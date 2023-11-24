Кто лучший тренер и главное лицо лиги? В какие города неприятно ездить? 49 вопросов руководителям клубов КХЛ

Анонимный опрос менеджеров в эксклюзивном проекте «СЭ».

Второй год подряд «СЭ» проводит масштабный опрос руководителей клубов КХЛ — президентов, спортивных директоров, генеральных менеджеров — по одному от каждой команды. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении месяца с середины октября, приняли участие представители 21 клуба из 23, проигнорировали проект лишь в «Локомотиве» и «Северстали».

Кого из игроков других команд вы хотели бы взять к себе в состав? Где лучший лед и арена? В какой город совсем не хочется приезжать? У нас вы узнаете, о чем думают те, кто руководит клубами КХЛ. Ответы на 49 главных вопросов — только в «СЭ».

1. Кто станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата?

Явный фаворит руководителей клубов — Николай Голдобин. При этом звезда «Авангарда» Владимир Ткачев благодаря невероятной семиматчевой серии, в ходе которой он набирал минимум два очка за игру, вплотную подобрался к нападающему «Спартака». О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что лучший бомбардир нынешней регулярки точно превзойдет результат прошлого сезона, когда Дмитрий Яшкин остановился на 62 очках.

2. Лучший вратарь КХЛ

Даниил Исаев и Александр Самонов проводят очень стабильный и ровный сезон. О Никите Серебрякове такого не скажешь — после обмена из «Адмирала» в СКА он сыграл несколько очень неудачных матчей. Но у трех генменеджеров, видимо, еще в памяти прошлогодние геройства голкипера в составе приморцев.

Остальные вратари набрали по одному голосу — удивляет, что от «Автомобилиста» представлен Владимир Галкин, а не Евгений Аликин, а от «Ак Барса» — не Тимур Билялов, а Артур Ахтямов.

3. Лучший защитник КХЛ

Как и в прошлом году, в этой номинации лидирует Александр Никишин из СКА, но если тогда он набрал четыре голоса, то на этот раз — целых десять. А вот Никита Нестеров стабилен: за него опять проголосовали трое человек.

Лидерство Никишина легко объяснимо — у него нет слабых мест. После обмена в армейский клуб Александр набирает 0,84 очка в среднем за матч — это выдающиеся для лиги цифры. При этом Никишин редко допускает грубые ошибки в обороне и здорово начинает атаки. Остается только радоваться, что как минимум следующий сезон он точно проведет в КХЛ — контракт со СКА действует до 30 апреля 2025 года.

4. Лучший легионер КХЛ

Ставший лучшим в этой номинации год назад Филипп Майе покинул КХЛ, перейдя в систему «Монреаля». На этот раз в тяжелой борьбе первенствовал Рид Буше из «Авангарда», набравший на один голос больше, чем Яшкин и Райли Барбер из «Барыса». Последний с ходу стал лидером команды и наверняка весной будет нарасхват на рынке свободных агентов, а вот Яшкин и Буше уже не первый год подтверждают свой статус.

Любопытно, что никто не проголосовал за Александра Хмелевского — главную звезду «Салавата Юлаева». Зато сыгравший совсем немного за уфимцев канадский форвард Джош Ливо в списке есть.

5. Лучший трансфер межсезонья

Пожалуй, самые нелогичные результаты опроса именно в этой номинации. Голдобин — лучший бомбардир лиги, зато лучший трансфер — Яшкин, который набрал в два с лишним раза меньше очков. При этом Голдобин был ограниченно свободным агентом, и права на него еще нужно было забрать у «Магнитки», что явно сложнее, чем подписать свободного Яшкина.

Обмен Александра Самонова из «Северстали» в «Салават Юлаев» на Данила Аймурзина — редкий пример сделки, от которой выиграли все участвующие стороны. Уфимцы решили вратарский вопрос, а Аймурзин закрепился в КХЛ, стал лидером череповчан и в декабре поедет на Матч звезд.

