Тревор Мерфи — в топе бомбардирского списка лиги.

Если открыть список лучших бомбардиров КХЛ в середине октября, то можно слегка выкатить глаза, увидев текущую первую пятерку. В ней нет ни буксующего на старте вместе с «Динамо» Никиты Гусева, ни одного из трех вожаков «Спартака» Николая Голдобина, ни потенциального мультимиллиардера Евгения Кузнецова, ни выпавших из-за травм столпов «Авангарда» Владимира Ткачева и Рида Буше. Зато в топ-5 есть наконец-то начавший оправдывать выданные в молодости авансы Виталий Абрамов и 18-летний вундеркинд «Торпедо» Никита Артамонов. И не менее удивительно, что абсолютно над всеми неожиданно возвышается защитник «Сибири» Тревор Мерфи — столько же очков только у лидера «Трактора» Максима Шабанова.

Начало осени для канадца, давно уже закрепившегося в статусе одного из лучших плеймейкеров лиги, вышло невероятно урожайным: 17 очков в 15 матчах, звание лучшего защитника сентября, 10 игр подряд с набранными баллами и повторение рекорда лиги по длительности результативной серии для защитников. И вот уже сама КХЛ в своих соцсетях задается вопросом: станет ли Мерфи первым в ее истории игроком обороны, который закончит сезон в статусе лучшего бомбардира регулярного чемпионата?

Мало кто знает, но еще прошлой осенью его карьера была под угрозой. В самом начале прошлого сезона в домашнем матче против «Автомобилиста» канадец получил жесткий, но чистый силовой прием от Анатолия Голышева и с огромным трудом покинул лед. Тогда по горячим следам никто не подозревал, насколько опасное повреждение он получил в рядовом эпизоде.

В раздевалке Тревору стало резко плохо. К счастью, клубные медики моментально доставили легионера в находившуюся по соседству областную больницу, где ему диагностировали разрыв одного из внутренних органов и успешно провели сложную операцию по его спасению. Лишние полчаса промедления всерьез могли стоить завершения профессиональной карьеры хоккеисту, чей вклад в текущий результат команды Вадима Епанчинцева переоценить сложно.

Тревор Мерфи. Фото ХК «Сибирь»

Что делает Мерфи одним из лучших в КХЛ?

Не травмируйся он на длительный срок, возможно, карьера Дэвида Немировски в Новосибирске сложилась бы куда удачнее. Ровно год назад без Мерфи страдало не только большинство «Сибири», но и главный его архитектор Тэйлор Бек.

За те несколько месяцев, что Тревор проходил реабилитацию в Канаде, тренеры так и не смогли найти ему хоть сколько-нибудь вменяемую замену. На его месте пробовали Илью Морозова, Егора Аланова, Никиту Ефремова и даже отряжали на синюю линию Николая Прохоркина, а в какой-то момент и сам Бек оказался на месте своего соотечественника. Только ни один из этих вариантов не заставил первую спецбригаду заработать на своем привычном уровне.

Пытаясь залатать огромную дыру на вершине расстановки, тренеры напрямую заявляли в беседах с прессой — ни один хоккеист из оборонительной линейки команды не способен так же эффективно выдергивать на себя из оборонительного блока нападающих соперника и быстро доставлять шайбу на свободное пространство.

Особенно показателен в этом плане недавний гол парней Епанчинцева в ворота «Ак Барса». В концовке первого периода восьмой номер после не самой удобной передачи на синюю стянул на себя двоих нападающих, далее показал корпусом, что будет отдавать налево Владимиру Бутузову, а затем развернулся на 180 градусов и нашел справа Георгия Белоусова, который здорово воспользовался разреженным пространством в центре и отдал поперечную передачу под завершение Бутузову в левый офис.

Помимо этого, у «Сибири» банально не нашлось человека, который так же уверенно и быстро мог бы перемещаться и работать с шайбой по всей ширине синей линии — в этом компоненте с Тревором мало кто может сравниться даже в масштабах всей лиги. Все тот же Бек, обожающий скидывать шайбу не глядя себе за спину и порой злоупотребляющий этими оставлениями, прекрасно знает: крайне мобильный Мерфи всегда успеет подстроиться под его слепую передачу и сохранить ее даже под давлением. Боковое катание, подбор ног и переступания у него поставлены на очень высоком уровне.

