Сегодня стартует новый сезон КХЛ. Столько интриг перед началом не было 10 лет

Сегодня, 00:10
Впервые за много лет список фаворитов стартующего сегодня сезона КХЛ не обрывается на третьей команде. Это уже сам по себе радостный повод, убеждающий в том, что лига движется в верном направлении. Непредсказуемость и рост конкуренции — весомые основания для процветания и развития. Когда же эти факторы подкрепляются появлением ярких игроков, то даже в условиях частичной мировой изоляции КХЛ становится не просто самодостаточной организацией, но и в некоторой степени примером для подражания.
Поводов для оптимизма как никогда много. Отрыв от ИИХФ и ФХР, ожидавшийся с некоторым опасением, прошел совсем безболезненно. Возвращение Евгения Кузнецова из НХЛ, новые контракты ярких нападающих Владимира Ткачева и Никиты Гусева, приглашение качественных иностранцев вследствие ослабления лимита на легионеров — кажется, что в последний раз в такой форме лига была лет десять назад. Но и тогда в КХЛ при большом количестве качественных игроков не хватало сбалансированного календаря, в котором все подчинено интересам лиги, клубов и обычных болельщиков. Теперь в данном плане ситуация изменилась кардинальным образом. Оценить это преимущество еще предстоит.
Перед прошлым сезоном ожидания были более скромные, учитывая мощный статус ЦСКА, «Ак Барса» и в меньшей степени СКА. Сейчас можно без тени сомнения признать, что КХЛ перестала быть лигой, в которой все определяют игроки и их представители. Об этом свидетельствуют несколько десятков хоккеистов хорошего уровня, до сих пор не нашедшие работы. Ситуация уникальная. Но вовсе не грустная, если оценивать ее стратегически. Тренды в лиге теперь задают руководители, менеджеры и тренеры. Люди, которых ситуация заставляет смотреть на шаг вперед, а не сводить все исключительно к деньгам. Например, «Металлург», «Северсталь» и «Спартак» — авторские команды, обладающие известной долей привлекательности за счет фигур своих главных тренеров.
Неоднократно замечал за собой нежелание писать тексты перед стартом сезона, поскольку был не в силах отделаться от мысли, что приходится сталкиваться с днем сурка, уделяя внимание одним и тем же вещам. Зачастую не самым привлекательным. Типа базовых клубов сборной или включения административного ресурса. Полностью от недостатков избавиться вряд ли получится, тем более за два-три года. Но в целом картина стала привлекательнее.
Политика «всеобщего равноправия», которую декларирует руководство лиги, безусловно, могла бы быть более эффективной. Сейчас, если сравнить составы СКА и почти любой другой команды, включая чемпионский «Металлург», сравнение однозначно будет в пользу армейцев. Записывать петербуржцев только по этой причине в главные фавориты можно по инерции, поддавшись магии фамилий и глубине состава. В плей-офф даже такое богатство ничего не гарантирует, вспоминая события минувшей весны и серию с «Автомобилистом».
На активную селекционную кампанию петербургского «олигарха», утрамбовавшего под потолок звезд со скромными для их уровня зарплатам, смотрят с подозрением, сомневаясь в полной финансовой прозрачности этих ходов. В имиджевом плане для КХЛ плохая история. Однако полное отсутствие уверенности в том, что шансы СКА на Кубок Гагарина выше, чем у конкурентов, свидетельствует об определенном качестве турнира. Победить в нем реально сложно.
Клубы ищут разные пути для успеха. Кто-то больше доверяет молодежи, анализируя триумф «Металлурга», кто-то рассчитывает на эволюционный опыт развития, глядя на «Локомотив». Мегаконсервативный «Трактор» тоже не стал довольствоваться привычной бронзой и вопреки местным представлениям пригласил канадского тренера. В разные времена в КХЛ приезжали разные специалисты. Иногда совсем посторонние. Но чаще они вливали свежую кровь и делали турнир интереснее.
Интересных сюжетов перед стартом турнира предостаточно.
Зрительский интерес к лиге остается устойчивым, даже если отталкиваться от внушительной посещаемости игр на предсезонных турнирах и масштабных клубных презентаций. Со стартующим сегодня в Магнитогорске сезоном связаны большие надежды, родившиеся не на пустом месте. Поэтому хочется, чтобы они полностью оправдались.