6. Худший трансфер межсезонья

Кто бы мог летом подумать, что к середине чемпионата трансфер Дамира Жафярова в «Ак Барс» будут считать худшим за все межсезонье? В прошлом году семь руководителей клубов назвали Дамира самым техничным игроком лиги, но в системе Билялетдинова Жафяров оказался лишним. Игрок с зарплатой в 60 миллионов рублей осел в запасе. «Ак Барс» до сих пор ищет варианты обмена Жафярова, но пока безуспешно.

Многого ждали в «Магнитке» от Жана-Себастьяна Ди, который вошел в десятку самых дорогих хоккеистов лиги с зарплатой в 80 миллионов рублей. Но после слабого начала сезона канадец получил травму и пропустил больше месяца, только недавно вернувшись на лед.

7. Самый техничный игрок лиги

То, что творит на льду звезда «Авангарда» Владимир Ткачев, порой не описать словами. Когда кажется, что соперник перекрывает все направления для передач, самый высокооплачиваемый хоккеист лиги находит партнера. То же самое можно сказать и про Никиту Гусева, и про Сергея Толчинского. Но набранных очков все-таки побольше у Ткачева — и первое место досталось ему.

8. Самый быстрый игрок лиги

Если в прошлом году в этой номинации с большим отрывом первенствовал нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин, то на этот раз почти половину голосов забрал Павел Порядин. Скорее всего, дело во впечатлении от шикарного старта «Спартака» — вряд ли он стал намного быстрее за год в 27 лет.

9. Самый грязный игрок лиги

В прошлом году защитник СКА Михаил Пашнин не получил ни одного голоса в этой номинации, зато на этот раз стал единоличным лидером. Что изменилось? Вроде бы за этот год в особой грязи Пашнин замечен не был. Михаил играет в силовой манере и иногда перебарщивает — возможно, дело в этом. Но те же Панин, Педан, Яшкин кажутся более грубыми игроками.

10. Самый переоцененный игрок лиги

Зарплата в 80 миллионов действительно кажется большой переоценкой потенциала Ди, но ставить крест на канадце после менее чем двух десятков матчей вряд ли стоит. Вот если Андрей Разин посадит его в запас в плей-офф, тогда трансфер Ди все признают провалом.

11. Самый недооцененный игрок лиги

Можно ли назвать недооцененными Порядина и Атанасова, когда о них говорят чуть ли не больше всех? Наверное, да, если брать в расчет их зарплату. Порядин получает 30 миллионов рублей в год, Атанасов — 5.

12. У какого игрока лучший кистевой бросок в КХЛ?

Барбер играет в КХЛ всего несколько месяцев, а его кистевому уже отдали должное и признали лучшим в лиге сразу пять менеджеров. Разумеется, небезосновательно. Именно кисти — главное оружие нового лидера «Барыса».

13. У какого игрока лучший щелчок в КХЛ?

Что представляет из себя щелчок Никиты Нестерова, вы могли убедиться в недавнем матче армейцев с «Амуром». Вратари пушку лидера обороны ЦСКА по-настоящему боятся. Совсем немного отстал от него Рид Буше, после бросков в касание которого порой нереально отследить траекторию полета шайбы. И, кажется, лучшего снайпера «Авангарда» в опросе несколько недооценили.

14. Лучший универсал в КХЛ

Боссы клубов собрали настоящую сборную универсалов КХЛ. Лидируют два представителя ЦСКА — Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Помимо опытных игроков в подборку попали молодые Николай Коваленко из «Торпедо» и Данила Юров из «Металлурга».

15. Лучший чеккер КХЛ

В гонке лучших чеккеров победил Никита Дыняк из «Ак Барса». На втором месте — магнитогорский энерджайзер Егор Коробкин. Они оба точно входят в число лучших хоккеистов по соотношению цена/качество. Форварды не только добавляют звеньям агрессии, но и набирают очки. Коробкин и вовсе на старте регулярки шел лучшим бомбардиром «Металлурга».

