Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

Лимит и политика — не помеха. Американцы и канадцы все равно едут в КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Эрик О&#039;Делл.
Фото ХК «Динамо» Москва
Telegram Дзен
Изучаем, кого из легионеров подписали наши клубы за последнее время.

Стремвалль — минус, О'Делл — плюс

В прежние времена мы особого внимания легионерам не уделяли. Ну, то есть радовались, когда приезжал крутой иностранец. Огорчались, если какой-нибудь менеджер не угадывал с хоккеистом, но понимали, что можно, в конце концов, расстаться с ним и привезти нового. Сейчас все не так. Подписание любого чужеземца в клуб КХЛ — событие.

Правда, не очень хорошо получилось с Мальте Стремваллем, который вместо Уфы оказался в Швеции. Но не спешите ругать директора «Салавата» Рината Баширова за медлительность или неумение вести переговоры. Прекрасно понимаю, почему это произошло и, наоборот, радует, что у уфимского клуба руководитель — не авантюрист, а разумный человек. Если он захочет, то сам расскажет, но я лишь намекну — ситуация в клубе не самая лучшая, менеджер не хочет рисковать? Зачем? Чтобы потом быть опозоренным? Дело не в уровне иностранца, там совсем другие мотивы.

Зато «Динамо» стало еще сильней. Вроде бы, приехал лишь Эрик О'Делл, который выступал за бело-голубых до этого, но его значимость невозможно переоценить. У Алексея Кудашова сразу стало три звена, способных решать различные задачи, а конкуренция за попадание в состав стала невероятной. Осталось только распорядиться этим богатством.

Либор Шулак. «Когда звонят власти моей страны — сбрасываю вызов». Чешский игрок — о КХЛ и отстранении от сборной

В прошлом сезоне Эрик не слишком хорошо расстался с «Динамо». Во-первых, у него было повреждение, которое мешало тренироваться и играть в полную силу. Во-вторых, он стал требовать какого-то безумного контракта, что в клубе не согласились на его требования изначально. Форвард думал, что легко найдет работу в КХЛ, появится клуб, который удовлетворит его требования, но все оказалось не так просто. Явным претендентом был «Локомотив», но, подумав, в клубе отказались от такого варианта.

В «Динамо» внимательно следили за перемещениями О'Делла, анализировали, а главное изучали его медицинскую карту. Вроде бы нападающего даже привезли на футбольную базу бело-голубых, где есть самое современное медицинское оборудование. Там изучили каждую клеточку и дали заключение — играть может, проблемы не катастрофические, но риск рецидива всегда есть, правда, он невысокий. К августу у хоккейного клуба денег больше стало, но в итоге договорились. Хороший урок для Эрика. У нас тут рынок довольно маленький, и очень мало клубов, готовых предложить мощный контракт за хоккеиста с подозрительной медкартой.

Жан-Себастьян Ди.
Фото Global Look Press

«Барыс» и минчане закупаются, как в прежние годы

Как известно, в «Металлурге» главный тренер поссорился с агентом, у которого много иностранных игроков, а потому пришлось искать легионера окольными путями. Выбор пал на Жана-Себастьяна Ди. Все уже с подозрением обсудили его габариты и не слишком выдающуюся карьеру. Но все упускают одну деталь — Андрей Разин изучал хоккеиста, с которым клуб подписал контракт.

Разин, наученный в Череповце считать каждую копейку и не ошибаться в тратах, по привычке выбирает игрока, который бы идеально подошел под его концепцию. Может быть, когда-нибудь все изменится. Например, отменят лимит на легионеров, иностранцы будут стремиться приехать в Россию, а у уральцев будет много денег на покупки и расторжения. И тогда Разин будет тыкать пальцем, мол, статистика крутая, проверим. Но сейчас все не так. Я уверен, что Ди придется ко двору. Риск есть, но так можно сказать про любого иностранца. Например, Жан-Себастьян увидит Магнитогорский металлургический комбинат и в обморок упадет. Всякое бывает.

Корбэн Найт. Поступил некрасиво. Один из лучших легионеров КХЛ сбежал из России

Но лучше всех показали себя «Барыс» и минское «Динамо». По каким-то причинам им легче договариваться с иностранцами. Легионеры, которые боятся ехать в Россию, почему-то спокойно смотрят на Астану и Минск, как бы «забывая», что это КХЛ.

Казахстанский клуб привозит Райли Барбера, набравшего 70 очков в непростом дивизионе АХЛ, где выступает «Техас». Минчане удивляют вратарем Диланом Фергсюсоном. Это же невероятно, уверен, что за ними охотились и российские клубы, но по каким-то причинам у них не вышло.

Так что не все так плохо в КХЛ с легионерами. А руководство лиги делает все, чтобы в следующем сезоне снова играло пять иностранцев. И уровень турнира заметно повысится.

Евгений Свечников, Никита Гусев, Игорь Ожиганов. Свечников возвращается в Россию, Гусев перешел из СКА в «Динамо». Таблица переходов КХЛ

Эрик О`Делл
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
3
Обсудить
Читайте также
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чтобы уйти в СКА, пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Интервью лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона