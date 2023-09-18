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Сегодня, 09:00

КХЛ делится деньгами с клубами. Что это за механизм и для чего он нужен

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты СКА выходят на лед
Фото ХК СКА
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Пока этих средств хватает лишь на контракт с одним игроком.

Ложка в бочке с водой

По итогам прошлого сезона КХЛ выплатит клубам 603,9 миллиона рублей в качестве доходов от ТВ и коммерческих прав. Это рекордная сумма за девять лет существования этого механизма. Впервые лига стала делиться небольшой частью дохода с командами только в 2015 году с приходом на пост президента Дмитрия Чернышенко. Тогда КХЛ выплатила им 114 миллионов рублей. Даже с учетом инфляции в этом направлении наблюдается очевидный прогресс.

Нынешний механизм распределения средств остается неизменным уже третий сезон. Самое важное значение имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%) — самые высокие доходы получают клубы, чьи ТВ-права продаются дороже. По спортивному принципу, на который приходится 30% от общей суммы, 15% выплат достанется участникам плей-офф, 7,5% - победителю плей-офф, 4,5% - участникам чемпионата, а также 3% - финалисту Кубка Гагарина. Отчисления от азартных игр распределяются между клубами согласно их рейтингу. В сезоне-2022/23 КХЛ осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в девять стран вещания, включая Россию.

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В отличие от футбольной РПЛ, в которой телевизионные деньги составляют солидную часть бюджета, не говоря уже об НХЛ, хоккейным клубам в России не приходится шиковать, и необходимо работать по другим направлениям. Вероятно, ситуация несколько улучшится в ближайшем будущем. С нынешнего сезона матчи КХЛ эксклюзивно транслируются в одном популярном онлайн-сервисе.

Понятно, что на фоне миллиардных клубных бюджетов полученные деньги пока смотрятся как ложка в бочке с водой. ЦСКА получил сейчас больше всех — почти 57 миллионов. Но вот только один их игрок, Константин Окулов, считающийся главной звездой армейского нападения, зарабатывает эти 75 миллионов в год.

Раньше было хуже

Однако в первые годы своего существования лига забирала себе почти все, лишая клубы реальных возможностей зарабатывать самим. Долгое время партнером КХЛ был один популярный автомобильный бренд. Это автоматически означало, что клуб не мог заключать соглашение с другой компанией в частном порядке. В свое время за самоуправство был наказан «Атлант», которому пришлось разорвать контракт с автомобильным брендом по указанию из лиги. «Торпедо» не могло рекламировать ГАЗ, а с «Ладой» почти анекдотическую ситуацию пришлось разруливать в ручном режиме.

Даже если потенциальный партнер не входил в категорию спонсоров по направлениям, с которыми уже работала КХЛ, клубу приходилось делиться доходами с лигой в соотношении 40 на 60. При всей ностальгии по романтической эпохе первых лет существования лиги следует признать, что стремление к самоокупаемости она душила на корню, если не считать саму себя.

Сейчас клубы, по крайней мере, получили возможность заключать эксклюзивные соглашения с букмекерскими компаниями. Деньги, полученные в результате этого партнерства, как минимум в два-три раза превышают доходы от телевизионных прав. Есть еще один важный нюанс. Полученные от КХЛ средства можно расходовать только целевым образом, а не устраивать вечеринки с шампанским и красивыми дамами. Контракты игроков к этой статье расходов тоже не относятся. Раньше было рекомендовано отправлять деньги на улучшение качества телевизионных трансляций и медийной составляющей. По итогам сезона-2022/23 перечень целей лига заметно расширила. Теперь клубы могут потратить деньги на закупку или модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, создание восстановительных условий для игроков. Одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервисов для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба и многое другое.

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Одним из направлений стратегии развития лиги, которое не удалось сделать реальностью, стало движение в сторону самоокупаемости. Экономическую обстановку в стране и мире в последние годы никак нельзя считать безоблачной. Но КХЛ хотя бы пытается что-то менять и подталкивает к этому клубы. Даже маленькие шаги в текущей ситуации следует оценивать как благо. Эволюция — то, чего категорически не хватает нашему спорту на всех уровнях.

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2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сибирь 7 3 4 7
8 Сал. Юлаев 5 3 2 6
9 Амур 6 3 3 6
10 Барыс 6 1 5 5
11 Адмирал 6 1 5 4
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