16. Какого игрока КХЛ вы бы хотели взять к себе в команду?

Александру Радулову уже 37 лет, но его по-прежнему хотят видеть в своих командах. Неиссякающая нижнетагильская АЭС по-прежнему способна питать безудержной энергией всю команду. Не удивляет и второе место омского Ткачева — таких мастеров в нынешней КХЛ можно пересчитать по пальцам.

17. Лучший игрок в истории КХЛ

Лучший снайпер отечественного хоккея Сергей Мозякин заслуженно лидирует в опросе. Человек-гол установил бомбардирский рекорд КХЛ, к которому приближается Вадим Шипачев из «Ак Барса». Через пару лет форвард казанцев составит Мозякину конкуренцию в опросе, но сейчас Сергей — безоговорочный номер один в истории.

18. Лучший игрок мира сейчас

Большинство руководителей клубов сделали нетривиальный выбор и назвали лучшим Коннора Макдэвида. Три человека поступили патриотично и выбрали Александра Овечкина и Евгения Малкина, которые в последние сезоны объективно выпали из пула главных звезд НХЛ. Единственный защитник, получивший голос, — Кэйл Макар.

19. Лучший тренер в КХЛ сейчас

В голосовании за лучшего тренера КХЛ мнения разошлись. Лидируют Игорь Ларионов и Зинэтула Билялетдинов (часть руководителей проголосовали еще до начала неудачной серии «Ак Барса»). Отметили Алексея Жамнова, который первый полноценный сезон работает главным на клубном уровне. Удивительно мало голосов собрал Олег Браташ, чья «Лада» сенсационно ворвалась в лидеры «Востока».

20. Лучший тренер в истории КХЛ

А в выборе лучшего тренера в истории лиги Билялетдинов победил с огромным запасом. Три Кубка Гагарина, киношное возвращение в «Ак Барс» в прошлом сезоне, когда мэтр вернул Казань в финал Кубка Гагарина — абсолютно заслуженная победа Зинэтулы Хайдаровича.

21. Какого генерального менеджера/руководителя считаете сильнейшим в КХЛ?

Если в прошлом году Роман Ротенберг получил сразу шесть голосов от коллег и по результатам нашего опроса стал лучшим генменеджером КХЛ, то в этом довольствуется всего одним баллом. Кто забрал у него титул? Конечно же, его главный антагонист Игорь Есмантович из ЦСКА. И наверняка этот факт не порадует питерского функционера. Мы же немного расстроимся от того, что сразу семь респондентов не смогли определить лучшего в этой категории. Спойлер: в голосовании был 50-й вопрос про худшего генменеджера КХЛ, но даже анонимно на него отказались отвечать почти все респонденты.

22. Главное лицо лиги сейчас

Игорь Ларионов и Александр Радулов — главные лица КХЛ, по мнению руководителей клубов. Такой выбор объясним. Второй сезон продолжается сказка Ларионова в «Торпедо»: команда показывает симпатичный хоккей, развивает молодежь и высоко идет в таблице «Запада». Радулов, вернувшись из НХЛ, добрался с «Ак Барсом» до финала Кубка Гагарина и был одним из лучших в прошлом плей-офф. Приятно удивил выбор Василия Атанасова — нападающему «Торпедо» только 21 год, но лидер нижегородцев получил один голос.

23. Кто выиграет Кубок Гагарина?

Состав «Ак Барса» впечатлял еще до начала сезона. К Радулову, Шипачеву, Войнову и остальным звездам добавились Яшкин, Жафяров и проведший неплохой сезон в «Сан-Хосе» Свечников. Но казанская дримтим пока барахлит — никакого доминирования от «Ак Барса» на «Востоке» нет и в помине. При этом руководители клубов верят в Казань — больше половины из них видят с Кубком Гагарина весной именно команду Зинэтулы Билялетдинова.

Немного удивляет, что никто не ставит на московское «Динамо». Команда Алексея Кудашова показывает цельный хоккей, а лидеры бело-голубых Уил и Гусев всегда могут решить исход любого эпизода в атаке. Пока все восторгаются остроатакующим «Спартаком», а СКА и ЦСКА только выходят из глубокого кризиса, «Динамо» потихоньку забирается на вершину Западной конференции.

24. Самая неприятная команда

«Куньлунь» — далеко не лидер лиги, но в этой номинации выигрывает именно китайский клуб. Видимо, дело в обилии канадцев в составе и соответствующем стиле игры. Хорошо всем известен и оборонительный хоккей Леонида Тамбиева, который довел «Адмирал» до второго раунда в плей-офф в прошлом сезоне. Не увязнуть в нем очень тяжело.

25. Какой клуб лучше всех развивает молодых игроков?

Прогресс Василия Атанасова, Никиты Артамонова и Антона Силаева, а также прошлогодние прорывы Максима Федотова и Богдана Конюшкова наглядно показывают, как продуктивно развивает молодежь в Нижнем Новгороде. Стоит ли говорить, что в «Торпедо» теперь охотно едут не только парни из слабых школ, но и юниоры из соседнего Ярославля?

26. За какой командой интереснее всего следить?

«Торпедо» уже второй сезон держит планку самой яркой команды лиги. Если в прошлом сезоне нижегородцы поразили смелой игровой моделью и атакующими кружевами, то в этом команда Игоря Ларионова продолжает не отступать от своих принципов.

27. У какой команды самый слабый состав?

Еще летом было понятно, что сокращение лимита на легионеров ударит по «Витязю», который оставался боеспособным именно за счет качественных иностранцев. Теперь же босс клуба из Балашихи Игорь Варицкий, прекрасно знающий зарубежные рынки, вынужден комплектоваться отечественными крошками от трансферного пирога по остаточному принципу. Что до «Куньлуня», то китайский проект привычно собирал в компанию к натурализованным хоккеистам не самых заметных людей из минорных лиг Северной Америки.

28. Лучшая арена

В выборе лучшей арены КХЛ руководители, повидавшие изнутри все стадионы лиги, оказались практически единодушны. Омская G-Drive вполне может дать фору дюжине энхаэловских дворцов. Ждем, чем ответит сибирякам питерская «СКА-Арена», которая совсем скоро примет Матч звезд КХЛ.

29. Худшая арена

В Нижнем Новгороде на хоккее отличная атмосфера, но с возрастом арены ничего не сделать — через два года ей исполнится 60 лет. В не самой приятной номинации старенький дворец выиграл за явным преимуществом. Новая арена в городе строится, но еще пару сезонов «Торпедо» проведет в «Нагорном».

30. Самый качественный лед

Роман Ротенберг часто говорит о качестве льда на других аренах — во многом потому, что в Санкт-Петербурге к этому вопросу относятся очень внимательно. Результаты опроса показывают, что другие клубы ценят это. Внимательно относятся к качеству льда и в Ярославле.

31. Самый плохой лед

Чем старше арена, тем хуже лед? Возможно, но Екатеринбурга в этом списке нет, а Нижний Новгород — есть. По сравнению с вопросом про худший дворец все не так плохо: «Торпедо» снова первый, но голосов пять, а не 13.

32. Лучшая гостевая раздевалка

Хвалебные отзывы о G-Drive Арене уже давно никого не удивляют — в Омске действительно построили современное и максимально продуманное спортивное сооружение. Но если где-то на условия для гостей не обращают внимания, то на домашней арене «Авангарда» учли все детали.

