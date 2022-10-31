«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ

Поговорили с форвардом нижегородского «Торпедо» Ю Сато.

Нападающий Ю Сато — первый японский хоккеист в КХЛ. Летом «Торпедо» предложило форварду пробный контракт, а затем подписало полноценный. Сато давно знаком с главным тренером нижегородцев Игорем Ларионовым. Великий в прошлом хоккеист был его агентом. К 20 годам Сато успел поиграть в Финляндии и Северной Америке, а в Россию переехал еще в детстве вместе с тренером Василием Первухиным.

В интервью «СЭ» форвард рассказал о работе в «Торпедо» с Ларионовым, правильном питании, переезде в Россию, уровне USHL, где отыграл два сезона, стереотипах о родной стране и первом японском голе в КХЛ.

«Японская ракета»

— Как к вам правильно обращаться? Ю?

— Ю. Родители назвали меня Ю, потому что это короткое и простое имя. В Америке «you» значит «ты». Иногда меня так путали (улыбается).

— А как в команде вас называют?

— Партнеры называют меня Ю или Юрич. А Игорь Николаевич — японской ракетой.

— Это отсылка к Павлу Буре?

— Не знаю, лучше спросить у него.

— Игорь Ларионов подсадил команду на правильное питание. Легко ли вам дается такой режим?

— Если честно, я больше люблю фастфуд. Но если тренер просит, то надо придерживаться такого режима. Думаю, это правильно. Спортсменам важно уделять внимание питанию. Питание и сон помогают восстанавливаться между играми. Постепенно привыкаю к этому. В России я живу один. Когда играл в Америке, жил в семье и не готовил сам. Сейчас пытаюсь готовить.

Ю Сато. ХК «Торпедо»

— Что готовите?

— Пасту, салаты, рис. Суши готовить не могу. В России нет таких нужных ингредиентов, как в Японии.

— Что под запретом в столовой «Торпедо», кроме сахара?

— Сахар, фаст-фуд, сладкие газированные напитки.

— Правильное питание действительно помогает чувствовать себя лучше?

— Мы проводим много матчей. Правильное питание помогает нам восстанавливаться.

— Мы выяснили, какие продукты под запретом в «Торпедо». Но ведь каждый может прийти домой и заказать бургеры или что-то вредное?

— Думаю, дома тоже все контролируют себя. Об этом нас просит тренер, который раньше был легендарным игроком. Все прислушиваются к его словам.

— Что бы вы выделили в тренировочном процессе Ларионова?

— Для меня нет ничего необычного. Наверное, это лучше спросить у ребят, которые играли в России. Похожий тренировочный процесс в Северной Америке, где я играл. Для меня из нового только питание.

— «Торпедо» восхищает комбинационным хоккеем, игрой в пас. Задам банальный вопрос: вам нравится играть в таких схемах?

— Конечно. Как говорит Игорь Николаевич, надо играть с удовольствием. Мы и получаем удовольствие. Думаю, зрители тоже это замечают. Многим нравится наша игра.

— Наверняка есть какие-то запреты — что нельзя делать на площадке? Например, бездумно запустить шайбу по борту.

— Это не запреты. Больше как рекомендации. Мы можем это сделать, но стараемся так не играть. Конечно, в каких-то моментах, когда некому отдать пас, можно вбросить шайбу или сыграть через борт.

— Есть мнение, что «Торпедо» так хорошо бежало в первых матчах регулярки, потому что у команды была легкая предсезонка.

— Летом у нас были серьезные тренировки. Игорь Николаевич играл в Америке и знает, как готовить игроков. Слышал, что в других командах КХЛ на предсезонке много бегают, сдают тест Купера. У нас такого не было. Мы выполняли челноки на земле и на льду. Интенсивно работали в зале по фитнесу.

Ю Сато. ХК «Торпедо»

Папа — фанат Русской пятерки

— Слышал, что в детстве вы любили Александра Овечкина, поэтому пробовали попасть в школу «Динамо». Это правда так?

— Не совсем. Василий Алексеевич Первухин, который привез меня в Россию, играл в московском «Динамо». Это просто совпадение, что я попал в школу, где рос Овечкин. Я знал, что Александр играет в «Вашингтоне», но не знал, что он воспитанник «Динамо». Когда пришел на арену, понял, что он играл здесь в детстве. Это было сложное время, потому что я не знал русский язык. Но я доволен — в Японии мы тренировались только два раза в неделю, а в России — каждый день.

— Но базовые хоккейные навыки вам заложили в Японии?

— Да. До 11 лет я жил в Японии. Папа научил меня играть в хоккей. Но в России я развивался намного быстрее.

— Как ваш папа связался с хоккеем?

