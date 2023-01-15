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КХЛ

Сегодня, 10:10

Канадца из «Динамо» наказали за некрасивый жест в адрес судей. Что он им показал?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Джордан Уил.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Уил оскорбил судей

Два события, связанные с наказаниями для игроков, обсуждали в воскресенье. И в обоих случаях представители клубов не совсем разобрались в проблеме. Их хоккеисты виноваты, и больше никто.

Днем оштрафовали динамовского форварда Джордана Уила. И хорошо, что не дисквалифицировали за жест, когда он показывал пересчет денег, обращаясь к арбитру.

В московском клубе планируют оспорить штраф, но никаких шансов на положительное решение нет. Существует техническая запись, на которой четко видно, что Джордан обращается к арбитру, рядом никого нет, так что аргументы типа «он просил у сервисмена тальк» не пройдут.

Да, есть вопрос в том, какие жесты считать оскорбительными, а какие — нет. И у меня, и у «Динамо» сразу возник вопрос, а существует ли специальная книга, где написано, какие пантомимы игроков ведут к наказанию. Выяснилось, что ее нет. Ни в КХЛ, ни в любой другой лиге мира. И в каждом конкретном случае все решается индивидуально. СДК показалось, что жест оскорбительный, они вынесли решение, имели право. Мы можем сколько угодно нудеть, что именно показывал легионер, но давайте будем честными — Уил виноват, так вести себя нельзя. И штраф — вполне заслуженное наказание.

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Ключевым оказалась запись момента. Помните, совсем недавно главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов громко выругался в одном из эпизодов? И его бы наказали, но доказательств, что он обращался к арбитру, не было. Кудашов мог такие слова сказать своему игроку, Тахиру Мингачеву из ЦСКА, судье или болельщику. Непонятно. То есть тренеру повезло, а Джордану — нет.

Но в этой истории я на стороне арбитров. Хоккеисты, тренеры и представители клубов должны уважительно относиться к судьям, так как они выполняют ответственную работу. И странно думать, что они помогают СКА, «Салавату Юлаеву» или «Торпедо». Совсем же недавно в Санкт-Петербурге возмущались, что арбитры работают против них. Прекратите уже все валить на тех, кто вообще не виноват.

Матвей Мичков. Фото ХК «Сочи»
Матвей Мичков.
ХК «Сочи»

Попытка колющего удара

Вечером возмущались в Магнитогорске. Михаил Фисенко получил четыре минуты штрафа и, кажется, был несогласен с этим, как и тренер Илья Воробьев. В матче против «Сочи» Матвей Мичков грамотно спровоцировал нападающего уральского клуба и остался в выигрыше. Фисенко недоволен тем, что ему засчитали «попытку колющего удара». По мнению игрока, ее не было.

Но и на видео с камеры «Металлурга», и на технической записи (к сожалению, ее может опубликовать только КХЛ) видно, что Фисенко наказали справедливо. Более того, его пожалели арбитры, не выписав 5+20. А основания были. И если бы судьи приняли такое жесткое решение, то их бы никто ругать не стал.

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«Металлург» проиграл «Сочи». Команде, которая не выигрывала с ноября. Причем уступила по делу, оказавшись слабее соперника. И опять странное желание свалить неудачу на посторонних. Арбитры, что ли, играют в откат с первой минуты, они еле-еле передвигаются по площадке и не могут поразить ворота? Вся их «вина» в том, что они увидели нарушение и выписали законный штраф. Год назад Михаил получил бы 2+2+10, так что не стоит сильно уж переживать.

Мораль же этих историй простая: ищите проблемы, которые вам мешают добиваться результата, внутри команды. Не надо на других валить. Судьи в КХЛ — сильнейшая позиция.

Джордан Уил
Михаил Фисенко
Хоккей
КХЛ
Матвей Мичков
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«Нужны мужики». «Сочи» наконец прервал кошмарную серию поражений — а к «Магнитке» огромные вопросы