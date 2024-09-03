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Сегодня, 07:00

КХЛ: даты сезона и расписание матчей, где смотреть трансляции игр

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Основная информация о сезоне Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ: даты сезона-2024/25

Старт 17-го розыгрыша Континентальной хоккейной лиги — 3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом» в Магнитогорске. Регулярный чемпионат завершится 23 марта 2025 года.

Команды проведут в регулярке по 68 матчей. Общее число игровых дней станет рекордным — 187 (всего состоится 782 игры).

Структура матчей в регулярном чемпионате:

  • для каждой команды — по 44 матча с каждым соперником (22 дома, 22 в гостях)
  • для команд «Запада» также — 20 матчей с каждой командой своей конференции (10 дома, 10 в гостях), 4 матча в рамках «добора» (2 дома, 2 гостях)
  • для команд «Востока» также — 22 матча с каждой командой своей конференции (11 дома, 11 в гостях), 2 матча в рамках «добора» (1 дома, 1 в гостях)

До первой в сезоне паузы команды будут играть 97 дней подряд, а перерыв на Кубок Первого канала продлится с 9 по 16 декабря. Новогодняя пауза займет три дня — с 31 декабря по 2 января. Заключительный перерыв в регулярке связан с Неделей звезд хоккея и Матчем звезд — с 7 по 10 февраля.

Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 26 марта и закончится не позже 25 мая. Первый раунд пройдет по стандартной схеме внутри конференций, со второго вновь будет использоваться перекрестный формат.

С четвертьфинала Кубка Гагарина в первой четверке лучшая по «посеву» из оставшихся команд «Запада» сыграет с четвертой из оставшихся команд «Востока», другую пару составят вторая из оставшихся по «посеву» команда «Востока» и третья команда «Запада». Во второй половине сетки плей-офф первая команда «Востока» сыграет против четвертой команды «Запада», вторая команда «Запада» — против третьей команды «Востока». В полуфинале «перепосев» производиться не будет.

Фото photo.khl.ru

Команды КХЛ: состав конференций и дивизионов

В сезоне КХЛ-2024/25 всего выступит 23 клуба — 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Все команды поделены на две конференции — Западную и Восточную, а те, в свою очередь, разбиты на два дивизиона. Они названы в честь прославленных советских хоккеистов и тренеров.

Западная конференция

Дивизион Боброва

  • «Витязь»
  • СКА
  • «Сочи»
  • «Спартак»
  • «Торпедо»

Дивизион Тарасова

  • «Динамо» Минск
  • «Динамо» Москва
  • «Куньлунь Ред Стар»
  • «Локомотив»
  • «Северсталь»
  • ЦСКА

Восточная конференция

Дивизион Харламова

  • «Автомобилист»
  • «Ак Барс»
  • «Лада»
  • «Металлург»
  • «Нефтехимик»
  • «Трактор»

Дивизион Чернышева

  • «Авангард»
  • «Адмирал»
  • «Амур»
  • «Барыс»
  • «Салават Юлаев»
  • «Сибирь»
Фото photo.khl.ru

Кубок открытия и первые матчи сезона всех клубов КХЛ

Матч за Кубок открытия-2024 проводят финалисты Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Игра на «Арене Металлург» в Магнитогорске состоится 3 сентября 2024 года.

Расписание первых матчей сезона всех клубов КХЛ

3 сентября, вторник

«Металлург» — «Локомотив»

4 сентября, среда

«Авангард» — «Сибирь»

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Нефтехимик»

«Витязь» — «Адмирал»

«Торпедо» — «Северсталь»

«Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар»

5 сентября, четверг

«Металлург» — СКА

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

«Лада» — «Локомотив»

«Динамо» Минск — «Амур»

«Спартак» — ЦСКА

6 сентября, пятница

«Авангард» — «Нефтехимик»

«Автомобилист» — «Сибирь»

«Барыс» — «Трактор»

«Динамо» Москва — «Северсталь»

«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

7 сентября, суббота

«Лада» — СКА

«Витязь» — «Амур»

«Спартак» — «Сочи»

«Торпедо» — «Ак Барс»

8 сентября, воскресенье

«Металлург» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Трактор»

«Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь»

ЦСКА — «Адмирал»

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.

Фавориты регулярного чемпионата и Кубка Гагарина

Перед стартом сезона букмекеры считают фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина СКА. Коэффициент на чемпионство клуба из Санкт-Петербурга составляет 5.50. Вторым в котировках идет вице-чемпион ярославский «Локомотив» — 6.50. Тройку главных претендентов замыкает ЦСКА — 7.50.

В споре за победу в конференциях в регулярном чемпионате на «Западе» наиболее высоко котируются шансы СКА (3.20), а на «Востоке» — «Авангарда» (2.50).

Фото Global Look Press

Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков чемпионата в общей сложности получает почти 900 миллионов рублей за сезон. На первом месте располагается Владимир Ткачев из «Авангарда» с зарплатой 120 миллионов рублей в год. Из-за серьезной травмы форвард пропустит несколько месяцев.

Второй в рейтинге зарплат хоккеистов КХЛ — еще один форвард «Авангарда» Рид Буше (95 миллионов). На третьей строчке — Дмитрий Яшкин из «Ак Барса» (90). Топ-10 закрывают Джордан Уил и Эрик О'Делл из московского «Динамо» (80 и 78 миллионов соответственно).

При этом с учетом бонусов самым высокооплачиваемым игроком КХЛ может стать форвард СКА Евгений Кузнецов. По информации «СЭ», вернувшийся из НХЛ воспитанник «Трактора» за четыре сезона гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. Вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, доход Кузнецова за время действия соглашения может превысить отметку в 4 миллиарда рублей.

С рейтингом зарплат всех игроков КХЛ вы можете ознакомиться в специальном разделе на нашем сайте

Где смотреть трансляции матчей КХЛ

Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Игры транслируют:

— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ),

— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке),

— федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (не все игры — в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров),

— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko (в блоке ретрансляции федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»).

Матчи некоторых клубов КХЛ транслируют региональные каналы: эти игры могут смотреть в прямом эфире только жители тех регионов, в которых выступает команда.

«Авангард» — «12» (Омск)

«Адмирал» — «ОТВ Приморье» (Владивосток)

«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан» (Казань)

«Амур» — «Губерния» (Хабаровск)

«Барыс» — «Qazsport» (Астана, Казахстан)

«Динамо» Минск — «Беларусь 5» (Минск, Белоруссия)

«Локомотив» — «Первый ярославский» (Ярославль)

«Металлург» — «ТВ-ИН» (Магнитогорск)

«Салават Юлаев» — «БСТ» (Уфа)

«Сибирь» — «ОТС» (Новосибирск)

СКА — «78» (Санкт-Петербург)

«Торпедо» — «НН 24» (Нижний Новгород)

«Трактор» — «ОТВ» (Челябинск)

В Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport», в Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5».

Следить за играми КХЛ за пределами России можно с помощью букмекерских приложений. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации, затем будет доступен список матчей для просмотра.

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