33. Худшая гостевая раздевалка

Когда-то на команды КХЛ наводила ужас гостевая раздевалка в Новосибирске. Однако уже после масштабной реконструкции легендарного ЛДС «Сибирь» титул главной комнаты страха переходит к нижегородскому ДС «Нагорный» — одному из старейших стадионов лиги, который уже совсем скоро перестанет быть домом для «Торпедо». Не жалуют менеджеры также раздевалки в Череповце и Нижнекамске, где арены были построены в середине нулевых.

34. В каком городе КХЛ лучшие гостиницы?

В плане гостиничной инфраструктуры впереди три столицы — Москва, Минск и Астана. Тут все вполне предсказуемо. А вот чем так хороши отели, например, в Ярославле и Уфе, не очень понятно. Как бы то ни было, людям, которые проводят половину сезона в самолетах и на выездах, виднее.

35. В каком городе КХЛ худшие гостиницы?

В Череповце мало что поменялось с нулевых. Многие приезжие команды по-прежнему останавливаются в великом и ужасном апарт-отеле «Ленинград», который в свое время так поразил Стефана Лива брелком-бочонком на ключах, лифтовой панелью на 10 этажей при наличии пятиэтажного здания и советским антуражем. Вряд ли с тех пор что-то кардинально изменилось. Что до не менее легендарного «Дома иностранных специалистов» в Нижнекамске, то он после строительства новой четырехзвездочной гостиницы не используется клубами КХЛ.

36. Город, в который больше всего хочется приезжать

Ну кто вообще может быть не рад лишней поездке на Черное море, кроме игроков из системы СКА? Приятная погода, великолепные рестораны на первой линии Имеретинской низменности, хорошие отели, свежий морской воздух. Как же мы понимаем менеджеров, которые ждут выезд в олимпийский Адлер.

37. Город, в который меньше всего хочется приезжать

Чем не угодил прекрасный в любое время года Нижний Новгород одному из боссов, мы не знаем. Однако отсутствие желания приезжать в сугубо индустриальные рабочие города более чем объяснимо. Мало кто способен уловить романтику или какую-то красоту, глядя на серые цеха и огромные клубы дыма из труб.

38. Какой лимит на легионеров нужен в КХЛ?

Похоже, после ничем не обоснованного сокращения лимита на легионеров от Минспорта и ФХР менеджеры начали по-другому воспринимать предыдущую квоту количеством пять человек в заявке на матч.

Если раньше некоторые грезили о полной отмене ограничений для иностранных хоккеистов, то сейчас мечтают о возвращении старого лимита. Только, к сожалению, слушать их никто не собирается.

39. Вас устраивает потолок зарплат в 900 миллионов рублей в год?

Почти все наши руководители уверены, что 900 миллионов достаточно, чтобы построить боеспособную команду. Тем более при нынешнем рынке, где нет россыпи звезд, готовых ехать в Россию за большие деньги.

Более того, некоторые и вовсе считают, что потолок можно было бы понизить. А вот тех, кто хочет повысить текущую планку, стало на два человека меньше по сравнению с прошлым годом.

40. Нужно ли повышать пол зарплат в 405 миллионов рублей?

Разделились мнения руководителей по вопросу повышения пола зарплат. Сейчас он составляет 405 млн рублей, но большинство голосующих считают, что нижнюю границу зарплатного фонда стоит повысить. Что абсолютно логично и способствует еще большему выравниванию команд. Вот только клубам, которые живут по средствам, придется уговаривать спонсоров выделить на контракты хоккеистов дополнительные деньги, а увеличение бюджета всегда душераздирающий процесс.

41. Нужно ли расширять КХЛ?

Большинство руководителей поддержали идею расширения КХЛ. С сезона-2023/24 в лигу вернулась тольяттинская «Лада». Обсуждалось повышение из ВХЛ красноярского «Сокола». Камбэк «Лады» пока получается отличным, но смогут ли и другие новички претендовать хотя бы на попадание в плей-офф?

