Календарь КХЛ появился уже в начале лета. Такого расписания у лиги еще не было

Начнут 3 сентября, а закончат в конце мая. Но и проблемы тоже есть.

КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. Уже давно было известно, что он будет самым продолжительным по срокам, поэтому разработчики постарались по максимуму избежать прошлых недочетов и сделать расписание ритмичным. Это им удалось. Впервые в истории лиги регулярный чемпионат будет состоять из 187 игровых дней. С матча на Кубок Открытия 3 сентября и до первого перерыва на Кубок Первого канала пауз не предусмотрено вообще. Все 97 дней в этом отрезке будут заполнены играми.

По сравнению с прошлым сезоном в календаре нет перегруженности и провалов. В сентябре команды проведут 114 матчей, в октябре — 125, в ноябре — 118, в декабре — 100, в январе — 120, в феврале — 104, в марте — 100, Только раз пройдут девять игр за один день, 8 за сутки — четыре раза, 7 — 12, 1 — 12.

Печалит, что никуда не делись длинные домашние серии. «Торпедо» и «Куньлунь» предстоит провести по семь игр подряд на своем льду, хотя у нижегородцев в этом отрезке будет мини-пауза на Новый год, а у «драконов» — перерыв на Матч звезд. Еще у десяти команд в расписании есть серии из шести матчей дома. Изначально КХЛ хотела строить календарь по схеме «3 и 3». Однако идеальному плану помешала высокая загруженность отдельных арен, с которой некоторые клубы ничего не могут поделать, поскольку не являются собственниками спортивных сооружений.

Например, «Спартак» угодил под различные шоу и новогодние представления на «Мегаспорте». С 25 ноября по 15 января красно-белые не проведут ни одного домашнего матча! Несколько гостевых игр в этом отрезке состоятся в столице и ближайшем Подмосковье, но оставлять своего зрителя без хоккея в привычных для него условиях — это никуда не годится. Видимо, «Спартак» обречен сталкиваться с такими сложностями до тех пор, пока не переедет в Лужники, где его будущая арена еще строится.

Илья Ковальчук («Спартак»). Фото «СЭ»

Некоторым командам придется по два раза за сезон летать на Дальний Восток. Это нововведение дает определенное преимущество «Амуру» и «Адмиралу» как в игровом плане, так и по части маркетинга, поскольку спаренные матчи с одним и тем же соперником вызывают меньше интереса у аудитории. Но гостям теперь придется больше раскошеливаться из-за более сложной логистики. Достаточно серьезные деньги, наверное, можно было бы потратить с большей пользой. От спаренных матчей при настолько длинном регулярном чемпионате никто бы не пострадал. Найти золотой идеал, который устроит всех, почти невозможно. Но сейчас КХЛ сделала шаг в правильном направлении, а еще опубликовала календарь уже в начале лета. Это тоже позитивный момент.