Проведя три месяца дома, он вернулся в строй уже в декабре 2023-го и очень быстро набрал форму, начав вновь собирать результативные баллы. Вот только новосибирцы к тому времени потеряли слишком много очков на старте, доигрались до отставки Немировски, а чуть позже оказались прибиты делом Федора Гордеева.

У канадца есть великолепный бросок

Огромное подспорье для «Сибири» — это еще и великолепный бросок Мерфи, который увеличивает вариативность большинства. Как при Епанчинцеве, так и при трех предыдущих тренерах новосибирцы частенько использовали опцию с выводом на завершение спускающегося на ползоны канадца.

Причем бросок Мерфи — не одномерная палка-пулялка, а оружие с несколькими режимами стрельбы. Например, он не только великолепно щелкает с наката, но и умеет удачно прошивать трафик аккуратными набросами от синей.

Крайне опасен лидер новосибирцев не только в позиционке, но и в атаках с ходу, к которым он с удовольствием подключается из глубины. Скорость и катание позволяют ему регулярно «прыгать» в чужую зону — и здесь у него уже идут в ход мощные кисти.

Интересно, что в Казани, из которой он три года назад переехал в столицу Сибири, его упрекали за слишком большую заточенность на бросок. Именно из-за нее «Ак Барс» летом 2021-го отказался от него, решив сделать ставку на более пасующего Стивена Кэмпфера. Но в Новосибирске ему более чем успешно удается сохранять правильный баланс между бросками и передачами.

Тревор Мерфи. Фото ХК «Сибирь»

Играл по детям в одной команде с Экбладом

«Если бы не оборонительные навыки, он был бы на уровне топ-4 защиты в НХЛ. Сто процентов! И мы с ним очень много общаемся по поводу игры в обороне. Да, в атакующих действиях с ним мало кто сравнится в КХЛ. Если он будет еще и обороняться, то его цена вырастет в разы», — такую оценку давал Мерфи в интервью «СЭ» бывший тренер защитников «Сибири» Евгений Шалдыбин.

В попытках прошерстить биографию Мерфи можно обнаружить, что по детям лучший бомбардир КХЛ разрывал одну из школьных лиг в одной паре с Аароном Экбладом. Более того, канадские журналисты утверждают, что в свои 15 лет лидер «Сибири» выглядел даже более доминирующим игроком, чем звезда «Флориды». Правда, тут нужно делать поправку на то, что лидер новосибирцев был на год старше обладателя Кубка Стэнли.

Но если Экблад стал первым номером драфта в 2014-м, то Мерфи скауты на протяжении нескольких лет дружно вычеркивали из своих списков с формулировкой «он вообще не умеет играть в обороне» и в итоге прокатили мимо с выбором на распределителе. Показательно, что, несмотря на статус самого результативного защитника своей детской лиги, даже на внутреннем драфте OHL его пикнули только в третьем раунде.

В юниорском хоккее ни у кого не было сомнений, что у Мерфи роскошный атакующий арсенал: видение площадки, хоккейный IQ, скорость, катание — все при нем. Не хватало только двух вещей — габаритов и умения играть без шайбы. В «Питерборо» его буквально пришлось водить за руку в своей зоне и учить обороняться нашему старому знакомому Майку Пелино, который тогда возглавлял «Питс», и его помощнику Джоди Халлу.

Правда, особых успехов это не принесло, а уже в следующем сезоне у Тревора не покатило, и защитника обменяли в «Виндзор» — команду из его родного города, где он стал реальной звездой лиги и в последний сезон вместе с Максом Доми, Джейкобом Чикраном и Коннором Макдэвидом был номинирован на «Ред Тилсон Трофи» (юниорский аналог «Харта»).

За долгие годы проблемы с обороной у канадца никуда не делись. Иногда Тревор проваливается и выбирает позицию в своей зоне не лучше ребенка из ДЮСШ. Но, глядя на то, сколько пользы он дает в атаке, тренеры готовы закрывать на них глаза.

Тревор Мерфи. Фото ХК «Сибирь»

Мерфи экстренно оказался в «Сибири» из-за травмы другого защитника

Уже мало кто помнит, но никакого Мерфи в Новосибирске не было бы, не получи летом 2021-го травму Юрки Йокипакка. Тогда серьезное повреждение финна, сломавшего ключицу на первом сборе в Минске, заставило Кирилла Фастовского и Сергея Климовича экстренно искать на уже пустом рынке атакующего защитника под первый юнит большинства. Причем экс-игрок «Ак Барса» был только второй опцией на замену финну.

