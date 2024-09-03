КХЛ: даты сезона и расписание матчей, где смотреть трансляции игр

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Старт 17-го розыгрыша Континентальной хоккейной лиги — 3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом» в Магнитогорске. Регулярный чемпионат завершится 23 марта 2025 года.
Команды проведут в регулярке по 68 матчей. Общее число игровых дней станет рекордным — 187 (всего состоится 782 игры).
Структура матчей в регулярном чемпионате:
До первой в сезоне паузы команды будут играть 97 дней подряд, а перерыв на Кубок Первого канала продлится с 9 по 16 декабря. Новогодняя пауза займет три дня — с 31 декабря по 2 января. Заключительный перерыв в регулярке связан с Неделей звезд хоккея и Матчем звезд — с 7 по 10 февраля.
Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 26 марта и закончится не позже 25 мая. Первый раунд пройдет по стандартной схеме внутри конференций, со второго вновь будет использоваться перекрестный формат.
С четвертьфинала Кубка Гагарина в первой четверке лучшая по «посеву» из оставшихся команд «Запада» сыграет с четвертой из оставшихся команд «Востока», другую пару составят вторая из оставшихся по «посеву» команда «Востока» и третья команда «Запада». Во второй половине сетки плей-офф первая команда «Востока» сыграет против четвертой команды «Запада», вторая команда «Запада» — против третьей команды «Востока». В полуфинале «перепосев» производиться не будет.
В сезоне КХЛ-2024/25 всего выступит 23 клуба — 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Все команды поделены на две конференции — Западную и Восточную, а те, в свою очередь, разбиты на два дивизиона. Они названы в честь прославленных советских хоккеистов и тренеров.
Матч за Кубок открытия-2024 проводят финалисты Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Игра на «Арене Металлург» в Магнитогорске состоится 3 сентября 2024 года.
«Металлург» — «Локомотив»
«Авангард» — «Сибирь»
«Автомобилист» — «Трактор»
«Барыс» — «Нефтехимик»
«Витязь» — «Адмирал»
«Торпедо» — «Северсталь»
«Динамо» Москва — «Куньлунь Ред Стар»
«Металлург» — СКА
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Лада» — «Локомотив»
«Динамо» Минск — «Амур»
«Спартак» — ЦСКА
«Авангард» — «Нефтехимик»
«Автомобилист» — «Сибирь»
«Барыс» — «Трактор»
«Динамо» Москва — «Северсталь»
«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
«Лада» — СКА
«Витязь» — «Амур»
«Спартак» — «Сочи»
«Торпедо» — «Ак Барс»
«Металлург» — «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» — «Трактор»
«Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь»
ЦСКА — «Адмирал»
Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте.
Перед стартом сезона букмекеры считают фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина СКА. Коэффициент на чемпионство клуба из Санкт-Петербурга составляет 5.50. Вторым в котировках идет вице-чемпион ярославский «Локомотив» — 6.50. Тройку главных претендентов замыкает ЦСКА — 7.50.
В споре за победу в конференциях в регулярном чемпионате на «Западе» наиболее высоко котируются шансы СКА (3.20), а на «Востоке» — «Авангарда» (2.50).
Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков чемпионата в общей сложности получает почти 900 миллионов рублей за сезон. На первом месте располагается Владимир Ткачев из «Авангарда» с зарплатой 120 миллионов рублей в год. Из-за серьезной травмы форвард пропустит несколько месяцев.
Второй в рейтинге зарплат хоккеистов КХЛ — еще один форвард «Авангарда» Рид Буше (95 миллионов). На третьей строчке — Дмитрий Яшкин из «Ак Барса» (90). Топ-10 закрывают Джордан Уил и Эрик О'Делл из московского «Динамо» (80 и 78 миллионов соответственно).
При этом с учетом бонусов самым высокооплачиваемым игроком КХЛ может стать форвард СКА Евгений Кузнецов. По информации «СЭ», вернувшийся из НХЛ воспитанник «Трактора» за четыре сезона гарантированно получит 326 миллионов (50 — в первый год, по 92 — в последующих трех) рублей. Вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, доход Кузнецова за время действия соглашения может превысить отметку в 4 миллиарда рублей.
С рейтингом зарплат всех игроков КХЛ вы можете ознакомиться в специальном разделе на нашем сайте
Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Игры транслируют:
— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ),
— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке),
— федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru (не все игры — в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров),
— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko (в блоке ретрансляции федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»).
Матчи некоторых клубов КХЛ транслируют региональные каналы: эти игры могут смотреть в прямом эфире только жители тех регионов, в которых выступает команда.
«Авангард» — «12» (Омск)
«Адмирал» — «ОТВ Приморье» (Владивосток)
«Ак Барс» — «ТНВ Татарстан» (Казань)
«Амур» — «Губерния» (Хабаровск)
«Барыс» — «Qazsport» (Астана, Казахстан)
«Динамо» Минск — «Беларусь 5» (Минск, Белоруссия)
«Локомотив» — «Первый ярославский» (Ярославль)
«Металлург» — «ТВ-ИН» (Магнитогорск)
«Салават Юлаев» — «БСТ» (Уфа)
«Сибирь» — «ОТС» (Новосибирск)
СКА — «78» (Санкт-Петербург)
«Торпедо» — «НН 24» (Нижний Новгород)
«Трактор» — «ОТВ» (Челябинск)
В Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport», в Белоруссии — государственный канал «Беларусь 5».
Следить за играми КХЛ за пределами России можно с помощью букмекерских приложений. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации, затем будет доступен список матчей для просмотра.