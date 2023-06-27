Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам

Сегодня лига представила календарь регулярного чемпионата-2023/24.

КХЛ, как и обещал президент Алексей Морозов в большом интервью «СЭ», сегодня представила календарь на новый сезон. Эксперимент с 68 матчами в регулярке признали успешным. Лига сохранила рекордное количество игр. Календарь получился равномерным и по-своему уникальным. 68 матчей распределили на 165 дней — на день больше, чем в сезоне-2022/23. Основная нагрузка ляжет на команды в октябре, но лига избежала сумасшедшего марафона, который накрыл клубы прошлой осенью. В среднем же на каждый день запланировано по пять матчей. Выбор для нейтральной аудитории ожидается богатым.

КХЛ опубликовала календарь раньше обычного. Помогло оперативное согласование от ФХР, которая делегирует права на проведение чемпионата России. Большая пауза хоккейный сезон ждет только одна. Продлится, правда, она с 8 по 18 декабря, в которые уместились Матч звезд и Кубок Первого канала. Похвально, что лига второй год уходит от лишних дыр в календаре. Без хоккея скучать придется 11 дней — но только, если вас не интересуют атмосфера «Олл-стара» и матчи с дружественными странами на Кубке Первого канала.

Фото Global Look Press

Ключевое изменение — введение перекрестного плей-офф со второго раунда, которое анонсировали еще в середине апреля. Аргумент лиги — разнообразить формат розыгрыша Кубка Гагарина, чтобы болельщики увидели новые неприевшиеся пары. По стандартной схеме пройдет первый раунд. Сделано это для упрощения логистики и сохранения оптимальной формы перед следующими этапами. Со второго раунда команды разделят на две группы. Система витиеватая, поэтому, чтобы разобраться, обратимся к пояснению на сайте лиги.

— В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по «посеву» команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов «перепосев» команд производиться не будет, — говорится на сайте КХЛ.

Пофантазируем. По новому регламенту плей-офф СКА в прошлом сезоне не избежал бы поездки на Дальний Восток. Второй раунд армейцы сыграли бы с «Адмиралом», который сенсационно отправил в отпуск «Салават Юлаев». ЦСКА встретился бы с «Металлургом», «Локомотив» — с «Авангардом», а «Ак Барс» — с «Торпедо». Как видим, лидеры конференций по-прежнему получают преимущество, но расклады более интригующие. Чувствуется эффект свежего взгляда, но как долго он продлится и приживется ли перекрестный плей-офф — вопрос времени.

Фредрик Классон и Александр Радулов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ушла КХЛ от лишних матчей по «добору». Изнурительный марафон дальневосточных дерби ограничится лишь шестью матчами вместо десяти. Перенасыщение соперниками публично выражали обе стороны. В то же время увеличится количество спаренных игр для каждой команды. Для некоторых клубов сдвоенные игры едва ли не единственный выход из неконтролируемых трудностей. Из-за ремонта аэропорта «Металлург» начнет регулярку на выезде, а первый домашний матч проведет только 14 сентября. По два раза магнитогорцы сыграют с «Ладой» и «Автомобилистом», затем снова отправятся в турне. С октября аэропорт запустится и команда вернется к привычному графику.

Главная заслуга лиги в том, что календарь получилось равномерно разделить на шесть месяцев регулярки. КХЛ не в силах продлить сроки чемпионата. Мешают участие Казахстана и других легионеров в чемпионате мира, подписанные до 30 апреля контракты, а начинать регулярку в августе нецелесообразно по заинтересованности болельщиков. Зато КХЛ решилась на новый эксперимент — теперь он касается формата плей-офф. Не выражаю большего восторга от перекрестной системы, но радует, что лига пробует новые варианты и старается добавить чемпионату интриги. Результаты нововведения оценим следующей весной.