— Это долгая история. Папа смотрел матчи НХЛ и был фанатом Русской пятерки. Ему нравилось, как они играли, и он сам начал заниматься хоккеем. Потом работал в хоккейном магазине, а когда я родился, открыл собственный магазин. Создал свою команду и, когда мне было три года, начал брать меня с собой на каток. Мы тренировались вместе.

— Ваш отец виделся с Игорем Ларионовым?

— Да. Папа рассказывал, что это было как сон. Он не верил, что перед ним стоит Игорь Николаевич. Я в детстве больше следил за Овечкиным, Малкиным и Дацюком. А папа застал прошлое поколение. Встреча с Игорем Николаевичем — незабываемый момент для моего отца. Хорошо, что это случилось благодаря мне. Сделал отцу маленький подарок.

— Как вы учили русский язык, когда только приехали в Россию?

— Мы были маленькие. Я не знал ни русского, ни английского. Есть хоккейные слова, которыми мы пользовались. С них я и начинал учить язык. Потом стал заниматься с репетиторами, пошел в обычную российскую школу. Так и развивал язык. Я старался общаться со всеми. Партнер по «Крыльям» Александр Трофимов даже приезжал ко мне в Японию в гости. Он меня многому научил. Мы каждый день проводили вместе. Хорошо знаю его родителей.

— По «Крыльям» вы играли вместе с Василием Пономаревым. Что помните о нем?

— Мы играли вместе только один сезон. До этого Вася играл в «Орбите» из Зеленограда. Он отличный хоккеист. Когда я работал над броском, он показывал мне какие-то упражнения. Каждое лето я провожу в России и тренируюсь на сборах с его отцом. Встречаемся с Васей каждый год.

— Вы даже обошли Василия по очкам в сезоне-2017/18.

— Он просто мало играл. Если бы он провел столько же матчей, сколько и я, то набрал бы больше очков. Он уезжал в сборную России.

Ю Сато. ХК «Торпедо»

Россия стала вторым домом

— Для многих россиян уровень USHL, где вы провели два сезона, остается неизвестным. Опишите его.

— Я играл в Канаде, но потом начался ковид, и сезон отменили. Пришлось переехать в США и играть там. Уровень USHL очень высокий. Даже некоторые канадцы выбирают USHL вместо CHL. Потому что после USHL легче попасть в студенческую NCAA. Есть какое-то правило для тех, кто играл в CHL, по которому ты не можешь играть за студенческую команду, если был на контракте в канадских юниорских лигах. В USHL играли Джек Хьюз и Джек Айкел. Многие игроки, которых выбирали на драфте НХЛ, прошли эту лигу. В Америке хорошо развивают игроков.

— Когда предложили вариант в «Торпедо», не думали, что еще рано заходить в КХЛ?

— Думал, но я хотел попробовать. Знал, что ни один японец не играл в КХЛ. Мне надо было пробовать что-то новое. Два года я отыграл в USHL. Очень хотел закрепиться в КХЛ. Сначала подписал просмотровый контракт, потом меня взяли на полноценный.

— Вам получилось не только закрепиться, но и забить первый японский гол в КХЛ. Это история!

— Я хотел забить еще раньше. Постоянно думал об этом. Создавал моменты, но не получилось их реализовать. Но все равно для японского хоккея это большой шаг. Первый гол в истории — звучит классно. Надеюсь, японский хоккей будет развиваться так же, как в России. Японцы пока не понимают, что хоккей интересный и зрелищный спорт. Мне надо играть хорошо, набирать очки и личным примером показывать это.

— Какой в Японии спорт номер один?

— Бейсбол.

— Я думал, вы скажете — сумо.

— Сумо — исторический вид спорта. Но по телевизору больше показывают бейсбол.

— Как в Японии дела с детским хоккеем?

— У нас есть детские команды, но нет чемпионатов. Они играют только на турнирах. Это плохо. Создана азиатская лига, но у нее есть организационные проблемы. Не хватает денег, чтобы развивать хоккей.

— Загуглил главные стереотипы о Японии. Один из них — все японцы смотрят аниме и читают мангу. Вы тоже?

— Это действительно так. Когда представляешь Японию, в голову приходят аниме, манга и суши. Я особо не смотрю и не читаю, но думаю, многим это интересно.

— Чем русские люди отличаются от японцев?

— Ох, сложный вопрос. Думаю, японцы скромнее. Но знаете, мне нравится жить в России. Россия стала моим вторым домом.

— Если бы вам предложили сходить на ужин с любым хоккеистом, кого бы вы выбрали?

— Игоря Николаевича.

— А из действующих игроков?

— Тогда Александр Овечкин. Благодаря нему я заинтересовался хоккеем. Я виделся с ним в детстве. Есть даже фотография, когда мы встретились и сфоткались в Москве на «ВТБ-Арене».

— Что бы вы спросили у Александра на ужине?

— Как можно забивать так много голов из одной зоны? (Улыбается.)