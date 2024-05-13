Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 мая, 23:45

Приз для губернатора и лучший тренер Разин. КХЛ назвала лауреатов сезона

КХЛ назвала лауреатов сезона-2023/24
Отдел хоккея «СЭ»
Церемония закрытия сезона-2023/24 в КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Все награды лиги.

КХЛ торжественно закрыла сезон-2023/24, устроив традиционную церемонию в Барвихе.

Лучший тренер

Мог ли тут выиграть кто-то, помимо Андрея Разина? По итогам голосования руководителей клубов близок к этому был главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, но чемпион все-таки его обошел.

Андрей Разин. Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов

Лучший вратарь

Единственный приз, на который был номинирован самый ценный хоккеист плей-офф Илья Набоков, но не выиграл. Трофей достался Даниилу Исаеву из «Локомотива», и, кажется, он сам был этим удивлен. «Если брать с регуляркой, то сезон получился стабильный. Но цифры у Ильи Набокова поинтереснее. У меня еще партнеры такие, много на себя ловят, спасибо им за это. Конечно, надеялся, что получу награду, но не думал, что так будет», — заявил Исаев.

Самый результативный защитник, самый полезный игрок

Защитник СКА Александр Никишин выиграл сразу два индивидуальных приза. Второй сезон подряд он становится самым результативным среди игроков обороны: Александр на один балл улучшил собственный прошлогодний результат, набрав 56 (17+39) очков в 67 матчах регулярки. Также Никишин добился лучшего показателя полезности (+32).

Железный человек

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев из-за травмы не смог выйти на лед в финальной серии, но сыграл 234 матча за три последних сезона — такого показателя нет ни у кого. Яковлеву 33 года, но можно не сомневаться, что еще несколько сезонов он будет вести «Металлург» за собой.

Приз имени Алексея Черепанова (лучший новичок)

И тут первенствовал Набоков. Он обошел одноклубника Романа Канцерова и защитника «Торпедо» Антона Силаева.

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;). «Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

Приз «За верность хоккею»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, который отыграл 1000 матчей, так что в его победе в этой номинации нет ничего удивительного. Бирюков уже объявил о завершении карьеры, но из уфимского клуба никуда не уходит — Евгений вошел в тренерский штаб Виктора Козлова.

Приз имени Валентина Сыча (лучший руководитель клуба)

Пожалуй, главная неожиданность — приз получил не кто-то из генеральных менеджеров, как это было ранее в случае с Романом Ротенбергом и Игорем Есмантовичем, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, а «Трактор» завоевал бронзовые медали — безусловный успех клубов области.

«Золотая клюшка» (самый ценный игрок регулярного чемпионата)

По итогам голосования тренеров MVP стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев. В сезоне-2023/24 он установил новый рекорд КХЛ по количеству очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть Кубок континента. Это уже второй такой приз в карьере Гусева: он признавался MVP в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА. При этом самого Никиты на церемонии не было: он улетел в отпуск.

Никита Гусев. «В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

«Золотой шлем» (символическая сборная сезона)

В символическую сборную сезона вошли вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
3
Обсудить
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Американцы сравнили китайский допинг с «делом Ефимовой»
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Захарян четко исполнил штрафной, борьба за будущее Хави продолжается. Что случилось в матче «Барселона» — «Реал Сосьедад»
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Чтобы ехать в НХЛ, нужно стать состоявшимся игроком в России». Интервью главного таланта «Торпедо»