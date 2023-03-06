Заруба на Урале: «Магнитка» и «Авто» сыграли четыре овертайма за два матча!

Егор Яковлев вытаскивает родной клуб.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Эберт — 2 (бол., Да Коста, Волк), 38:46 — 0:1. Кошелев — 1 (Керран, Чибисов), 43:31 — 1:1. Зернов — 1, 90:35 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Маттссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 44 (11+5+8+20) — 36 (12+6+8+10).

Судьи: Спирин, Фатеев.

6 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4924 зрителя.

Счет в серии: 2-1.

Каждому, кто собирается на матч «Магнитки» и «Автомобилиста» в плей-офф, стоит запастись набором снеков и напитков и приготовиться к продолжительному событию. За три матча серии команды сыграли уже четыре овертайма, причем в двух последних играх исход был решен только во втором дополнительном периоде.

Команды равны настолько, насколько могут быть равны четвертая и пятая команды конференции. Очевидно, что и у «Магнитки», и у «Автомобилиста» атака сильнее обороны, и в первых двух матчах команды создавали много моментов. В третьей встрече игра была заметно сдержаннее, а в первом периоде счет так и не был открыт. Во второй двадцатиминутке команды также долго не могли забить — помогло лишь большинство. Стефан Да Коста скинул шайбу под бросок Нику Эберту, и Паскуале оказался бессилен.

Канадский вратарь не раз выручал «Магнитку» во втором матче серии — победа была достигнута во многом благодаря Паскуале. Оправдал Эдди статус самого дорогого вратаря КХЛ и в третьей игре. Его оппонент Маттсон также сыграл качественно, но в начале третьего периода не смог отразить бросок Кошелева. Предъявлять претензии вратарю тут точно нельзя — защитники упустили соперника после паса Керрана под синюю линию, и Кошелев уверенно реализовал момент.

Продление контракта с Егором Яковлевым на три года минувшей весной — одно из лучших решений менеджера магнитогорцев Сергея Гомоляко. Благодаря бонусу за выход в финал плей-офф к тому же удалось понизить годовую зарплату игрока до 35 миллионов рублей в год. И один из лучших защитников лиги остался в родном городе. Насколько он важен для «Магнитки», показывает плей-офф.

Помимо того что Егор играет больше всех и выполняет много важной работы в обороне, он участвует в победных голах команды. Во второй игре серии Яковлев отличился сам, а в третьей Денис Зернов добил шайбу в сетку с отрицательного угла после броска капитана.

Несмотря на то что «Магнитка» вышла вперед в серии, предугадать победителя в этой битве на Урале невозможно. Одно можно сказать точно — ко второму раунду победитель подойдет в крайне истощенном состоянии.