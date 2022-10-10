«Авангард» не выдержал — уволил тренера после слабого старта. Кто теперь возглавит команду?

Дмитрий Рябыкин не продержался до ноября. Среди кандидатов на его место — Дмитрий Квартальнов и Дэвид Немировски.

В «Авангарде» не выдержали первыми и отправили в отставку главного тренера. Последней каплей для Дмитрия Рябыкина стало вчерашнее поражение (0:4) в Омске от скромного «Куньлуня». «Ястребы» проводили второй матч за два дня, и в какой-то момент их покинули силы. При всем уважении к китайской команде, которая очень неплохо выглядит в последнее время, неудача стала слишком чувствительной.

Босс «Авангарда» Александр Крылов решил исправить собственную ошибку. Он вряд ли признается в этом публично по горячим следам — не тот у него характер. В моих глазах нынешний шаг считается признаком сильной личности. Ключевые решения в омском клубе принимает именно Крылов. Председатель совета директоров вопреки всем весной настоял на назначении, посчитав, что тем самым будет обеспечена преемственность стиля Боба Хартли. Эта рискованная ставка не сыграла.

Опасений, что Рябыкин не справится с возложенной на него ответственностью, было полно. Достаточно пересмотреть любой эфир на YouTube-канале «СЭ», когда мы вместе с Леонидом Вайсфельдом и Алексеем Шевченко касались перспектив омской команды. Проблемы, которые рано или поздно возникнут, читались как в открытой книге еще летом. По сведениям из нескольких источников, Рябыкину так и не удалось выстроить хороший контакт с игроками. «У нас внутри все в целом неплохо, только главного тренера нет», — эти слова, с некоторыми различиями, доводилось слышать от нескольких людей, имеющих отношение к «Авангарду».

Рябыкину надо вроде бы посочувствовать и обвинить во всех грехах хоккеистов, не особо стремившихся выкладываться на полную катушку, но лично у меня сделать это не получается. Когда Дмитрий Анатольевич сам был игроком «Авангарда», главные тренеры менялись в команде как перчатки. Они тоже периодически не находили общий язык с лидерами. Интересно иногда закольцовывается история.

Сейчас Рябыкин старался изо всех сил, но после такой глыбы, как Хартли, он изначально казался слишком спорной фигурой без большого потенциала. Длинная выездная серия из-за проблем с вводом в эксплуатацию новой арены в Омске подкосила команду. И это точно не вина уже бывшего главного тренера. Он сам впервые очутился в настолько экстремальных условиях и не смог из них выбраться. Возможно, начинать самостоятельную карьеру ему стоило в более скромной команде.

Пока не верится, что Михаил Кравец имеет реальный шанс избавиться от приставки и. о. Какой-то срок ему дадут, и в случае серии побед, возможно, что-то изменится. Отношусь к нему с симпатией, но скорее это временная фигура. На рынке есть два тренера, работавших в КХЛ в прошлом сезоне, — Дмитрий Квартальнов и Дэвид Немировски. Рассуждать о шансах на их назначение сложно. Активную работу в данный момент скорее ведут представители этих специалистов. Чем будут руководствоваться внутри клуба, сейчас сказать проблематично. Причина очевидна: ни один из этих вариантов и близко нельзя назвать идеальным.

Дмитрий Квартальнов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У каждого из специалистов есть свои сильные и слабые стороны. Квартальнов умеет быстро давать результат и не терпит равнодушных. Но, помимо своего тяжелого характера, два года подряд он проигрывал в плей-офф именно «Авангарду» — не самое сильное резюме для захода в клуб с амбициями к Александру Крылову. Канадский тренер работал в самостоятельной роли только в «Торпедо», не пройдя с ним ни одного кубкового раунда. Его плюс в том, что при нем команда старается играть от атаки. Учитывая подбор ярких нападающих в Омске, выбор Немировски кажется не таким уж и авантюрным. В любом случае вряд ли речь пойдет о чем-то большем, чем контракт до конца чемпионата. Сезон надо спасать любыми способами. Беда клубного руководства в том, что их количество крайне ограничено и гарантий сейчас не даст никто.