Изначально в приоритете у «Сибири» был Ник Эберт, которого словенский агент Алеша Пилко всеми силами пытался вытащить из чемпионата Швеции и привезти обратно в КХЛ. В то межсезонье американец вместе со своим словенским агентом делал все, чтобы уйти из «Эребру», несмотря на еще один год контракта. Однако после долгих и безуспешных переговоров они услышали лишь категоричное «buy out and go».

Неудача с трансфером будущего лидера «Автомобилиста» заставила руководство «Сибири» переключиться на вариант с проблемным канадцем, которого «Ак Барс» отдал новосибирцам за копейки, чтобы не получить штраф в платежку за его возможное расторжение. Как оказалось, в выигрыше оказались все: новосибирцы получили на годы одного из лучших пакмуверов КХЛ, Эберт, отработав контракт в Швеции, с чистой душой ушел на второй заход в КХЛ и идеально вписался в Екатеринбурге, а казанцы угадали с приобретением Стивена Кэмпфера.

Хотя начинал в команде Андрея Мартемьянова североамериканец достаточно слабо. А когда Фастовский после начала регулярки выменял у «Динамо» словака Михала Чайковски, то в прессе поползли слухи о скором расставании с экстренным летним приобретением через список отказов. К счастью для него, все разговоры так и остались разговорами, и уже в следующем сезоне Мерфи с 46 (10+36) очками побил клубный бомбардирский рекорд для защитников, принадлежавший шведу Патрику Херсли.

Тревор Мерфи. Фото ХК «Сибирь»

«Он точно не дает спать команде»

Еще одна большая проблема Тревора — игровая дисциплина и разнузданность. Вся его эмоциональность в его яркой пантомиме в матче с «Ладой». С такими талантами он точно бы не затерялся на сцене легендарного «Мэсси-Холл» в родном Онтарио.

Ему ничего не стоит отпихнуть судью или обматерить его в порыве эмоций, от досады ударить по шайбе после свистка и случайно отправить ее на трибуны, а также на ровном месте отвесить оплеуху кому-нибудь из соперников. Все это в Новосибирске он уже проходил — и со всем этим тренерам и партнерам приходится мириться.

«Он очень эмоциональный и импульсивный. Да, с ним приходится нелегко. Особенно на скамейке. Тревор слишком часто заводится на судей. И арбитры об этом знают — в любой момент могут использовать этот факт против него. Он уже на таком крючке, что лучше лишний раз промолчать. Любое чересчур активное действие с его стороны наказывается.

Мы с ним постоянно разговариваем после удалений. Объясняем, что так делать не стоит. А он постоянно говорит: «Да как так? Я ничего не делал. Они предвзято относятся к иностранцам». Я ему говорю: «Просто успокойся и не обращай на них внимания. Делай свою работу. Направь эмоции в другое русло», — рассказывал об особенностях его характера Шалдыбин.

Впрочем, иногда инфантильность и чрезмерная раскрепощенность Мерфи идут даже на пользу команде. В те моменты, когда уже нечего терять, он собственноручно атрофирует страх ошибиться и частенько летит вперед, не думая о том, что будет сзади.

«Пусть он и довольно своеобразный товарищ, но играть в хоккей умеет. Команде спать не дает, это точно. Просто приведу один пример. Если не ошибаюсь, то в матче с минским «Динамо» именно он переломил игру. «Горим? Да какая разница! Надо идти вперед!» Своими действиями в атаке он завел команду. Не просто разговорами на скамейке, а своей раскованностью на льду. Это такой человек, которого сложно загнать в угол. В этом плане у него очень сильная и устойчивая психика.

Он игрок более атакующего плана, который очень быстро принимает решения в большинстве. Плюс у него есть прекрасные пас, бросок и катание. Да, есть пробелы в обороне. Та же силовая борьба не его конек. Но идеальных игроков нет. У него достаточно сильных сторон, которые перекрывают слабые«, — вспоминал бывший главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Сохранить Мерфи следующей весной новосибирцам будет архисложно. В предыдущие годы экс-боссу «Сибири» Кириллу Фастовскому удалось продлять своего лидера благодаря статусу ограниченно свободного агента, который отпугивал потенциальных покупателей необходимостью платить слишком большую компенсацию. Однако 1 июня защитник, зарабатывающий по действующему контракту гарантированные 60 миллионов рублей за сезон, наконец-то получит вольную и сможет самостоятельно выбирать новый клуб. Стоит ли говорить, что без увеличения бюджета вечный середняк не сможет удовлетворить его запросы, которые справедливо подрастут?