге атаки. Сейчас Кручинин — лучший бомбардир «Торпедо» с 29 (7+22) очками.

Мощнейшего прогресса достиг с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера Сергей Гончарук, забивший уже 15 голов. Сын наставника торпедовцев Игорь Ларионов-младший, получающий минимальную для КХЛ зарплату, уже набрал 21 очко. Сейчас он — самый эффективный игрок лиги, один результативный балл обходится клубу примерно в 143 тысячи рублей.

Сразу 10 игроков, не попадающих под потолок зарплат, — действительно основные игроки «Торпедо», самой молодой команды лиги. Безусловно, роль Ларионова и его тренерского штаба очень велика. Но стоит отметить и грамотную работу генерального менеджера Максима Гафурова и его скаутского отдела. Защитники Конюшков, Иванов, Стеклов, Буренов, нападающий Атанасов были приглашены в «Торпедо» уже в этом сезоне. Найти их и приобрести мог любой клуб, но сейчас они в Нижнем Новгороде.

Сейчас связка тренера и менеджера работает идеально. «Торпедо» закрепилось в первой четверке и показывает яркий атакующий хоккей, за которым приятно наблюдать. Но просто представьте, как мощно выглядела бы игра команды, если б было чуть больше финансовых возможностей. Мастерства молодым и горячим парням Ларионова не всегда хватает.