42. Нужны ли иностранные клубы в КХЛ?

Одобряют руководители присутствие в КХЛ иностранных команд. За 16 лет в лиге участвовали и клубы из ведущих хоккейных стран (Чехия, Финляндия), и представители государств, для которых шайба — экзотика (Хорватия). С сезона-2022/23 география КХЛ ограничивается Россией, Белоруссией, Казахстаном и Китаем (пусть и в Мытищах). Пока в мире не наладится политическая обстановка, о расширении лиги новыми клубами из-за границы не стоит и мечтать.

43. Команда, которой не должно быть в лиге

Необходимость участия в КХЛ «Куньлуня» ставят под сомнение даже руководители клубов. Команда выдала мощный старт нынешней регулярки, но к концу ноября снова рухнула на дно «Запада». Нужен ли КХЛ «Куньлунь» — вопрос, кажется, риторический. Удивило, что один менеджер выступил за исключение «Витязя», хотя, вероятно, на выбор повлиял неудачный старт подмосковной команды.

44. Сколько матчей должно быть в регулярке КХЛ?

Большинство клубов поддерживают нынешний формат календаря. Увеличение количества матчей до 68 многим пришлось по душе. Шесть руководителей готовы играть даже больше. Результаты голосования наглядно подтверждают, что КХЛ пошла верным путем, когда расширила календарь. Пока 68 игр — оптимальное количество в реалиях нашей лиги.

45. Нужна ли аренда в КХЛ?

КХЛ легализовала аренду с сезона-2021/22. Первый год клубы осторожно пользовались данным механизмом, в прошлом сезоне спрос на опцию повысился. Наглядный пример эффективной аренды — Никита Гребенкин и Ярослав Лихачев. Форварды не проходили в состав «Магнитки» и «Локомотива», отправились в «Амур» и выдали отличный сезон (Гребенкин и вовсе был признан лучшим новичком чемпионата), а после возвращения в Магнитогорск и Ярославль пробились в основу. Большинство руководителей поддерживают официальную аренду, хотя ее легализация лишь отчасти помогает бороться со скрытой.

46. Нужно ли возвращать драфт?

Мнения о возвращении драфта разделились, однако большинство менеджеров поддерживают такую инициативу. Драфт поможет лиге распределять молодых талантов между командами, чтобы игроки прогрессировали, а не пропадали в системах грандов. Пока КХЛ не видит смысла в возвращении драфта, но мнение руководителей показывает, что многие позитивно смотрят на это изменение. Возможно, через несколько сезонов ответивших «да» будет уже подавляющее большинство?

47. Нужно ли сокращать заявку клубов?

Большинство менеджеров устраивает нынешняя заявка. КХЛ постепенно собирается ограничивать ростер клубов. С сезона-2024/25 сократится максимальное количество командированных в ВХЛ игроков — с 40 до 15. Сделано это для того, чтобы хоккеисты не оседали в фарм-клубах больших организаций. Реформы планируют продолжать, но, как видим, готовы поддержать их не все.

48. Нужно ли запретить переподписывать контракты в КХЛ?

Переподписание контрактов — обычное дело для КХЛ. Некоторые клубы пользуются опцией, чтобы разгрузить платежку и растянуть соглашение с игроком на длинный срок. Не все менеджеры поддерживают такие манипуляции, но большинство все же не видят в этом ничего криминального.

49. Устраивает ли вас работа действующего президента лиги?

Когда-нибудь станет известно имя смельчака, которого не устраивает работа президента КХЛ, но это будет совсем другая история. Алексей Морозов руководит лигой с 2020 года. За четыре неполных сезона КХЛ продвинулась по многим важным вопросам, как увеличение количества матчей и введение потолка зарплат. Не красит лигу решение «дела Ивана Федотова», но оно слишком запутанно, чтобы обвинять Морозова в заварушке, которую спровоцировал ЦСКА.