КХЛ изменила формат Матча звезд. Поднимет ли это интерес к Олл-стару?

13 ноября, 18:30
В последнее время многие любители хоккея дискутировали о формате Матча звезд КХЛ. Старый регламент устарел и не вызывал особого трепета. В нынешнем сезоне Олл-стар, который примет Екатеринбург, пройдет по новым правилам. Это будет четвертое изменение формата за 17-летнюю историю лиги.
Первый Матч звезд был сыгран в сезоне-2008/09 в Москве на Красной площади. В качестве ледовой арены был выбран «ГУМ-Каток», где заранее построили трибуны, вмещающие четыре тысячи зрителей.
Формат подразумевал две команды, где были собраны лучшие иностранные и российские хоккеисты, а коллективы получили названия «Ягр-тим» и «Яшин-тим». Такая модель проведения была использована два года поряд.
В сезоне-2010/11 формат Матча звезд был изменен и предполагал разделение двух команд по географическому принципу. Названия коллективов остались прежние. «Команда Яшина» комплектовалась из игроков, представляющих Западную конференцию, а «Команда Ягра» — из Восточной. В 2012 году по такому же принципу были собраны команды Озолиньша и Федорова.
В следующем сезоне капитанами были Илья Ковальчук и Алексей Морозов. В 2014 году лига отошла от названия команд в честь своих капитанов, и до сезона-2016/17 на Матчах звезд встречались сборные «Востока» и «Запада».
Деление на дивизионы
В 2017 году лига совершила революцию и полностью изменила формат. КХЛ объединила Матч звезд и Кубок Вызова МХЛ в Неделю звезд хоккея. В уик-энде принимали участие команды четырех дивизионов: Харламова, Тарасова, Боброва и Чернышева.
Лига не остановилась в развитии и продолжала усовершенствовать праздник хоккея: в следующих сезонах на тренерский мостик привлекали комментаторов, хоккейных телеведущих и юмористов.
В 2021 году Матч звезд должен был пройти в Риге, но мероприятие отменилось из-за коронавируса. В следующем сезоне КХЛ попыталась усовершенствовать формат звездного уик-энда. В Челябинске должны были сыграть команды «Россия», «Северная Америка», «Скандинавия» и «Евразия», однако Олл-стар был перенесен из-за высокого риска заражения потенциальных участников Олимпийских игр.
Звездные выходные перенесли на следующий год, но формат, подразумевающий разделение по национальному принципу, отменили, и игры прошли в прежнем формате.
В 2026 году ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ пережил новую революцию. Игроки будут разбиты на четыре команды, которые проведут мини-турнир в формате «4 на 4». В каждом матче зрители увидят два периода по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.
Командой — хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars — сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars — игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов лиги. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года.
Такие нововведения напрашивались очень давно. Матч звезд пройдет в Екатеринбурге, поэтому большая часть зрителей сможет поболеть за уральских игроков. Крутым выглядит и привлечение большего количества молодых хоккеистов. В КХЛ есть много талантливых ребят, которые придадут событию особую атмосферу.
Формат, который выбрала лига, легко адаптировать под различные регионы и использовать в других городах. Это привлечет куда большее внимание зрителей и вдохнет в Матч звезд новую жизнь.
Иван Иванов
А Вы друзья, как не садитесь. Последние 10 лет никто из знакомых людей это гавно не смотрит.
14.11.2025
Академик
В НХЛ, где всем рулят носители английского, именно так это и называется. Человек, пытающийся умничать в вопросах, где он некомпетентен позорит не тех, на кого направлена насмешка, а себя.
14.11.2025
Артем Пшеничников
Болельщикам хоккей дальше своего города вообще не интересен, для них это все пустота. Они знать не знают кто играет в других клубах, они даже часто не знают кто играет в их клубе. Даже если и есть звезды никто не подозревает, что они звезды )
14.11.2025
александр н мах
по мне так лига очень прилично развивается. если бы не эти долбоебические санкции она бы очень серьёзно бы пододвинулась к нхл. что вообще говоря усилило бы весь европейский хоккей. ну вот очнутся эуропэйцы- и будет нам щасьтье)))
14.11.2025
Scallagrim
"Поднимет ли это интерес к Олл-стару?" --- Нет.
13.11.2025
IQ-87%
Чего-какой такой оллстар -выражайтесь яснее
13.11.2025
albou2
Олл-стар? В единственном числе? То есть «все звездА»?
13.11.2025
Топотун
Скат.
13.11.2025
1~18
Олл стар? идите на ...уй
13.11.2025
Сон Морфей
Все чётко, съезжу посмотрю. А вы брызгайте слюнями, вам все да не то) На Овечкина письку посифоньте по ночам, пока он там потешает пиндосов. А я на Урал, там люди, атмосфера, красивая форма и весело.
13.11.2025
Pol Pol
Да ... но детство ... проходит. Дети конечно даааа, большое подспорье, они и есть, самые преданые, ничем ещё не испорченые и из них потом вырастают, те кто продолжают дело ... Но нельзя же всю отрасль, ориентировать на них ? Это те паря, не Рождество и не Новый Год ... хотя конечно, это ж им всё покупается и форменные футболки и кепки и клюшки и плюшки .... и значки и шарфы и плакаты .... и восходы и закаты .... всё им. Так что дааа, их со счетов, никак не сбросишь.
13.11.2025
laspk
На хрена он волбще нужен?
13.11.2025
За спорт!
На любителя.
13.11.2025
yasly
Детям понравиться
13.11.2025
Pol Pol
Пока это будет балет, с попрыгушками, да с прибауточками, да со скоморохами .... кому он нужен ?! Раз в НХЛ, не знают как исправить ситуацию, хотя там всё немного, а может и даже много ... иначе, то уж чего здесь то говорить ? Мероприятие, совершенно лишнее .... Ну представьте себе на минутку, идёт ЧМ по хоккею, тока отработали груповуху и .... быренько состряпали Олл Стариков и давай ... матч устраивать ! Зачем ? Да так .... просто так ! Найдут чем обьяснить ! Олл Старс, состовляется в конце регулярки и там указаывается, кто, почему и сколько. И по такому случаю, прибольшой календарь, был у меня такой, за 71 год ... с фотками, с командами .... всё в гламуре, что не игрок, то легенда рок *н* ролла ! Бобби Орр, Бобби Халл, Фил и Тони Эспозито, Гарри Бергман, даже Карл Бревер .... отдал я его кому то, в хорошие руки. Вот тогда ... в ту эпоху .... в НХЛ ещё резались, на таких матчах, на полном серьёзе. А теперь ... вот так вот. И кому оно надо ? Да ... никому !
13.11.2025