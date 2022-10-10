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Сегодня, 17:50

«Авангард» не выдержал — уволил тренера после слабого старта. Кто теперь возглавит команду?

Михаил Зислис
Обозреватель
Дмитрий Рябыкин.
Фото ХК «Авангард»
Дмитрий Квартальнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дмитрий Рябыкин не продержался до ноября. Среди кандидатов на его место — Дмитрий Квартальнов и Дэвид Немировски.

В «Авангарде» не выдержали первыми и отправили в отставку главного тренера. Последней каплей для Дмитрия Рябыкина стало вчерашнее поражение (0:4) в Омске от скромного «Куньлуня». «Ястребы» проводили второй матч за два дня, и в какой-то момент их покинули силы. При всем уважении к китайской команде, которая очень неплохо выглядит в последнее время, неудача стала слишком чувствительной.

Босс «Авангарда» Александр Крылов решил исправить собственную ошибку. Он вряд ли признается в этом публично по горячим следам — не тот у него характер. В моих глазах нынешний шаг считается признаком сильной личности. Ключевые решения в омском клубе принимает именно Крылов. Председатель совета директоров вопреки всем весной настоял на назначении, посчитав, что тем самым будет обеспечена преемственность стиля Боба Хартли. Эта рискованная ставка не сыграла.

Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo; во&nbsp;время гостевой игры. Безумная серия «Авангарда» подошла к концу. Из 12 игр на выезде команда выиграла только четыре

Опасений, что Рябыкин не справится с возложенной на него ответственностью, было полно. Достаточно пересмотреть любой эфир на YouTube-канале «СЭ», когда мы вместе с Леонидом Вайсфельдом и Алексеем Шевченко касались перспектив омской команды. Проблемы, которые рано или поздно возникнут, читались как в открытой книге еще летом. По сведениям из нескольких источников, Рябыкину так и не удалось выстроить хороший контакт с игроками. «У нас внутри все в целом неплохо, только главного тренера нет», — эти слова, с некоторыми различиями, доводилось слышать от нескольких людей, имеющих отношение к «Авангарду».

Рябыкину надо вроде бы посочувствовать и обвинить во всех грехах хоккеистов, не особо стремившихся выкладываться на полную катушку, но лично у меня сделать это не получается. Когда Дмитрий Анатольевич сам был игроком «Авангарда», главные тренеры менялись в команде как перчатки. Они тоже периодически не находили общий язык с лидерами. Интересно иногда закольцовывается история.

Сейчас Рябыкин старался изо всех сил, но после такой глыбы, как Хартли, он изначально казался слишком спорной фигурой без большого потенциала. Длинная выездная серия из-за проблем с вводом в эксплуатацию новой арены в Омске подкосила команду. И это точно не вина уже бывшего главного тренера. Он сам впервые очутился в настолько экстремальных условиях и не смог из них выбраться. Возможно, начинать самостоятельную карьеру ему стоило в более скромной команде.

Пока не верится, что Михаил Кравец имеет реальный шанс избавиться от приставки и. о. Какой-то срок ему дадут, и в случае серии побед, возможно, что-то изменится. Отношусь к нему с симпатией, но скорее это временная фигура. На рынке есть два тренера, работавших в КХЛ в прошлом сезоне, — Дмитрий Квартальнов и Дэвид Немировски. Рассуждать о шансах на их назначение сложно. Активную работу в данный момент скорее ведут представители этих специалистов. Чем будут руководствоваться внутри клуба, сейчас сказать проблематично. Причина очевидна: ни один из этих вариантов и близко нельзя назвать идеальным.

Дмитрий Квартальнов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Квартальнов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

У каждого из специалистов есть свои сильные и слабые стороны. Квартальнов умеет быстро давать результат и не терпит равнодушных. Но, помимо своего тяжелого характера, два года подряд он проигрывал в плей-офф именно «Авангарду» — не самое сильное резюме для захода в клуб с амбициями к Александру Крылову. Канадский тренер работал в самостоятельной роли только в «Торпедо», не пройдя с ним ни одного кубкового раунда. Его плюс в том, что при нем команда старается играть от атаки. Учитывая подбор ярких нападающих в Омске, выбор Немировски кажется не таким уж и авантюрным. В любом случае вряд ли речь пойдет о чем-то большем, чем контракт до конца чемпионата. Сезон надо спасать любыми способами. Беда клубного руководства в том, что их количество крайне ограничено и гарантий сейчас не даст никто.

Дмитрий Квартальнов
Дэвид Немировски
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
Михаил Кравец
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